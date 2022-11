La semaine dernière, un rapport de recherche troublant a été rendu public . Le titre seul suffit à donner des frissons : Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit au Québec.

Quand les articles sur le sujet ont paru sur mon fil de nouvelles, j’ai d’abord pensé à mes quatre enfants et à mes expériences personnelles de suivis de grossesses et d’accouchements pas toujours agréables.

J’ai ensuite pensé à ma grande fille de 21 ans Wolasoqewi, cartée et classée en vertu de la Loi sur les Indiens. J’ai songé qu’un jour elle aussi aura envie d’avoir des enfants. Puis, j’ai commencé à avoir la peur au ventre...

Au Québec, comme dans le reste du Canada, être une femme autochtone, c’est dangereux. Le rapport déposé est très éloquent en ce sens. Il y a présence de racisme systémique dans le traitement obstétrical des femmes et des filles des Premières Nations.

C’est un fait, quoiqu’en dise la CAQ qui continue de le nier.

Mais je ne m’accrocherai pas à ces termes-là aujourd’hui.

J’aimerais plutôt attirer votre attention sur la violence des termes suivants qui relatent des expériences vécues par des femmes autochtones dans le système médical :

Stérilisation forcée;

Ligature des trompes sans consentement;

Hystérectomie à l’insu des patientes;

Avortement imposé.

Ça suffit, juste écrire ces mots est douloureux... d’autant plus que, comme le soulignent les chercheuses, le constat est sous-estimé. La situation est pire que ce qui a pu être démontré dans les pages du rapport.

Alors que j’aurais envie de crier, je trouve étrange et inquiétant le silence de l’opinion publique à ce sujet.

Je peux me tromper, mais j’ai la certitude que, si la nouvelle avait plutôt été : Une jeune Québécoise s’est fait enlever l’utérus à son insu dans un hôpital de Laval , ça aurait probablement libéré un fauteuil à Tout le monde en parle.

Mais non… 55 femmes des Premières Nations ou Inuit victimes de violences obstétricales, et toujours ce même silence qui couvre même la voix de toutes celles qui n’oseront jamais parler.

Des femmes autochtones continuent de se faire violenter dans les endroits où tous les citoyens de ce pays devraient s’attendre à être en sécurité. Que ce soit auprès de la police, devant les tribunaux ou à l’hôpital, il existe un traitement inégal, assis bien confortablement sur des préjugés racistes et engraissé par des politiques publiques issues d’un gouvernement qui se cache la tête dans le sable.

Le gouvernement provincial de la CAQ a refusé, et a été la seule province à le faire, de participer aux travaux de recherche sur le sujet, ce qui équivaut à envoyer ce message troublant à nos mères, nos filles, nos nièces, nos cousines, nos sœurs : au Québec, on n’accorde que peu de crédibilité au vécu des personnes autochtones victimisées dans leurs interactions avec les services publics et qui n’osent pas porter plainte.

Les préjugés et le racisme sont pourtant réels... et ils tuent.

Lorsque le sujet des violences obstétricales a commencé à poindre dans l’actualité en 2021, le premier ministre Legault avait mentionné que les médecins devraient recevoir l’ordre de ne plus proposer des stérilisations aux patientes lors des accouchements.

Or, s’il sent ce besoin de préciser cela, c’est bien que des médecins, qui appartiennent à la frange la plus éduquée de la population, portent en eux les préjugés les plus bêtes à l’égard des femmes et des familles autochtones.

Pas besoin de chercher loin pour savoir ce qu’ils pensent. Il n’y a qu’à réécouter l’enregistrement vidéo déchirant publié par Joyce Echaquan qui, elle aussi, a reçu des commentaires dégradants sur sa fertilité de la part du personnel médical.

Si la vidéo ne n’avait pas été publiée, qui aurait pu le savoir? Qui aurait voulu le croire?

Il y a urgence d’agir.

Outre les 31 recommandations formulées par le rapport de recherche, il y a encore tous les appels à l’action de la commission Viens à mettre en œuvre.

Qu’est-ce qu’on attend?

Lors de la Révolution tranquille, de très nombreux Québécois ont sorti les curés de leur chambre à coucher et refusé ces intrusions ainsi que l’imposition des dogmes catholiques dans leur vie familiale.

De quel droit les institutions publiques de ce même peuple permettent aujourd’hui à des professionnels d’exercer un tel contrôle sur les patientes autochtones?

Le pire, c’est qu’à l’heure où l’on se parle, les praticiens responsables de toutes ces violences obstétricales ne sont sans doute pas en train de remettre en cause leurs décisions. Au contraire, ils seraient sans doute portés à les justifier, pis encore… à les répéter.