Isabelle Kanapé remporte la bourse de la relève Radio-Canada

Ce film documentaire narre d'un point de vue intimiste une campagne électorale dans la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord.

Isabelle Kanapé explique avoir été approchée par Wapikoni mobile pour la réalisation d'un film.

Ils sont débarqués chez nous et je n'avais pas d'idées de film. J'ai parlé avec mon ami et comme il se présentait en élection comme conseiller, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler de ça , dit Isabelle Kanapé.

La bourse de 10 000$ de la soirée de la relève Radio-Canada permettra à Isabelle Kanapé de poursuivre ses projets cinématographiques. Elle souhaiterais travailler sur un film concernant la langue innue.

Je souhaiterais comprendre d'où ça vient l'idée d'écrire l'innu, voir les gens qui ont travaillé à cela et voir comment ils ont travaillé fort , explique t-elle.

Le court métrage Milikᵘ tshishutshelimunuau est disponible sur ICI.TOU.TV  (Nouvelle fenêtre) jusqu'au 18 décembre.