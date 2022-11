Le chef de la police de Manawan suspendu de ses fonctions

Pour les six prochains mois, Éric Champagne va assurer le poste de directeur intérimaire. La demande a été faite par Manawan car il n’y avait plus personne à la direction , a indiqué la coordonnatrice du service de la diffusion et des relations médias de la SQ, Ann Mathieu.

Éric Champagne est entré en poste mardi. Selon le Conseil des Atikamekw de Manawan, il va accompagner un des agents atikamekw pour les prochains mois.

Le policier atikamekw deviendrait ensuite normalement le nouveau directeur de police de la communauté atikamekw, même si le conseil ne parle pas à ce moment-ci de congédiement ou de départ à la retraite de son directeur.

Le conseil n'a pas voulu non plus donner de détails sur les raisons de la suspension du directeur.

En juin dernier, six policiers de Manawan avaient reçu des distinctions de la gouverneure générale du Canada. Régis Flamand avait reçu la médaille pour services distingués pour ses 20 ans de service.

Par le passé, la Sûreté du Québec est déjà venue prêter assistance à Manawan pour améliorer, assurer de meilleurs délais de traitement dans les dossiers d’agressions sexuelles . Elle prête aussi assistance de façon automatique pour certains dossiers comme le transfert de détenus.

La police de Manawan compte une dizaine de personnes : un enquêteur, des sergents, des patrouilleurs et des constables.