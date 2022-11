Un concert dédié à l’œuvre du compositeur atikamekw Pascal Sasseville-Quoquochi

Pascal Sasseville-Quoquochi a grandi au Lac-Saint-Jean, mais il vit aujourd'hui dans la communauté atikamekw de Wemotaci, où il est d'ailleurs directeur de l'École secondaire Nikanik.

Depuis 1989, il compose une musique influencée par ses racines autochtones, décrite par la société de guitare de Montréal comme étant remplie d’émotions, de sensibilité et d’énergie .

En 1998-1999, il obtient deux baccalauréats en musique et en enseignement de la musique à l'Université Laval, et c'est principalement durant cette période qu' il crée plus d’une trentaine de pièces réparties dans neuf ouvrages publiés aux Productions d’Oz .

Deux de ses œuvres ont été reprises par l'ensemble pour guitare Forestare sur un album qui a remporté l’album instrumental de l’année au gala de l’ADISQ en 2008.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Pascal Sasseville-Quoquochi Photo : enviro foto / Jf Bergeron

Le guitariste Jean-François Haché, quant à lui, est détenteur d'un doctorat en interprétation de l'Université de Montréal.

Il se présente régulièrement sur scène, mais aussi à la radio et à la télévision, autant comme soliste qu'avec des ensembles de musique de chambre .