Le chemin complexe de la réconciliation : le cas de Natashquan

Un an après son élection, le premier maire innu de Natashquan, Henri Wapistan, fait face aux réticences de certains de ses citoyens. Présenté au début de son mandat comme porte-étendard de la réconciliation, des tensions se sont pourtant dévoilées depuis son arrivée. Comme quoi cette réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones n’est pas facilement acquise et que le chemin pour y arriver demeure ardu.