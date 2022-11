Maya Cousineau Mollen reçoit le Prix littéraire du Gouverneur général en poésie

L'autrice innue Maya Cousineau Mollen reçoit le Prix du Gouverneur général du meilleur ouvrage de langue française en poésie pour son second recueil, Enfants du lichen, publié aux éditions Hannenorak le 5 avril.

Dans ce recueil, la voix de la poète se fond dans la mémoire du territoire, de la culture, de ses racines, la mémoire du corps intime autant que celle, atrophiée, de l’Histoire , selon le communiqué qui en fait l'annonce.

Selon le comité d'évaluation pour ce prix il s'agit aussi d'un livre de colère et d'espoir, qui crée des ponts entre le présent et le passé, entre l'humain et le territoire .

Maya Cousineau Mollen est originaire d'Ekuanitshit (Mingan) sur la Côte-Nord et a été élevée par une famille allochtone l'ayant toujours encouragée à être en contact avec la nature et ses origines culturelles.

Le Prix du Gouverneur général du Canada représente l'une des distinctions littéraires les plus prestigieuses au Canada et remet annuellement, depuis 1936, 450 000 $ en bourse aux auteurs récipiendaires.

Plus de détails suivront.