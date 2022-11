Une artiste en perlage révèle la signification des mois de l’année en langue mi’kmaw

En français, le mois s'appellerait septembre, mais en langue mi'kmaw, il se nomme Wikumkewiku's, ce qui se traduit par accouplement des animaux .

Je veux montrer aux gens que les noms des mois dans notre langue autochtone sont beaucoup plus descriptifs que dans la langue anglaise [ou en français] , a déclaré Ashley Sanipass, 37 ans.

L'artiste mi’kmaw de la Première Nation d'Indian Island, au Nouveau-Brunswick, apprend la langue de ses ancêtres depuis plusieurs années.

Ashley Sanipass est une artiste de la Première Nation d'Indian Island qui a créé un calendrier perlé pour aider à apprendre la langue et la culture mi'kmaw. Photo : Oscar Baker III/CBC

Elle voulait créer quelque chose qui lui permettrait à la fois de partager son idiome, qui est connu pour posséder une assise linguistique basée sur le verbe , et de montrer comment chaque mois du calendrier est nommé selon un événement qui se produit réellement sur le territoire.

Ainsi, du coassement des grenouilles à la période où les animaux commencent à prendre du poids, elle a perlé une image pour chaque mois du calendrier dans un cercle composé de 12 pièces.

Elle explique que le projet, qui lui a demandé 180 heures de travail, lui a également appris comment ses ancêtres vivaient sur le territoire en fonction de la description qu'ils faisaient de chaque période distincte de l'année.

« En avançant dans le calendrier, on sait quand vient le temps de chasser parce que c'est ainsi que nous décrivons cette période de l'année. On sait aussi quand c'est le moment de récolter parce que là aussi, il existe un terme pour décrire ce rendez-vous annuel. » — Une citation de Ashley Sanipass, artiste mi'kmaw

Gerald Gloade, un aîné de la communauté de Millbrook en Nouvelle-Écosse, souligne qu'il est important que les jeunes apprennent le calendrier mi'kmaw.

Il affirme que chaque mois est basé sur le voyage de la Lune autour de la planète Terre, de sorte que plutôt que 12 mois, il y en a 13 dans une année complète. Il ajoute qu'en plus de refléter les changements de saison, le calendrier est également un guide.

Ce calendrier raconte notre mode de vie. [Il nous rappelle] l'endroit où il faut être et le moment où il faut y être, ce qui nous attend et ce qu'il faut faire pour s'y préparer , explique-t-il.

Gerald Gloade, un aîné de la Première Nation de Millbrook, soutient que les thèmes de l'année des Mi'kmaq reflètent la façon dont ses ancêtres voyaient les cycles saisonniers de la Terre. Photo : photo soumise par Gerald Gloade

M. Gloade explique que chaque recoin du Mi’kma’ki – le territoire traditionnel non cédé des Mi’kmaq – peut avoir des significations différentes et que les mois et les thèmes peuvent donc différer. C’est pourquoi le partage des savoirs traditionnels et des histoires décrits dans le calendrier honore les aînés et offre des leçons importantes, selon lui.

Il nous connecte avec la nature et une fois que l’on possède ce lien, on comprend notre responsabilité de préserver l’environnement qui nous entoure , précise l’aîné.

12 ou 13 mois?

L'un des défis qu'a dû relever Ashley Sanipass est que certaines communautés ont adopté le calendrier de 12 mois, tandis que d'autres conservent celui de 13 lunes.

Elle a toutefois réussi à combiner les deux visions en incluant la 13e lune au centre de son tableau. Au cours de son travail, elle s'est entretenue avec des anciens issus de plusieurs communautés. Ces rencontres lui ont permis de découvrir des thèmes communs concernant le nom du mois et la manière de représenter le temps qui passe à travers ses œuvres perlées.

L’artiste a commencé à faire des recherches sur les thèmes du calendrier en mars et en septembre avant d’entreprendre l’étape du perlage. Elle admet avoir eu mal à illustrer des concepts comme le mois de gel de novembre, mais elle ajoute que sa partie préférée demeure la représentation des ours pendant la saison des amours.

Notons qu'elle a collaboré avec l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean pour créer son œuvre qui comprend chaque nom des mois en mi'kmaw et leur traduction littérale. Sa proposition fait partie des trois œuvres d'artistes autochtones commandées par l'institution universitaire qui seront exposées en janvier prochain.

Ashley Sanipass se réjouit de son expérience auprès des aînés et des spécialistes de la langue de ses ancêtres. Les Mi'kmaq sont un peuple joyeux. Ils aiment rirent et apprendre dans la bonne humeur.

D'après un reportage de Oscar Baker III, de CBC News