L’APN réfute des allégations de congédiement injustifié

L'Assemblée des Premières Nations (APN) indique qu'une poursuite pour congédiement injustifié, intentée en juin par l'ancien directeur des ressources humaines du groupe national de défense des droits, « est sans fondement et devrait être rejetée ».

Dans sa déclaration, Robin Henry – qui a aussi travaillé pour la Première Nation Namgis en Colombie-Britannique – allègue que l' APN l'a congédié sans motif et sans préavis, moins d'un an après son embauche. Il réclame 200 000 $ à l’ APN en dommages et intérêts.

Or, dans une déclaration déposée le 29 juillet, l’ APN prétend au contraire que M. Henry avait signé un contrat de travail qui excluait son droit à recevoir un préavis raisonnable avant d’être congédié sans motif.

L' APN soutient également qu'elle s'est [toujours] comportée avec civilité, dignité, diligence et bonne foi durant la période d'emploi du plaignant [Robin Henry] et dans les événements qui ont conduit à son licenciement , juge-t-elle.

Si la plainte de M. Henry reconnaît que celui-ci a signé un accord visant à limiter ses droits en cas de congédiement sans motif , elle prétend que cette clause est trop ambiguë pour être valable devant un tribunal.

Les allégations de M. Henry n'ont pas été prouvées en cour. Son avocat n'a pas répondu à une demande d'entrevue de CBC News.

Deuxième poursuite en deux ans

Il s’agit de la deuxième poursuite pour congédiement sans motif intentée par un ancien employé de l’ APN en deux ans.

En décembre 2020, un ancien agent de communication avait lui aussi déposé une plainte similaire, mais l’affaire avait été rejetée quelques mois plus tard, d’après les registres du tribunal.

Dans les deux cas, l' APN est représentée par un avocat de la firme Fasken, l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires du pays, qui emploie depuis peu l’ancien chef de l’ APN , Perry Bellegarde.

L' APN a été créée en 1982 pour défendre les intérêts des Premières Nations au niveau fédéral. Mais ces dernières années, des problèmes juridiques, des enquêtes externes et des querelles politiques impliquant des allégations d'intimidation, de harcèlement et de corruption ont contribué à mettre en sourdine son mandat premier.

Des membres du personnel du bureau de la cheffe actuelle de l’ APN , RoseAnne Archibald, l’ont accusée d’être à l’origine d’un climat de travail toxique. D'après Mme Archibald, il s’agissait plutôt de tentatives pour la discréditer.

La poursuite de M. Henry devrait être entendue à Ottawa, mais aucune date n'a encore été fixée.

D’après un texte de Brett Forester, de CBC Indigenous