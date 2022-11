Le père oblat qui a imposé le silence aux communautés innues de la Basse-Côte-Nord

Derrière son côté bon vivant et jovial, le missionnaire oblat Alexis Joveneau aurait, pendant trente ans, agressé des centaines de jeunes victimes parmi les enfants et les adolescents des communautés innues de la Basse-Côte-Nord.

La série documentaire Face au diable de la Côte-Nord de Magalie Lapointe ne lève pas seulement le voile sur la personnalité opaque d’un religieux ambivalent, elle donne surtout la parole à ces femmes et ces hommes qui ont décidé de sortir d’un long silence.

Il faut remonter jusqu’en novembre 2017 à Uashat mak Mani-utenam, lors de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. À ce moment-là, les langues commencent à se délier. Plusieurs femmes innues, Mary Mark, Noëlla Mark et Thérèse Lalo, affirment avoir été agressées sexuellement par Alexis Joveneau, aujourd'hui décédé.

Je suis très certaine que toutes les femmes et les adolescentes de ma communauté ont vécu des sévices de la part du curé , avait d’ailleurs déclaré Mary Mark. D’autres témoignages incriminant Alexis Joveneau se succéderont, dont celui de Simone Bellefleur de la communauté innue d'Unamen Shipu, qui a raconté qu’à l’époque il ne fallait pas parler en mal du curé parce qu’il était considéré comme un dieu .

Le père missionnaire oblat a travaillé sur la Côte-Nord à partir des années 1950. Photo : Vrai

Les épisodes de Face au diable de la Côte-Nord reviennent, à l’aide d’entrevues et d’images d’archives parfois glaçantes, sur l’incroyable emprise du personnage qui a mis sous sa botte les communautés innues de Natashquan, Pakua Shipi et Unamen Shipu.

Au fur et à mesure que je menais mes recherches pour le documentaire, je réalisais comment cet homme a autant manipulé de gens, et ce, à tous les niveaux, aussi bien psychologique, pécuniaire que sexuel , lance en entrevue la journaliste Magalie Lapointe.

Le père Alexis Joveneau, né en Belgique, a œuvré comme missionnaire parmi les Innus de La Romaine à partir de 1954. Il est décédé en 1992. Encore aujourd’hui, on ne connaît pas le nombre exact de victimes, mais ce que l’on sait, c’est que peu importe la personne qu’il avait devant lui, tout le monde pouvait devenir une proie potentielle.

« Le documentaire est l'opportunité de mettre des visages sur les victimes, qu’elles puissent enfin être vues, entendues et crues. » — Une citation de Magalie Lapointe, journaliste

La journaliste, qui avait déjà révélé le profil prédateur du missionnaire dans un livre publié en 2019, explique qu’un certain nombre de facteurs, comme celui de l’isolement des communautés de la Basse-Côte-Nord, lui ont permis d'imposer l'omerta et d'ainsi jouir d’une totale impunité pendant presque trois décennies.

Il faut comprendre que les villages de Natashquan et Pakua Shipi dans lesquelles officiait Alexis Joveneau sont situés très loin des centres urbains. Ces lieux se sont avérés idéals afin qu’il puisse faire du mal sans être inquiété.

Une séquence tirée du documentaire « Face au diable de la Côte-Nord ». Photo : Vrai

Elle précise aussi que les Innus ne parlaient pas (ou peu) le français, occasion pour le religieux d’apprendre lui-même l’innu-aimun. Il pouvait leur parler dans leur idiome maternel et ainsi prendre le contrôle de leur existence.

S'éloigner de la foi catholique

Pour mener à bien son enquête sur le terrain, la journaliste Magalie Lapointe a joint l’écrivain et chef d’antenne innu de Mashteuiatsh Michel Jean et la cinéaste Jani Bellefleur-Kaltush. Cette dernière, originaire de la Côte-Nord, affirme avoir déjà entendu des histoires d’horreur quand elle était jeune.

On le savait, au fond, ce qui s’était passé, même si la plupart des familles ne discutaient pas ouvertement du sujet , dit-elle au bout du fil. Mais entendre de vive voix les récits des victimes, ça m’a littéralement bouleversée.

Celle qui s’est longtemps considérée comme catholique pratiquante a depuis mis sa foi de côté. Elle admet que le tournage lui a ouvert les yeux sur ses propres croyances. Ce gars a agi comme un sociopathe en se servant de la religion pour régner sur des communautés autochtones et commettre ses crimes sexuels.

« [Alexis Joveneau] a imposé le catholicisme pour se faire de l’argent, forcé des mariages et déporté des Innus. Il a même envoyé des enfants dans des pensionnats pour Autochtones. » — Une citation de Jani Bellefleur-Kaltush, cinéaste

La cinéaste, qui parle parfaitement l’innu-aimun, est allée à la rencontre des aînés qui ont bien connu Alexis Joveneau. L’un d’entre eux, le frère d’une victime, continue pourtant de défendre le père oblat jusqu’aux dernières secondes d’une entrevue dans laquelle il avouera les agressions du missionnaire.

Mon intention, c’était de faire parler les gens, les aider à s’exprimer et faire sortir la parole. Et c’est ce qui s’est passé avec ce monsieur , raconte la cinéaste.

Elle regrette le manque de ressources pour accompagner les victimes vers la guérison. Et puis beaucoup sont mortes sans avoir pu s’exprimer, regrette-t-elle. Celles et ceux encore vivants ne savent pas vers qui se tourner, puisque dans les communautés il y a un manque de travailleurs sociaux, de psychologues et de programme d’aide aux traumatismes.

Jani Bellefleur-Kaltush dénonce un manque de travailleurs sociaux, de psychologues et de programmes d’aide aux traumatismes dans les communautés isolées. Photo : Vrai

Traumas intergénérationnels

Jani Bellefleur-Kaltush pointe également la responsabilité des Oblats dans cette affaire. Même si la congrégation catholique a présenté ses excuses aux victimes du père Joveneau, elle pense que la congrégation était au courant. Elle rappelle qu’une action collective intentée par les victimes alléguées d’agressions sexuelles de la part de dizaines de missionnaires oblats a été autorisée en 2018.

On sait aujourd’hui que les Oblats ont envoyé dans d'autres communautés autochtones des missionnaires connus pour être des agresseurs sexuels.

La série documentaire est composée de moments bouleversants qui misent sur l’écoute et la prise de parole. Pour la cinéaste, le père oblat a brisé des communautés entières et créé des traumatismes intergénérationnels graves. Ces communautés sont magnifiques. Elles portent des valeurs et des traditions solides. J’espère que justice sera faite pour leur permettre d’avancer au-delà des blessures.

Décédé en 1992, le père Alexis Joveneau n’a jamais été inquiété de son vivant par la justice. Il est enterré à l’entrée du cimetière innu Unamen Shipu, au grand dam d’une communauté à jamais marquée.

Face au diable de la Côte-Nord de Magalie Lapointe et de Jani Bellefleur-Kaltush est disponible sur Vrai.