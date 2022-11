« C’est ainsi que nos grands-parents nous racontaient la création du monde »

À l’émerveillement de la découverte d'un imaginaire peuplé de poissons, de loups et de caribous se mêle le sentiment de participer à un événement rare traduit en français par Joséphine Bacon.

Charles-Api Bellefleur vient de loin, plus précisément de La Romaine, près de l’embouchure de la rivière Unamen, sur la Basse-Côte-Nord. Il est un des derniers conteurs innus à transmettre des histoires issues d’une longue tradition orale.

Jusqu’au 6 novembre, il est l’invité du Festival interculturel du conte de Montréal. Chaque jour, l’auditoire est convié à une immersion différente dans les mythes cosmogoniques et dans les légendes d’une époque où êtres humains et animaux n’étaient pas encore différenciés.

On ne se surprendra donc pas de croiser un poisson qui grimpe à un arbre et qui en redescend poilu, une corneille blanche comme la neige ou encore une souris des champs plutôt habile couturière.

Cette série de contes a débuté jeudi soir avec Mee (à prononcer mèche ), du nom d'un être aquatique lancé dans une quête initiatique à la découverte des animaux, de ses semblables… et de l’amour.

Pendant plus de deux heures, Joséphine Bacon a traduit en français le récit du conteur Charles-Api Bellefleur. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Tradition innue oblige, la soirée a débuté au son du tambour, comme une prière qu'on offre aux esprits , a expliqué Charles-Api Bellefleur en introduction devant l’imposant instrument qu’il a comparé à l’hostie des catholiques dans une de ses rares interventions en français.

C’est surtout la poétesse et femme de lettres Joséphine Bacon qui a porté le sens et les nuances de la narration pour la grande majorité du public dans un tour de force de traduction de plus de deux heures sans interruption.

Aussi fascinant que l’histoire, l’exercice de la traduction de l’innu au français a suscité un autre spectacle : celui de la complicité entre les deux interprètes quand l’un demandait à l’autre des précisions, une confirmation des propos, ou quand Joséphine Bacon réagissait spontanément au récit du conteur avant qu’on comprenne de quoi il retournait, titillant ainsi le plaisir d’en savoir plus.

Entre les deux intervenants, le geste prolongeait la parole pour dessiner l’immensité des paysages de neige immaculée, par exemple, ou pour miner les gestes du personnage. Force est de constater que l'innu-aimun, comme l’italien, se parle très bien avec les mains et que certaines onomatopées ( prout ) transcendent les langues.

Une femme, un viol

Sur son parcours, Mee fait la rencontre d’animaux dangereux et d’alliés de tout poil en ce monde anthropomorphique à la croisée des plages, des rivières et des montagnes.

Il s’est choisi un jeune loup comme compagnon de route, qu’il perdra au milieu d’un lac. Parti à sa recherche, Mee croise un martin-pêcheur plein d’empathie à qui il suggère un lieu de pêche en guise de récompense. L’aventurier finit par tuer de vilains poissons et, par ce geste, provoque une inondation. Au spectateur d’y associer les significations qu’il souhaite…

Le spectacle était filmé par la société de production Terre innue dans le but notamment de le diffuser dans les communautés. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Le tout premier personnage féminin du conte, qui ne laissera pas Mee indifférent, surgit après une heure quarante-cinq de conte. La scène provoque l’hilarité générale avant d’être recadrée par Joséphine Bacon. La rencontre amoureuse, en fait, n’en est pas tout à fait une.

Mee décide de se coiffer d’une tête de caribou pour entrer en contact avec ses semblables. Une femme apparaît au loin et lui fait perdre tous ses moyens, littéralement. Si une femme s’approche de moi, je vais mourir! traduit lui-même en français Charles-Api Bellefleur.

À l'approche de cette femme, Mee perd donc tous ses moyens et se penche vers le sol (gestes à l’appui). Est-ce le cœur qui flanche? Quoi qu’il en soit, à mesure que la femme lui tourne autour, Mee ressuscite , se jette sur elle et la tient fort .

Les conteurs innus laissent au spectateur deviner la suite des événements en riant, mais Joséphine Bacon s’empresse d’intervenir pour clarifier l’interprétation : La façon dont il s’est jeté sur la femme, c’est presque un viol, précise-t-elle. Vous voyez, ça vient de loin.

La légende de Mee s’achève comme elle a débuté : tout en légèreté, en assommant un ours au moyen d’un subterfuge fort habile… et sur un dialogue avec son propre anus, dont il a finalement réussi à dompter les effusions intempestives.

Elles aussi immémoriales, les lois comiques de l’effet scatologique font toujours mouche.