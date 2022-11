La semaine dernière, la coroner Géhane Kamel produisait un rapport sur les circonstances entourant le décès d’un bébé de la communauté atikamekw de Manawan . Une fois de plus, les conclusions de son enquête donnent froid dans le dos.

En tant que chroniqueuse, il y a des sujets dont j’ai envie de parler et il y en a d’autres à propos desquels il faut parler. Celui-ci tombe dans la deuxième catégorie.

Le dépôt du rapport de la coroner Kamel sur le décès du poupon d’à peine 7 mois n’a pas fait beaucoup de bruit. Et pourtant, c’est bien plus qu’un autre fait divers.

Ce rapport est d’une infinie tristesse, après tout, comment pourrait-il en être autrement dans les circonstances du décès d’un enfant. La coroner confirme les soupçons qu’avaient soulevés les parents : ce sont les délais importants d’intervention, notamment au niveau de transport et de l’accès aux soins, qui sont en cause.

La communauté atikamekw de Manawan est située à environ 3 heures de route de Joliette, une mauvaise route dont l’état critique met la population en danger et contribue à accentuer les effets de l’isolement. Cette situation est décriée depuis des années, et pourtant, peu de choses changent.

C’est précisément sur ce point qu’il faut avoir l’énergie pour s’indigner : les causes sont connues et, malgré tout, ignorées.

Malheureusement, lorsqu’il est question des vies autochtones au Canada, c’est trop souvent le constat qui est fait.

Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, je commentais le rapport de l’enquêteur correctionnel du Canada qui soulignait l’inaction des autorités carcérales et des politiciens pour mettre en œuvre les recommandations des différents rapports d’enquête visant à mettre fin à la surreprésentation des femmes autochtones dans les pénitenciers fédéraux.

Sujet différent, même réalité.

On comprend ce qui se passe, les solutions sont écrites en gros caractères sur la feuille, mais on détourne le regard.

La coroner Kamel a également, dans le cas du décès du bébé de 7 mois, soulevé le fait que ses conclusions rejoignaient celles faites par un autre coroner dans un cas semblable.

Il y de cela … 13 ans.

Pourtant, pendant ces 13 années qui se sont écoulées, de nombreuses enquêtes et commissions ont clairement démontré que certaines communautés autochtones vivaient dans une situation de précarité, un double standard au niveau de la qualité de vie, de la sécurité et de la santé qui serait sans doute jugé inacceptable pour n’importe quelle autre partie de la population canadienne.

Comment accepter le fait que les populations des Premières Nations soient moins en sécurité, à toutes les étapes de leurs vies, preuves à l’appui?

Pas plus tard que l’hiver dernier, alors que le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées commençait à prendre la poussière, le Tribunal canadien des droits de la personne a rendu un jugement reconnaissant l’existence d’une discrimination en matière de financement des services de sécurité publique de la police communautaire de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean.

En lisant entre les lignes ici, il faut comprendre que, d’une part, les faits nous prouvent que, dans ce pays, être autochtone c’est dangereux et que, d’autre part, les structures et politiques publiques de financement accentuent ces risques.

J’aurais même envie de parler ici d’une forme de racisme géographique, puisqu’il semble y avoir un clivage dans l’accès aux services en suivant un axe nord-sud. Or, les communautés des Premières Nations et des Inuit sont nombreuses à se trouver dans les latitudes nordiques.

Ces populations sont plus en danger. D’ailleurs, Geneviève Thériault, une autre coroner chargée d’enquêter sur le décès d’une dizaine (vous avez bien lu, une dizaine !) de décès de nouveau-nés, a mis en cause les infrastructures d’habitation déficientes comme étant responsables d’un taux de mortalité sept fois plus élevé au Nunavik que partout ailleurs au Canada.

Ça aussi, ce sont des faits connus. La pénurie de logements est depuis longtemps l’un des chevaux de bataille des organisations de défense des droits autochtones. Les faits sont là, mais le manque à gagner est tellement grand.

Ce système à deux vitesses existe bel et bien dans plusieurs sphères de la vie des Autochtones et je m’étonne encore de notre tendance collective à l’accepter passivement, à tourner la page du journal ou à défiler vers le bas vers une autre nouvelle.

La vérité crue, celle qui fait mal doit continuer de nous émouvoir. Des personnes souffrent, des enfants meurent et tant de vies sont brisées. Comment faire pour garder la force quand on a l’impression de se battre contre tout un système colonial ou une machine anonyme ?

Je n’ai pas de solutions à proposer autres que celle de nous encourager collectivement à prendre conscience que ces tragédies ne sont pas des faits divers. Elles sont reliées entre elles par les fils invisibles de siècles d’injustice.

Voici ma recommandation : écoutez attentivement le bruit de fond derrière les nouvelles de l’actualité autochtone, vous verrez, le son est assourdissant.