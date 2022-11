Le rapport du vérificateur général révèle un manque de soutien aux Premières Nations

Le ministère n'aurait pas épaulé adéquatement les Premières Nations ni pour prévenir les situations d'urgence, comme les inondations et les feux de forêt, ni pour intervenir en cas de nécessité.

Le rapport établit qu' au cours des 13 dernières années, les collectivités des Premières Nations ont vécu plus de 1 300 situations d’urgence qui ont entraîné l’évacuation et le déplacement de plus de 130 000 personnes.

Face à ces situations, Services aux Autochtones Canada aurait employé des techniques systématiquement plus réactives que préventives. Dans la dernière années le ministère aurait dépensé 3,5 fois plus d'argent en intervention qu'en prévention.

Et cela alors que, selon Sécurité publique Canada, pour chaque dollar investi dans la préparation et l’atténuation, 6 dollars peuvent être économisés en coûts d’intervention et de rétablissement en cas d’urgence.

Le rapport ajoute que cette constatation est importante parce qu’il est probable que Services aux Autochtones Canada engage des coûts importants pour intervenir dans des situations d’urgence au sein des collectivités des Premières Nations, alors que de telles urgences pourraient être évitées ou atténuées.

La plupart de ces problèmes auraient d'ailleurs été soulevés pour la première fois dans l’audit sur la gestion des urgences dans les réserves effectué par le Bureau du vérificateur général du Canada en 2013 .

Plus de détails suivront.