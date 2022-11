Décès d’un bébé de Manawan : les délais pour le transporter et le soigner mis en cause

Des soins d’urgence reçus trop tard; c’est ce qui ressort du rapport de la coroner après son enquête sur la cause et les circonstances du décès d’un bébé de sept mois de Manawan, dans Lanaudière, en avril 2022. Le chef de la communauté se dit choqué et triste des conclusions.

La famille avait, en avril, remis en question le diagnostic et de longs délais de transport ambulancier.

Dans le rapport dont Espaces autochtones a obtenu copie, la coroner Géhane Kamel émet trois recommandations, dont celle d’implanter des services d’évacuation médicale par hélicoptère.

Cette recommandation avait déjà été faite par un autre coroner il y a 13 ans à la suite du décès d’une petite fille dans la même communauté atikamekw.

« L’enfant est décédée d’une méningite bactérienne consécutivement à des soins d’urgence reçus trop tardivement. » — Une citation de Géhane Kamel, coroner responsable de l’enquête sur le bébé de sept mois

Une longue attente

Le 2 avril 2022, l’enfant a été amené au centre de santé de Masko-Siwin de Manawan, car il avait des convulsions. Selon le rapport, ses parents s'inquiétaient depuis deux jours de son état de santé puisqu’il présentait des symptômes d’allure grippale. L’infirmière leur avait alors suggéré d’administrer de l’acétaminophène, mais aucune visite n’avait été faite.

Mais quand l’enfant a commencé à avoir des convulsions, les parents ont réclamé le transport ambulancier. Au lieu de cela, l’infirmière leur a demandé d’amener l’enfant au centre de santé. Après l'avoir vu, elle a appelé le 911. L’enfant souffrait de convulsions fébriles avec des difficultés respiratoires , selon le rapport.

Sauf qu’en incluant le temps requis pour l’administration des soins, c’est près de 5 h 30 qu’a nécessité l’arrivée dans un centre de soins secondaires et plus de 8 h 30 avant son arrivée en centre tertiaire .

Dans ce contexte, et compte tenu de l’évaluation médicale initiale, il m’apparaît fort probable que des délais de cette importance ont eu un impact sur la survie de l’enfant , conclut la coroner.

Les constats de Géhane Kamel sont similaires à ceux d'un autre coroner il y a 13 ans. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En effet, un premier appel a été fait pour un transport ambulancier par l’équipe de Manawan vers 21 h, mais sans retour de leur part. Un autre appel a été fait aussitôt aux équipes de Saint-Michel-des-Saints, situé à 90 kilomètres de là.

En fait, l'équipe de Manawan était en débordement et ne pouvait donc répondre à l'appel. Et la cheffe aux opérations du secteur de Manawan n’a pas avisé de cette rupture de service .

Manawan dispose d’une seule ambulance, et ce, depuis bientôt quatre ans. Il a donc fallu appeler l'équipe de Saint-Michel-des-Saints.

Malgré la priorité 1, cette dernière s’est mise en route près de six minutes après l’appel et a mis 1 h 48 pour arriver au centre de santé de la communauté atikamekw et repartir une demi-heure plus tard avec le bébé en direction du Centre hospitalier régional de Lanaudière.

Le bébé y est finalement arrivé à 2 h 30, soit 5 h 30 après l'appel initial. Considérant sa situation médicale précaire , une demande a été effectuée 48 minutes plus tard pour un transport au CHU Sainte-Justine où le poupon arrivera à 5 h 32, soit 8 h 30 après l'appel au 911.

Finalement, malgré les efforts de l’équipe médicale, le pronostic neurologique est sombre .

Le décès a été constaté le 4 avril.

Des constats similaires il y a 13 ans

C’est choquant et triste , lance le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, invité à réagir au rapport. La famille ainsi que le chef ont déjà en main le rapport, qui n’a pas encore été rendu public.

Les délais de cette importance (...) méritent qu’on réfléchisse à des moyens pour les réduire et ainsi éviter que cela ne se reproduise , mentionne aussi Géhane Kamel. Car la coroner s’est rendu compte qu'il y a 13 ans, le coroner Jean Brochu avait dressé des constats similaires.

Il s’était penché sur la noyade d’une enfant de deux ans et demi en 2009 et avait alors recommandé au ministère de la Santé et des Services sociaux d’examiner la pertinence d’implanter des services d’évacuation médicale par hélicoptère .

Je ne peux que souscrire à ses inquiétudes , écrit la coroner Géhane Kamel dans son rapport.

Connaissant ce qu’il s’est passé en 2009, mais aussi en 1998, on n’a pas évolué. Tant au niveau du Québec que de la communauté qui reste sous-financée pour répondre aux besoins , constate Sipi Flamand.

En 1998, le coroner Paul G. Dionne, qui enquêtait sur l’insuffisance respiratoire d’un homme de 24 ans, estimait déjà que si Manawan était mieux équipé en médication [et] en transport ambulancier, et si le personnel était formé au standard suggéré par la régie régionale, il est probable que monsieur [David] Flamand serait encore vivant aujourd’hui .

« Des cas comme le bébé, ça n’aurait pas dû arriver! » — Une citation de Sip Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan

La coroner Kamel estime que considérant le manque d’effectifs le soir où la petite nécessitait des soins urgents, la situation aurait sans doute dû commander une évaluation initiale qui aurait privilégié un transport autre que terrestre .

D’ailleurs, le chef Sipi Flamand ne comprend pas pourquoi le personnel infirmier n’a pas demandé l’évacuation par hélicoptère, une pratique qui a déjà eu lieu par le passé, car au printemps, la route entre Saint-Michel et Manawan est difficilement praticable surtout pour un malade en ambulance. C’est aussi la responsabilité des gouvernements de mettre l’effort sur cette route .

Le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, se pose toujours des questions sur les évènements, et ne comprend pas certaines décisions qui ont été prises. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Géhane Kamel recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux de compléter, dans les meilleurs délais, ce vaste projet de transformation des services préhospitaliers d’urgence, incluant le transport par hélicoptère, afin que les patients en condition critique dans les régions éloignées puissent bénéficier de ces services dans un proche avenir .

Selon la coroner, le MSSS y travaille actuellement.

De son côté, Manawan a entamé des discussions avec Airmedic en mai pour avoir un héliport et offrir des services de transport médical. De plus, Sipi Flamand rappelle que lors de la commission Viens, la communauté avait demandé à avoir non pas une seule ambulance, mais deux. Il estime que trois serait mieux, en plus de l’héliport.

« C’est une nécessité, mais ça prend le financement du provincial et du fédéral. » — Une citation de Sipi Flamand

Sortir des cadres établis

Géhane Kamel recommande aussi au dispensaire de Manawan de s’assurer que l’évaluation clinique du patient soit faite en tenant compte du niveau de priorité accordé et que l’on privilégie le bon moyen de transport afin de réduire les délais de transfert, si le transfert de ce dernier est requis vers un établissement de santé en raison de l’urgence de la situation .

Il faut revoir les pratiques , renchérit Sipi Flamand, surtout quand la santé d’un enfant est en jeu .

La coroner estime aussi qu’il faut réfléchir à des solutions à l’extérieur des cadres établis .

Elle suggère d’explorer une avenue non négligeable : la création d’une cohorte en soins préhospitaliers dédiée aux membres des Premières Nations, à l’image des cohortes policières.

Elle recommande donc au ministère de l’Enseignement supérieur d’évaluer cette possibilité afin de pallier au manque d’effectifs dans les régions éloignées.

Le chef de Manawan considère que ces trois recommandations sont réalistes à mettre en œuvre. Mais pour cela, dit-il, cela prend la participation des deux gouvernements.