L’environnement de Schefferville marqué à vie par les eaux rouges de Tata Steel

Les experts interrogés par Espaces autochtones sont très durs envers la minière Tata Steel qui opère une installation à Schefferville, à plus de 1000 kilomètres au nord de Montréal.

L’entreprise a été mise à l’amende en 2021 pour avoir contrevenu à la Loi sur la protection de l’environnement à hauteur de 33 000 $. À l’été 2018, son bassin de sédimentation censé contenir les eaux sales avait rompu, entraînant un déversement.

La mine de Tata Steel s'étend sur deux provinces: celle du Québec et celle de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mais quelles sont les conséquences réelles à long terme?

Espaces autochtones a fait une demande d’accès à l’information pour obtenir les rapports qui ont été produits par les inspecteurs du ministère de l’Environnement du Québec.

Des documents publics, produits par Tata Steel, contiennent eux aussi des informations sur le déversement et notamment des rapports d’analyse.

Ces documents ont été transmis à Daniel Green, détenteur d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en écotoxicologie de l’ UQAM qui a été impliqué dans le Parti vert du Canada. Ils ont aussi été partagés avec Émile Cloutier-Brassard, analyste minier pour l’organisme Eau secours.

Les deux expliquent que pour analyser les conséquences du déversement, Tata Steel a établi deux points de contrôles : le premier au lac Fra, situé en aval du bassin Goodwood, donc dans la direction de l’écoulement des eaux. Le deuxième est situé au lac Migration.

En théorie, celui-ci n’est pas touché par l’écoulement d’eaux rouges , indique M. Green.

Les lacs entourant le bassin Goodwood. Photo : Le groupe Hemisphere

Établir deux points de contrôle, l’un touché par le déversement et l’autre épargné permet d’avoir de quoi comparer. Sans grandes surprises, quelques jours après le déversement de 2018, plusieurs éléments sont plus présents que d’habitude tels que le fer, l’aluminium et le nickel.

Et même trois ans plus tard.

Daniel Green observe en effet clairement que, durant certains mois de 2021, il y a par exemple une augmentation de concentration de nickel et de chrome dans le lac Fra, vers lequel se sont dirigées les eaux rouges.

Daniel Green, ex-chef adjoint du Parti vert, gère aujourd'hui un OSBL baptisé SVP Pollution. Photo : Radio-Canada

Ces concentrations fluctuent toutefois d’un mois à un autre.

Quels dangers pour l’environnement?

Les conséquences sur l’environnement peuvent être importantes, plus précisément sur la faune aquatique.

Si une frayère [le lieu où se reproduisent les poissons, NDLR] est recouverte de fer, même si elle est inerte, le poisson ne va pas mourir, mais il ne va pas pondre. Et il y a deux façons de tuer des poissons : directement, ou bien en empêchant leur reproduction , dit M. Green, en rappelant que les lois fédérales exigent qu’il n’y ait aucune perte nette de l’habitat du poisson.

Sur les réseaux sociaux, des Innus de Matimekush, la communauté située juste à côté de Schefferville, publient parfois des photos de poissons qu’ils pêchent dans les lacs autour de la mine.

Les Innus pêchent encore à proximité des anciennes mines d'IOC. Un Innu montre ici un poisson pêché couvert de taches rougeâtres. Photo : Conrad André

Selon Daniel Green, les différentes institutions ferment les yeux, car elles estiment que, puisqu'a priori personne ne pêche dans tel ou tel lac, il n’y a pas de raison de s’en soucier.

Certes, Tata Steel dit que le lac Fra n'est pas un habitat de poissons et que, donc, ils n'ont rien fait de mal , détaille Daniel Green, mais d'un autre côté, les concentrations élevées sont à la sortie de ce lac et celui-ci donne sur le lac de la Frontière.

Celui-ci est peut-être un habitat de poissons , poursuit M. Green.

Les inventaires du milieu aquatique présentés dans le cadre de l’étude d’impact n’ont pas couvert le lac de la Frontière , indique de son côté le ministère de l'Environnement.

Tata Steel fournit de nombreuses données sur les produits présents dans les environs du bassin Goodowood. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mais ce n’est pas tant le fer déversé dans l'environnement qui inquiète l’expert. L’aluminium, le cadmium, l’arsenic qui accompagnent le minerai fer, ça, ce sont des substances qui m’inquiètent, car elles sont toxiques , détaille-t-il.

Selon lui, le lac Fra est devenu un lac de rejet, ce qui est de plus en plus permis au Québec.

« Le lac Fra est la zone de déposition de la pollution de Tata Steel. On devrait alors demander à la minière de décontaminer le lac. » — Une citation de Daniel Green, biologiste et militant environnemental

Le ministère assure de son côté que selon les autorisations émises, la compagnie n’est pas autorisée à utiliser le lac Fra comme parc à résidus minier .

Quels seuils?

La question des seuils à ne pas dépasser est aussi très complexe. Comment les normes sont-elles fixées? Par qui? Sur quelles bases et quelles études?

Selon Daniel Green, les gouvernements décident arbitrairement des seuils. C’est tout simplement de l’opportunisme toxicologique .

La mine de Tata Steel est située au milieu du territoire ancestral des Innus. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il critique vivement la manière dont les fonctionnaires établissent les seuils et les accuse même de faire du shopping de seuil. Moi aussi, je peux faire du shopping dans ce cas-là et choisir de prendre les seuils les plus sécuritaires que la littérature mondiale nous offre , ajoute-t-il.

Pour avoir une idée des seuils imposés à la minière à Tata Steel, Espaces autochtones a obtenu, grâce à une demande d’accès à l’information, les objectifs environnementaux de rejets (OER) de la minière.

Ces données doivent encadrer les activités minières et ses impacts sur l'environnement.

Dans un document sur les OER publié en 2017 par le ministère, il est indiqué que le dépassement d’un OER n’indique pas nécessairement un danger immédiat pour la santé ou l’environnement .

Daniel Green précise que les OER ne sont que des lignes directrices et que le vrai seuil à ne pas dépasser, c’est tuer le poisson .

Le sol de Schefferville est rouge, comme la couleur du fer qui est extrait. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Que se passe-t-il quand une entreprise les dépasse?

Le ministère de l'Environnement répond d'abord que les OER ne sont pas intégrés tels quels dans les autorisations sous la forme de normes de rejet à respecter .

Toutefois, certains OER peuvent être mentionnés dans les permis d'exploitation. Dans ce cas-là, s'ils ne sont pas respectés, il s’agit de manquements à la législation environnementale .

Rappelons que le gouvernement du Québec détient 19 % de Tata Steel Minerals Canada qui opère cette mine.

Aluminium, fer, mercure, plomb… des seuils dépassés

Nous avons transmis les OER à Daniel Green qui les a ensuite comparées avec les données des analyses fournies par Tata Steel.

Les seuils sont de 1,5 à 30 fois supérieurs aux OER , indique le spécialiste après son analyse.

Sur 20 matières recensées, telles que les matières en suspension, l’arsenic, le fer, le mercure, le plomb ou encore les hydrocarbures pétroliers, Tata Steel a dépassé ses OER pour 12 d’entre elles.

Ainsi, selon le tableau fourni par Daniel Green, la concentration de cadmium en 2018, l’année du déversement, dépasse de presque 30 fois les concentrations autorisées par le ministère*.

Le long de la route qui mène à l'entrée de la mine de Tata Steel, plusieurs trous sont abandonnés par IOC, une ancienne minière présente sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L' OER émis par le ministère permet par exemple un rejet de 0,0013 ug/L (microgramme par litre) de mercure dans l’eau, mais le 21 juillet 2018, quelques semaines après le déversement, les données de la minière indiquent qu'elle en a rejeté 0,016 ug/L, soit 12 fois plus que les objectifs qu'elle s'est fixés.

Celui émis pour plomb est de 0,105 ug/L. Mais dans les analyses faites le 9 juillet 2018, le taux de plomb était plus de 11 fois supérieur à la norme permise. Pour le cadmium, on monte à 29 fois la norme permise, pour l’aluminium, c'est 15 fois ce qui est autorisé.

Toutefois, on n’observe aucun dépassement pour l’arsenic, le chrome ou encore les nitrates durant cette période.

Espaces autochtones a tenté de parler avec Tata Steel de ces données. La minière a préféré nous renvoyer au ministère concernant nos questions.

Aller plus loin

Le problème pour Daniel Green, c’est que les analyses de Tata Steel ne concernent quasiment que les eaux de surface et pas les sédiments.

Les métaux restent et s’accumulent dans les sédiments, tandis que l’eau de surface passe , indique M. Green.

Le ministère croit plutôt que surveiller les eaux de surface évite que les matières en suspension se déposent sur les sédiments. En clair : rien au-dessus, donc rien en dessous.

De manière générale, les experts estiment que les données concernant les rejets de la minière dans l’environnement sont difficiles à obtenir. Voire incomplètes.

Emile Cloutier-Brassard, analyste minier à l’organisme Eau secours, a plongé dans l’inventaire national des rejets polluants. Chaque année, des entreprises communiquent des données sur leurs émissions de manière volontaire. Tata Steel l’a fait.

Emile Cloutier-Brassard estime que Tata Steel communique les données qui l'arrangent. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pour une période allant de 2013 à 2020, j’ai recensé 130 lignes [de rapport]. Et Tata Steel ne donne que les données sur l’air. Ça reste intéressant, mais dans le cas d’un déversement, ce n'est pas ça qui nous intéresse , dit M. Cloutier-Brassard.

Là encore, Tata Steel ne nous a pas donné d'explications.

M. Cloutier-Brassard ajoute : Le déversement en tant que tel n’est pas considéré comme un effluent (des eaux qui contiennent des produits toxiques pour l'environnement, NDLR), alors j’imagine que, légalement, ils jouent là-dessus pour éviter de communiquer des données.

En effet, dans le document qui détaille les OER , il est indiqué que trois ans après le début de l’exploitation générant un effluent […], le promoteur (Tata Steel ici, NDLR) devra présenter […] un rapport d’analyse sur les données de suivi de la qualité de l’effluent .

Tata Steel n'a pas souhaité répondre à nos questions. Photo : Benjamin Jancewicz

Espaces autochtones a demandé copie de ces rapports d'analyse, estimant que les lacs Fra et de La Frontière pourraient être considérés comme des effluents.

Le ministère a répondu qu'il ne détient aucun document permettant de répondre à [notre] demande. La raison : il considère que l'exploitation de la fosse Goodwood n’a pas généré d’effluent et que, donc, le promoteur n’est pas tenu de présenter un rapport d’analyse sur les données de suivi de la qualité de l’effluent .

Dans plusieurs situations, Tata Steel déclare un peu ce qui les arrange , estime l’analyste minier, qui avoue avoir rarement eu autant de misère à trouver des données .

Au final, on a quelques données fournies par Tata Steel, mais ça reste ce qu’ils ont bien voulu nous donner .

*Toutes les concentrations initiales allouées par le ministère de l’Environnement à Tata Steel sont divisées par deux par le ministère. Cette pratique est courante lorsque le débit du cours d’eau est faible ou intermittent. Lorsqu’Espaces autochtones indique une concentration supérieure à la norme, nous prenons en compte la norme initiale divisée par deux, comme le fait le ministère.