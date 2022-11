Nouveau single pour Kanen, révélation Radio-Canada

En entrevue avec Espaces autochtones, Kanen explique que les paroles de sa nouvelle chanson ne lui sont pas venues rapidement, mais qu'elles représentent plutôt un sentiment latent qu'elle a porté dans la dernière année.

Elles portent un message de réaction face aux choses et aux événements qui surviennent dans nos vies, et nous empêchent d'avancer, de grandir en tant que personnes .

« Il faut laisser aller tout ça, […] Fuck that shit. » — Une citation de Kanen, autrice-compositrice-interprète et révélation de l'année Radio-Canada

L'autrice-compositrice-interprète de Mani-utenam, sur la Côte-Nord, explique que sa création évolue au rythme des émotions ou des événements qui surviennent dans sa vie. Depuis trois ans, son travail en concert porte sur des chansons que contiendra son premier album, et cela en a facilité l'enregistrement.

Étant en construction depuis aussi longtemps, l'album ne pourra être autre chose qu'un ensemble hétéroclite, puisqu'en trois ans, tu changes, et tu veux parler de différents sujets qui te touchent à travers ce cheminement .

Révélation de l'année Radio-Canada

Sur la question de savoir quel effet sa nomination aux révélations Radio-Canada 2022-2023 aura sur sa carrière, Kanen indique que le soutien est très important, surtout sur le plan de la visibilité.

Celle qui avait également été en nomination comme Artiste autochtone de l'année à l'ADISQ en 2021 explique :

Ça me permet d'apprendre beaucoup sur d'autres facettes du métier, qui est en dehors du processus créatif mais qui demeure essentiel pour vivre de son art. On rencontre aussi plusieurs personnes, des collaborateurs, des animateurs et même d'autres artistes qui m'inspirent beaucoup par leur travail et leur créativité.

Vous pouvez écouter le nouveau single de Kanen Fuck that shit qui est disponible gratuitement sur la plateforme Nikamowin en cliquant ici  (Nouvelle fenêtre)