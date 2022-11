Le manque d’ambulances à Manawan dénoncé par les Atikamekw depuis longtemps

C’est un événement qui aurait pu être évité , martèle le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish, qui reste toujours sans mots pour expliquer la situation.

Les recommandations et les plaidoyers politiques pour un meilleur service ambulancier et des évacuations médicales par hélicoptère en cas d’urgence ne sont pas nouveaux.

Ça a été un choc, c’est triste de voir la conclusion de ce rapport. Les problèmes avec l’ambulance, on en a connu depuis plusieurs années , répète le chef des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand.

Le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, estime qu'une telle situation ne devrait plus arriver et qu'il faut corriger le tir. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Depuis 1998, au moins trois coroners (incluant Géhane Kamel) ont fait des recommandations en ce sens pour la communauté atikamekw située à environ 90 kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints.

Dans son rapport, Géhane Kamel conclut que l’enfant est décédé d’une méningite bactérienne consécutivement à des soins d’urgence reçus trop tardivement .

En effet, après le premier appel pour un service ambulancier, il s’est passé 5 h 30 avant que le poupon arrive à l’hôpital de Joliette. De là, il a été transféré à Montréal, arrivant ainsi 8 h 30 après l’appel.

Après avoir réclamé pendant 20 ans une ambulance, Manawan a réussi à en obtenir une il y a bientôt 4 ans.

Sauf que début avril, quand l’appel a été fait pour la petite fille, l’équipe de Manawan était en débordement , et ne pouvait donc prendre l’appel. La cheffe aux opérations du secteur de Manawan n’a pas avisé de cette rupture de service , relate le rapport de la coroner.

Le temps de faire un autre appel pour l’équipe de Saint-Michel-des-Saints, que celle-ci se mette en route et arrive à Manawan, cela a pris 1 h 48. La route, non asphaltée, étant particulièrement en mauvais état au printemps, à cause du dégel.

Une situation inacceptable

Cette histoire est bouleversante et nous avons une pensée pour les parents et pour l’ensemble de la famille , réagit le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Tout en qualifiant cette situation d' inacceptable , il affirme qu'il va analyser le rapport de la coroner, mais ajoute, dans un même souffle, que le travail a déjà commencé pour répondre aux recommandations .

Le ministre Christian Dubé et le premier ministre François Legault. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

En campagne électorale, François Legault s’était engagé à mettre en place un service de transport médical par hélicoptère dans les régions éloignées. Une somme de 140 millions de dollars était prévue pour la construction des héliports et une autre de 85 millions, allouée au fonctionnement. Mais la Coalition avenir Québec n’avait pas donné de détails et le cabinet du ministre Dubé ne peut dire si Manawan en fait partie ou pas.

De son côté, Manawan est en discussion avec l’entreprise Airmédic pour construire un héliport. Le chef Sipi Flamand estime importante l’implication des gouvernements pour financer ce vaste projet .

Plus d’ambulances réclamées

Le chef de Manawan réclame aussi davantage d’ambulances, idéalement trois, pour éviter les bris de service.

En juin, le ministre Christian Dubé s’était aussi engagé à améliorer tout le système préhospitalier d’urgence partout au Québec, particulièrement en région, par des investissements.

Plus de 800 000 $ sont attribués spécifiquement pour le secteur de Saint-Michel-des-Saints, dont fait partie Manawan.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a maintenant la possibilité à Manawan d’avoir deux ambulances en tout temps. Il semblerait que le déploiement soit prévu en mars 2023.

Le cabinet du ministre Dubé indique que le travail se poursuit afin que les services préhospitaliers soient améliorés sur leurs territoires [autochtones], c’est non négociable .

Je sais qu’on le dénonce depuis des années. Dans les communautés autochtones, le service a toujours été un peu déficient dans les soins préhospitaliers , indique Constant Awashish.

Mais, même s’il a l’impression de toujours se répéter, il faut garder espoir .

Ce qui me fait dire cela, c'est que de plus en plus, les gens sont intéressés. Ils veulent connaître nos situations. Avec ce momentum, on va pouvoir faire bouger les gouvernements afin qu'il y ait une volonté plus sérieuse de faire bouger les choses et qu’on voit des résultats tangibles dans les prochaines années.

Le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish, déplore le manque de réelles grandes améliorations. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

De son côté, Sipi Flamand lance que la situation ne devrait plus arriver si tous les intervenants mettaient un effort pour pouvoir corriger ces situations, tant à Manawan, tant au niveau des services ambulanciers et des hôpitaux .

La coroner Géhane Kamel a d’ailleurs aussi recommandé au ministère de l’Enseignement supérieur d’évaluer la possibilité de mettre en place des cohortes collégiales en soins préhospitaliers dédiées aux membres des Premières Nations, à l’image des cohortes policières.

Une idée qui ne pourrait pas nuire , lance le grand chef Awashish. Les communautés ayant un besoin criant d’infirmières, de médecins, de travailleurs sociaux, etc.

Le Centre de santé Masko-Siwin de Manawan avait aussi ouvert une enquête interne sur la qualité des soins au moment de la prise en charge de l'enfant. Les conclusions devraient être dévoilées sous peu.