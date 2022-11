Le système carcéral incarne le « néocolonialisme moderne », selon un rapport fédéral

Le bureau de l’enquêteur correctionnel, une instance fédérale recevant les plaintes des prisonniers, a publié mardi un énième rapport accablant sur les prisons au Canada, surtout vis-à-vis des Autochtones.

Données à l’appui, il observe que la surreprésentation de cette population en milieu carcéral ne cesse de s’aggraver, malgré les multiples enquêtes, conclusions et recommandations déjà soumises depuis des décennies.

Le Bureau de l’enquêteur a beau reformuler des recommandations encore et encore à la haute direction du Service correctionnel du Canada (SCC), cette dernière semble faire la sourde oreille, se désole Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada.

Le SCC n’accepte pas l’idée qu’il ait un rôle ou une influence quelconque dans la résolution de la crise perpétuelle de la surreprésentation autochtone dans les prisons canadiennes , écrit-il dans les premières pages d’un rapport annuel qui en compte plus de 350, dont plusieurs font état de l'impuissance de sa démarche.

« Alors que la population carcérale a globalement diminué au cours des dernières années, la surreprésentation des Autochtones a non seulement persisté, mais elle a augmenté à un rythme soutenu. » — Une citation de Extrait du 49e rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel

À titre d’ombudsman, le Bureau de l’enquêteur correctionnel veille à ce que les services correctionnels soient sécuritaires, humains et respectueux de la loi en assurant une surveillance indépendante . Encore faudrait-il qu'elle influence les décisions fédérales notamment pour améliorer le sort des populations marginalisées, critique vertement l'enquêteur correctionnel dans le 49e rapport annuel.

La moitié des prisonnières sont autochtones

Une fois encore, les dernières statistiques sont évocatrices. Depuis 2012, la population carcérale autochtone a augmenté de 22,5 %. Sur la même décennie, le nombre total de délinquants autochtones (incarcérés et communautaires) a augmenté de 40,8 %.

Il apparaît que les Autochtones intègrent le système carcéral de plus en plus jeunes, y passent beaucoup plus de temps et retournent dans les établissements pénitentiaires fédéraux à un rythme sans précédent comparativement aux détenus non autochtones.

Ils ont été transférés dans des UIS (unités d’intervention structurées, une version modernisée du trou ) à des taux beaucoup plus élevés et étaient plus susceptibles d’y faire des séjours de 15 jours ou plus, toujours selon le rapport public.

La surreprésentation carcérale est particulièrement exacerbée chez les femmes.

Cette année, pour la première fois, les Autochtones ont représenté la moitié des prisonnières admises dans l’ensemble des pénitenciers fédéraux. Mais ce qui est encore plus inquiétant, poursuit le rapport, c’est que parmi les femmes classées au niveau de sécurité maximale, près de 65 % sont des Autochtones .

Ces lieux de détention appelés milieux de garde fermés pour les délinquantes les plus surveillées ne sont pas équipés ni dotés des ressources nécessaires pour apporter le soutien culturel ainsi que les ressources dont les femmes autochtones ont besoin, précise le rapport.

« L’accès à la culture est un droit, et non un privilège. » — Une citation de Extrait du 49e rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel

Les récentes enquêtes nationales menées auprès des prisonniers confirment que cette surreprésentation est en grande partie le résultat de préjugés et de racisme systémiques, notamment d’outils d’évaluation des risques discriminatoires, d’une gestion des cas inefficace, de retards et d’inerties bureaucratiques .

L'enquêteur désigne aussi le manque de formation des agents de libération conditionnelle pour bien comprendre la réalité de la population desservie.

Travail vain?

Malheureusement, il ne s’agit pas de nouveaux développements dans les services correctionnels fédéraux , résume Ivan Zinger en reconnaissant que ses conclusions égrenées au fil des ans ne contribuent pas à renverser une tendance à l’autochtonisation des services correctionnels canadiens depuis des années .

Il y a près d’un demi-siècle, le tout premier rapport annuel publié par le Bureau en 1974 relevait déjà le traitement discriminatoire des Autochtones sous la garde du gouvernement fédéral. Au cours des décennies suivantes, le Bureau a formulé plus de 70 recommandations spécifiques aux services correctionnels pour Autochtones, dans le cadre de ses rapports annuels, sans résultats probants.

L’enquêteur dénonce une culture organisationnelle et un système pénitentiaire qui continuent d’être hermétiques au changement, en dépit du mandat confié au ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino de s’attaquer au racisme systémique et à la surreprésentation des Canadiens noirs et racialisés et des peuples autochtones dans le système judiciaire .

Pour illustrer l’inertie fédérale, Ivan Zinger indique que la recommandation de nommer un sous-commissaire aux Services correctionnels pour Autochtones a été formulée une douzaine de fois au cours des 20 dernières années, en vain.

Veiller à ce que des progrès soient réalisés

Dans un communiqué publié mardi, le ministre Mendicino a assuré que de nombreux travaux [étaient] déjà en cours sur bon nombre des questions soulevées dans le rapport .

Parmi les mesures pour lutter contre la surreprésentation des Noirs et des Autochtones [en particulier] parmi les délinquantes , il évoque un processus de classification de sécurité adapté aux Autochtones, ou encore la création maintes fois recommandée d’un nouveau poste de sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones.