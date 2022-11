Les chefs innus de Petapan ont bon espoir de conclure la négociation d’un traité

Après plus de 40 ans, des négociations visant la signature du premier traité moderne conclu avec une nation autochtone au Québec depuis ceux liés à la Convention de la Baie-James de 1975 semblent tirer à leur fin.

Lors d'une généreuse entrevue accordée à Espaces autochtones, Gilbert Dominique, Réal Tettaut et Martin Dufour, chefs des communautés de Mashteuiatsh, Nutashkuan et Essipit, ont exprimé leur confiance d'arriver au bout des négociations le 31 mars 2023.

Ces communautés sont respectivement situées au Lac-Saint-Jean et aux extrémités est et ouest de la Côte-Nord accessibles par la route 138.

Rappelons que le processus a pour but d'organiser, par un traité, une sortie des communautés signataires de leur assujettissement à la Loi sur les Indiens, et ainsi de décoloniser les rapports entre elles et les autorités étatiques.

Il s'agira de la première avancée majeure dans le processus du regroupement Petapan depuis la signature d'une entente de principe en 2004.

Un traité aux clauses inédites

Selon les chefs, le traité sera différent de tous ceux qui ont été signés entre les gouvernements et des nations autochtones au Québec et même au Canada, en raison des dispositions uniques qu'il contiendra.

Alors que, par exemple, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois contenait une clause extinctive qui annulait les droits ancestraux des Cris, Naskapis et Inuit sur leurs territoires ancestraux, le traité de Petapan viendrait, au contraire, les clarifier.

Il pourra servir de coffre à outils et permettra aux communautés concernées de puiser dans ses quelque 400 pages pour gagner, si elles le désirent, en indépendance face à l'État dans tous les domaines. À l'exception, peut-être, de l'armée et de la monnaie! ajoutent les chefs avec humour.

Ils mentionnent également que le traité sera doté d'un caractère évolutif, élément important et unique qui se veut sécurisant, étant donné qu'il permettra à certaines clauses importantes de ne pas être coulées dans le béton à tout jamais .

« C'est innovateur, puisque tous les cinq ans, on va pouvoir rouvrir le traité pour le modifier, et on pourra l'adapter en fonction des changements de l'environnement socio-politique. » — Une citation de Martin Dufour, chef d'Essipit

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le logo du regroupement Petapan Photo : Regroupement Petapan

Des négociations qui vont bon train

Les chefs se disent satisfaits des récentes avancées, surtout que, durant plus de 10 ans , les rapports plus difficiles avec le gouvernement de Stephen Harper avaient entraîné une suspension des négociations.

Ils expliquent que, dans les dernières années, les libéraux de Justin Trudeau se sont montrés beaucoup plus coopératifs, comme en témoigne l'annonce du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller le 2 novembre, réitérant son engagement ferme à régler tous les dossiers restants pour compléter la négociation d'ici le 31 mars 2023.

L'annonce faisait suite à celle du gouvernement provincial de François Legault, en septembre, qui abondait dans le même sens.

À partir du printemps prochain, deux options s'offriront aux chefs de Petapan : s'ils sont satisfaits des négociations, ils présenteront une proposition préliminaire de traité, qui sera soumise pour consultation à la population de leurs communautés.

Ils s'assureront également que celle-ci soit paraphée, ce qui représente une étape importante, parce que ça permettra de geler le texte, et ainsi d'éviter qu'un nouveau gouvernement arrive en place et tente de modifier les ententes tirées des négociations .

« C'est une possibilité qui nous inquiète, principalement si un gouvernement [fédéral] conservateur devait revenir au pouvoir. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh et porte-parole du regroupement Petapan

Si après consultation avec la population, il demeure certains écueils, nous pourrons retourner brièvement négocier pour régler le tout avant de soumettre un projet final à un référendum au sein de nos communautés , ajoute le chef Dominique.

La deuxième option serait que le résultat des négociations ne soit pas satisfaisant. Alors, le regroupement Petapan se dit prêt à se rendre devant les tribunaux pour faire reconnaître des droits ou des aspects qu'il juge incontournables.

Certains dossiers toujours en cours

Questionné à savoir quels aspects du traité pourraient être à l'origine de litiges, M. Dominique explique qu'il s'agit principalement de la reconnaissance du droit inhérent à l'autodétermination de la nation innue, qui pose encore problème avec Québec.

Celle-ci impliquerait d'emblée que les gouvernements ont privé les Innus de droits qu'ils ont toujours eus sur le Nitassinan (notre terre, en innu), ce qui aurait des retombées économiques importantes pour les Innus.

Cela entraînerait, entre autres, une obligation pour le Canada et le Québec de verser une quittance pour les dommages passés , pour toutes les exploitations qui ont eu lieu sur le territoire ancestral des Innus sans qu'aucune redevance ne soit versée.

Selon les chefs, le débat avec Québec sur ce dossier est un non-sens, puisque la présence et les pratiques culturelles des Innus sur leurs terres sont immémoriales et représentent des faits inaliénables.

« Sans cette reconnaissance, on pourrait laisser présager que c'est Québec qui nous donne des droits par la signature du traité. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh et porte-parole du regroupement Petapan

Un autre point de discorde qui demeure avec le Québec est celui de la gestion de la forêt, qui recouvre une bonne partie du Nitassinan, ce que s'expliquent mal les chefs, étant donné que sur les plans de la production énergétique et des mines, il ne semble pas y avoir de problème.

Ils expliquent vouloir baliser l'exploitation des forêts et limiter les impacts des projets forestiers sur les familles. Pour l'instant, Québec est incapable, selon eux, de justifier ses réserves face à la clarification de ces droits.

Des négociations avec d'autres nations autochtones à venir

Bien que les chefs assurent que leurs démarches n'affecteront pas les pratiques ancestrales des Innus ou des autres nations autochtones sur les territoires impliqués dans le traité, il reste du travail à faire pour s'entendre clairement avec toutes les parties concernées.

L'entrevue avec Espaces autochtones s'étant déroulée durant le sommet innu sur l'autodétermination, les chefs ont souligné que bien qu'il soit un peu tard pour que d'autres communautés innues se joignent à leurs démarches, ils espèrent que plusieurs d'entre elles s'en inspireront pour organiser leur propre reconnaissance de leurs droits ancestraux.

« Toutes les communautés innues rassemblées ici partagent le même désir d'autodétermination, mais leurs visions de la manière d'y parvenir diffèrent d'une communauté à l'autre. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh et porte-parole du regroupement Petapan

Il restera ensuite à s'accorder sur les zones de partage avec les Atikamekw, les Cris et les Hurons-Wendat. À ce sujet, Mashteuiatsh et Essipit se sont déjà entendus entre eux sur le partage de leurs zones limitrophes à la fin du mois d'octobre, ce que les Hurons-Wendat ont contesté, en accusant les Innus de s'arroger unilatéralement des droits sur le territoire de la Nation huronne-wendat .

Carte représentant les territoires ancestraux de Mashteuiatsh et d'Essipit, ainsi que leurs zones limitrophes. Photo : Gracieuseté de Mashteuiatsh

C'est qu'il existe de récents litiges territoriaux entre les Innus de Mashteuiatsh et les Hurons-Wendat, qui pourraient d'ailleurs compliquer les choses, ces derniers ayant récemment effectué plusieurs sorties en réclamant un droit exclusif sur des terres de la réserve faunique des Laurentides faisant historiquement partie du Nitassinan innu.

En juin dernier, des saccages dans la réserve faunique des Laurentides revendiqués par les Hurons-Wendat sont survenus, au nom de ce droit exclusif, amenant les tensions à leur paroxysme.

Au moins deux terrains où des Innus de Mashteuiatsh construisaient un chalet, après avoir obtenu un permis de leur conseil de bande, ont été dévastés avec de la machinerie, entraînant une vive réaction chez 15 chefs de communautés autochtones du Québec.

Questionné à ce sujet par Espaces autochtones, Gilbert Dominique a dit reconnaître les droits des Hurons-Wendat et être prêt à négocier un partage équitable des territoires limitrophes – après que des excuses et une compensation aux familles liées à ces événements auront été faites .

Après le 31 mars prochain, si les parties s'entendent, la négociation du projet de traité prendra fin. Mais plusieurs consultations ultérieures seront tout de même à prévoir.