Un premier sommet de la famille atikamekw pour mieux se reconstruire

Une centaine d’adultes Atikamekw avec leurs enfants ainsi que des dizaines de professionnels de la nation ont participé au premier sommet de la famille à Joliette où échanges, discussions, recherches ont permis de faire le point et d’aborder des sujets plus délicats.

Le sommet s’est tenu en deux temps : un premier où les familles des trois communautés atikamekw, mais aussi celles vivant en ville étaient conviées. Puis une partie dédiée aux professionnels offrant des services aux membres de la nation.

Depuis plusieurs années, l’idée d’un tel sommet germait au sein du conseil de la nation atikamekw. Réginald Flamand, père de famille et grand-père se souvient que dès les années 90, on discutait déjà dans les états généraux d’une façon de faire pour les familles.

Aujourd’hui, c’est le lancement d’une nouvelle approche. C’est un peu se réaligner pour s’ancrer à nouveau sur nos valeurs atikamekw qui tournent autour de la nation de famille , a lancé le grand chef de la nation, Constant Awashish. Cela fait partie du continuum de notre politique sociale déterminée en 1997 .

Des jeunes d'un foyer ont insrit les valeurs importantes de la nation atikamekw sur des planches de bois. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Des jeunes du Foyer Mamo, une ressource d'hébergement en réadaptation, ont d’ailleurs rappelé les valeurs en les inscrivant sur des planches de bois mises en évidence dans la salle.

« Le couple est comme les racines de l'arbre. Plus vos racines sont en santé, plus votre famille va grandir. » — Une citation de Natasha Savard, directrice des Services sociaux Atikamekw Onikam

Le sommet a débuté par le témoignage de trois aînés qui n’ont pas hésité à parler de leur vie personnelle. Jo Ottawa a dit de tout ce qu’il a appris de la nature, de sa culture, de sa nation. Lorsque j’ai été capable de faire tout ça, c’est comme ça que j’ai appris. Aujourd’hui, on ne voit plus ça! , a-t-il expliqué en atikamekw.

Marcel Petiquay et sa femme sont venus raconter, de manière plus intime et toujours en atikamekw, leur vie personnelle et de couple.

« Pour que nos communautés redeviennent comme il faut, il faut utiliser les enseignements de nos grands-parents. » — Une citation de Marcel Petiquay

Mais ces enseignements, l’aîné de Wemotaci, Marcel Petiquay, a dit les avoir perdus avec les pensionnats. Petit, il était habitué de partir en canot, voyant sa mère qui dirigeait son père. Mais lui, on ne (lui) a pas montré comment élever son enfant .

Puis il a enchaîné avec ses années où il se garrochait dans la consommation jusqu’à sa prise de conscience. Il se souvient clairement des mots de son père, mais aussi de la date et de l’ultimatum de sa femme.

Depuis, le couple a fait son cheminement et s’en dit fier. Les participants les écoutaient avec beaucoup d’intérêt.

Jo Ottawa de Manawan est l'un des aînés à avoir pris la parole pour raconter son expérience de vie. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Au niveau famille, ils ont faim, ils ont soif de se faire guider, mais ils n’ont aucune idée, car on leur a enlevé l’aspect spirituel, ce sommet va aider , a assuré Paul-Yves Weizineau, qui travaille comme conseiller clinique en guérison traditionnelle au centre d’amitié de La Tuque.

Le but était de se réunir en tant que nation. On est une grande famille. On vit les mêmes choses, il faut s’unir ensemble a précisé la directrice de la protection sociale, Alice Cleary. Et c'est dans cette idée que la première édition de ce sommet s'intitulait Mamo Mickatan qui signifie en atikamekw : ramons ensemble.

Le récit du couple

Alice Cleary s’est réjouie de la participation et de la prise de parole de plus en plus grande des hommes d'autant plus que l’un des sujets dont il a surtout été question était la violence familiale, conjugale dans les communautés atikamekw.

On s’en parle sur les réseaux sociaux en atikamekw. Y’en a qui dénoncent , a indiqué Réginald Flamand, reconnaissant que le sujet était délicat et moins souvent discuté ouvertement.

Le sommet est pour mieux comprendre et trouver des solutions. Beaucoup de gens sont intéressés au changement. Ce qu’on espérait il y a une trentaine d’années a été mis sur pied. Là c’est du concret ,a-t-il renchéri.

Car outre des récits sur le couple, des témoignages et des discussions, des résultats de recherches ont été dévoilés.

La doctorante en travail social à l’Université de Montréal, Marie-Hélène Gagnon Dion, a été mandatée par le Conseil de la nation atikamekw pour mener une recherche sur le couple atikamekw à travers les générations.

Environ 160 personnes y ont participé. Ça a vraiment levé. Les Atikamekw se sont vraiment sentis interpellés par cette histoire collective .

Elle en a fait un récit visuel d’1h30, car un PowerPoint, ça ne leur parle pas , afin que les communautés s’approprient la recherche et les résultats.

La doctorante Marie-Hélène Gagnon Dion a bien conscience que le modèle du couple atikamekw a changé mais les bases restent les mêmes, assure-t-elle. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La recherche fait ressortir notamment l’insécurité affective qui a été créée par les pensionnats pour Autochtones, toutes les dynamiques qui en ont découlé, mais aussi le fait que dans le couple, il n’y a pas une notion de patriarcat, mais plutôt d’égalité, de complémentarité et d’interdépendance.

Quant à la dynamique de la violence, elle est double : dominant dominé, mais aussi un modèle bidirectionnel.

« Le récit permet de recoller le passé et d’aller vers l’avenir. Des gens ont témoigné avoir vu toute leur vie en le regardant. Chacun se retrouve à certains moments de sa vie, ça devient un outil en soi, de guérison presque. » — Une citation de Marie-Hélène Gagnon Dion

Ce format sous forme de récit a créé beaucoup d’émotions chez de nombreux participants. Réginald Flamand affirme que les émotions ont resurgi, ainsi que les discussions, notamment sur les violences subies dans les pensionnats, dans les écoles, dans les maisons.

L’équipe du CNA et la chercheuse souhaitent que ce récit devienne un outil de conscientisation, de sécurisation culturelle qui sera utile pour tous les secteurs d’intervention.

Une autre étude sur la gouvernance atikamekw en violence conjugale et familiale a aussi été présentée. Il a été question de la réponse de l'État à l'égard de la violence famille qui est, selon l'étude, inappropriée culturellement, inefficace et aggrave les problèmes .

Un programme de justice communautaire atikamekw ainsi qu’un programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone sont déjà en place au Conseil de la nation atikamekw.

Venue pour le volet professionnel, Céline Auger, intervenante au centre Asperimowin, un centre d’hébergement pour femmes violentées à La Tuque, trouve important d’avoir accès à ces informations et recherches, que l’on soit débutant en intervention ou aguerri.

C’est bien, ça rafraichit certaines informations qu’on avait, mais qu’on mettait sur la tablette , a-t-elle expliqué.

Le grand chef Constant Awashish espère que ce sommet va être bon puor la confiance en soi et que cela apportera plus de stabilité et moins de détresse dans les familles. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le sommet est un évènement qui se voulait d’apprentissage, mais aussi pour ramasser l’information et la partager. Ce n’est que le début d’une grosse aventure , a précisé le grand chef Awashish. Renforcer notre identité à travers nos familles et pour ça, il faut aller à la base .

Il va y avoir une suite, a promis Alice Cleary.