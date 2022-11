Les Anishnabeg exigent le maintien du moratoire sur la chasse à l’orignal

Les communautés anishnabeg de la réserve faunique La Vérendrye demandent au gouvernement du Québec de maintenir le moratoire sur la chasse sportive à l’orignal et exigent que cessent toutes les opérations forestières pour préserver l’espèce. Ce sont les deux conclusions d’une étude sur le déclin des populations d’orignaux rendue publique vendredi.

L’étude a été pilotée par l'Anishnabe Moose Committee (AMC), un comité de citoyens anishnabeg qui résident dans la réserve faunique La Vérendrye, en collaboration avec Research for the Front Lines.

Le projet de recherche s’est amorcé en décembre 2021 et s’est poursuivi au cours de l’été 2022 avec des ateliers communautaires regroupant des Anishnabeg de neuf communautés présentes sur le territoire.

Des aînés, des chasseurs et des gardiens du savoir ont aussi partagé leurs observations et leur expertise pour déterminer les causes du déclin des populations d’orignaux.

Le constat est cinglant. La gestion de la chasse sportive à l’orignal est déficiente dans la réserve faunique La Vérendrye, ce qui met en péril l’espèce.

« Les orignaux sont menacés par une mauvaise gestion de la chasse sportive et ils sont chassés de façon excessive par les chasseurs sportifs dans La Vérendrye et dans les régions environnantes sur le territoire des Anishnabeg. » — Une citation de Rapport préliminaire des études anishnabe sur l’orignal 2022

L’étude souligne que le nombre important de chasseurs sportifs, la surchasse des femelles ainsi que le braconnage contribuent au déclin des populations d’orignaux.

Or, les règlements qui encadrent la chasse sportive ne sont que peu respectés, et lorsque les Anishnabeg font part de problématiques liées aux comportements des chasseurs, les gardes-chasse et autres forces de l’ordre ne réagissent pas aux signalements des Anishnabeg, qui restent souvent sans réponse , poursuit l’étude.

Aussi, l’exploitation forestière provoque une fragmentation et une perte importante de l’habitat des populations d’orignaux.

« La déforestation, la présence de chaleur plus accrue, l'accumulation de neige et la résilience des tiques hivernales ont toutes un impact négatif sur le taux de survie hivernale et le nombre de jeunes orignaux qui se rendent à maturité. » — Une citation de Rapport préliminaire des études anishnabe sur l’orignal 2022

Elle ajoute que la déforestation décime la biodiversité à tous les niveaux, ce qui entraîne des répercussions écosystémiques pour toutes les espèces, y compris l’orignal .

Outre la chasse sportive et les travaux forestiers, les changements climatiques et les maladies entraînent des effets néfastes sur la sécurité alimentaire et la souveraineté du peuple anishnabe, sur son propre territoire , explique l’étude, qui rappelle que leur maintien constitue des violations du territoire, de la santé des espèces et des droits des [Anishnabeg] soutenus par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones .

Appel à une meilleure gestion

L’étude lance donc un appel pour impliquer les Anishnabeg dans le plan de gestion de l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye.

En plus d’exiger que le moratoire sur la chasse sportive soit maintenu et que cessent les opérations forestières dans le parc, ils appellent à mener des recherches compréhensives et multiméthodes qui seraient codéveloppées , co-implantées et qui prendraient en compte le savoir anishnabe.

La réserve faunique La Vérendrye a été créée par le gouvernement du Québec en 1950. Ce territoire n’a jamais été cédé par les Anishnabeg, et il constitue leurs terres ancestrales – où ils prennent soin de l’orignal depuis des milliers d’années et comptent sur lui pour se nourrir sainement, se vêtir et participer à des cérémonies .

Or, plaident les Anishnabeg dans l’étude, le gouvernement du Québec a rompu de nombreux accords avec les communautés qui ont trait avec la chasse sportive et l’exploitation forestière, et c’est cela qui explique la baisse significative du nombre d’orignaux observés dans la réserve faunique La Vérendrye par les membres des Premières Nations.

Pour protéger les orignaux, les Anishnabeg veulent implanter une approche souveraine sur leur territoire qui mise sur un plan de gestion qui serait géré par eux.