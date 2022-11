Ottawa investit dans le programme de justice atikamekw

Le gouvernement fédéral injecte 908 750$ sur cinq ans pour le programme de justice communautaire atikamekw. Ces sommes ont été conjointement annoncés par le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, ainsi que par le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

L'objectif visé est la réduction de la surreprésentation des personnes autochtones dans le système de justice pénale au Québec en soutenant l'accès à l'assistance postpénale de Gladue ainsi qu'à la prestation de services juridiques en communauté.

L'arrêt Gladue de la Cour suprême du Canada est à l'origine de nombreuses initiatives juridiques notamment les rapports Gladue qui sont utilisés dans un processus judiciaire incluant une personne autochtone pour prendre en compte l'historique personnelle de l'accusé.

Pour le ministre de la justice David Lametti, la surreprésentation des autochtones dans le système judiciaire canadien est préoccupante.

En fournissant un soutien à des services de justice autochtone, tels que l'assistance postpénale de Gladue, nous contribuons à apporter des changements systémiques pour mettre fin à cette réalité inacceptable. Ces investissements soutiendront les efforts que nous déployons pour mettre fin à la discrimination systémique envers les Autochtones, et améliorer l'accès à la justice de même que l'équité dans notre système de justice , explique David Lametti.

Joint par téléphone, le Grand Chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, explique que ce financement contribuera à la déjudiciarisation du système. Les sommes annoncées par Ottawa serviront à bonifier les services du programme de justice atikamekw qui inclut des services basés sur une approche culturelle dont un service d'interprète, des camps en territoire pour les autochtones judiciarisés ou l'assistance pour la rédaction de rapports Gladue.

Le Grand Chef Awashish explique que le financement fédéral permettra également de répondre à une priorité identifiée par le Conseil de la Nation Atikamekw soit les services aux hommes autochtones.