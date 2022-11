L’APN n’exclut pas de contester la décision du tribunal sur la protection de l’enfance

Nous n'avons rien exclu , a déclaré Cindy Woodhouse, la cheffe régionale de l' APN au Manitoba, lorsqu'on lui a demandé jeudi si l'Assemblée envisageait une contestation judiciaire.

Nos techniciens et juristes des Premières Nations se réunissent pour rassembler et mettre toutes les options sur la table ; où allons-nous à partir de maintenant ? , ajoute t-elle.

L'accord annoncé en janvier dernier et signé en juin promettait 20 milliards de dollars aux victimes du système de protection de l'enfance des Premières Nations chroniquement sous-financé. Toutefois, l'ensemble du pacte était conditionnel à ce que le tribunal déclare complété une ordonnance d'indemnisation préexistante datant de 2019.

Cindy Woodhouse a été élue cheffe régionale du Manitoba en juillet 2021 et est responsable du dossier de la protection de l'enfance à la table exécutive de l'Assemblée des Premières Nations Photo : Cindy Woodhouse-Nepinak/Facebook

Puisque cela n'a pas été fait, le règlement est maintenant sous respirateur artificiel. L'accord pourrait être de nouveau signé, mais le processus judiciaire serait un autre moyen de faire revivre l'accord pour le gouvernement fédéral et l' APN .

Toute personne directement touchée par une ordonnance ou une décision d'un tribunal fédéral dispose d'un délai de 30 jours après la date à laquelle la décision a été communiqué pour la première fois pour contester cette décision par le biais d'un contrôle judiciaire, selon la Cour fédérale du Canada.

Depuis que le Tribunal des droits de la personne a communiqué pour la première fois sa décision dans une lettre datée du 24 octobre, cela donnerait au gouvernement fédéral et à l'APN ou à la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et à sa directrice générale Cindy Blackstock jusqu'à la semaine prochaine pour déposer une demande de contrôle judiciaire.

Les ministres du Cabinet se sont fait discrets sur les plans du gouvernement fédéral. Un porte-parole du ministre de la Justice, David Lametti, a posé des questions à la ministre des Services aux autochtones, Patty Hajdu, dont le bureau a refusé de commenter la perspective d'un contrôle judiciaire, affirmant qu'une décision sur les prochaines étapes n'avait pas été prise.

Si une demande de révision est déposée, l'affaire pourrait finalement être porté devant la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada, mais il ne s'agit pas de la seule possibilité.

La Cour d'appel attend une mise à jour sur une contestation judiciaire

Le gouvernement fédéral dispose également d'une contestation protectrice , distincte de l'ordonnance d'indemnisation du tribunal en suspens devant la Cour d'appel fédérale, qu'il peut réactiver à tout moment.

Le temps presse également pour ce dossier, indique le tribunal. L'appel restera en attente pendant 45 jours après la décision du tribunal après quoi Ottawa devra fournir une mise à jour, selon la plus récente ordonnance du tribunal.

Cela laisse à Ottawa jusqu'à la première semaine de décembre pour décider de quoi faire.

Alors que l' APN et le gouvernement fédéral ont coopéré pour obtenir l'approbation du tribunal pour le règlement du recours collectif, l'organisation nationale de défense s'est vigoureusement opposée à la tentative d'Ottawa d'annuler l'ordonnance d'indemnisation.

Perry Bellegarde, alors chef national de l'APN, écoute Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations lors d'une conférence de presse à Ottawa en 2016 Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Cindy Woodhouse a déclaré que la négociation est encore la voie privilégié dans tous les cas bien que la possibilité d'un litige soit de nouveau sur la table.

Toutes les parties doivent se réunir et résoudre ce problème. Nous avons 300 000 membres des Premières Nations qui attendant une indemnisation et qui attendent, plus important encore, que soit réparé un système vraiment défectueux , a t-elle déclaré.

À chaque jour où nous attendons, plus d'enfants continuent d'être pris en charge de des dommages sont causés aux Premières Nations , ajoute t-elle.

L'ordonnance d'indemnisation du tribunal toujours en vigueur

L'affaire remonte à 2007 lorsque l'APN et Blackstock ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne alléguant qu'Ottawa avait fait de la discrimination raciale à l'encontre des enfants des Premières Nations durant de nombreuses années en sous-finançant en connaissance de cause les services dans les réserves et au Yukon.

Dans un décision historique datant de 2016, le tribunal a conclu que les pratiques de financement du Canada étaient racistes et constituaient des violations systématiques des droits de la personne.

Le tribunal a déclaré que cette discrimination raciale était délibérée et imprudente en 2019 lorsqu'il a rendu son ordonnance maintenant contestée pour que le gouvernement fédéral verse le maximum légal de 40 000 dollars à chaque victime et à certains membres de la famille.

Le ministère de la Justice a déployé l'un de ses meilleurs plaideurs dans l'objectif de faire annuler cette ordonnance par le biais d'un contrôle judicaire l'année dernière, mais a échoué. Ottawa a alors déposé son appel protecteur qui demeure actuellement en attente.

En conséquence, l'ordonnance d'indemnisation est toujours valable techniquement parlant. La société de Cindy Blackstock a exhorté le tribunal à préserver l'intégrité de l'ordonnance après que l' APN et Ottawa ont demandé une modification.

Le directeur parlementaire du budget, non partisan, estime qu'il pourrait en coûter jusqu'à 15 milliards de dollars au Canada pour obéir à cette ordonnance telle qu'émise à l'origine et indemniser les victimes.

Toutefois, si le gouvernement fédéral tente à nouveau d'annuler cette décision, il pourrait également se retrouver devant la Cour suprême.

Le recours collectif pourrait se retrouver en procès

Pendant ce temps, le recours collectif pourrait aller en procès si le règlement ne peut pas être renégocié et si aucun contrôle judiciaire n'est déposé ou s'il est déposé et échoue, selon les documents judiciaires obtenus par CBC News.

Le demandeur principal, Xavier Moushoom, un survivant du système de protection de l'enfance provenant de la Première Nation anishnabeg de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue, a déposé le dossier en 2019. L' APN a déposé une plainte un an plus tard et les deux parties ont rapidement uni leurs forces.

Les avocats du groupe, anticipant un succès au tribunal, ont déposé une requête au début de septembre exhortant la Cour fédérale à approuver l'entente de règlement. Dans ce document, ils disent qu'un procès serait semé d'incertitudes et de risques, en particulier pour les plaignants.

Comme dans de nombreux recours collectifs des Premières Nations, les demandeurs sont confrontés à des obstacles en matière de preuve pour prouver des torts historiques ou semi-historiques , déclarent-ils dans des arguments écrits.

De nombreux préjudices ont été subis il y a décennies, alors que les membres du groupe désormais adultes étaient des enfants. Dans le cas d'une discrimination plus récente, les plaignants sont encore des jeunes et sont confrontés aux difficultés concomitantes de recueillir des preuves auprès de mineurs , ajoutent-ils.

Le gouvernement fédéral pourrait toujours réussir à annuler l'ordonnance d'indemnisation et il n'y a aucune garantie qu'un procès réussi puisse obtenir des dommages-intérêts dépassant 20 milliards de dollars, ajoutent les documents.

Même si le règlement tombe, ils disent qu'ils sont prêts à passer en jugement.

Le règlement du recours collectif de 20 milliards de dollars est distinct d'un accord de 20 milliards de dollars sur la réforme à long terme. Ce second accord ne fait pas partie du litige en cours.