En entrevue à Espaces autochtones, Kahentinetha, l’une des Mères mohawks a rappelé que son groupe ne fait pas ça pour l’argent, mais pour nos enfants .

« C’est un jugement fantastique. Historique. Ce qui compte, c’est la vérité. » — Une citation de Kahentinetha, l’une des Mères mohawks

Les Mères mohawks ont remporté cette victoire en se présentant sans avocat. La Société québécoise des infrastructures (SQI) et l'Université McGill avaient, de leur côté, des avocats du cabinet BCF.

Elles allèguent que des corps d’Autochtones seraient enterrés sous l’ancien hôpital. Ces patients auraient été victimes d’expérience menées par le Dr Donald Ewen Cameron dans les années 50 et 60. Par ailleurs, elles ont fourni un rapport archéologique de 2016 qui suggère que le Mont-Royal était utilisé comme lieu de sépulture avant l'arrivée des Européens.

C’était facile pour nous, on a juste dit la vérité. Nous n’avions rien d’autre à faire que ça , précise Kahentinetha lorsqu’on lui demande ce que cela lui fait d’avoir remporté cette bataille contre des ténors du Barreau.

La prochaine étape pour elle et les autres mères est d’entamer les discussions avec les autres parties, afin de trouver la meilleure façon d’investiguer tout en protégeant les preuves .

Elle précise que lors du jugement rendu oralement par Gregory Moore, ce dernier a demandé à ce que ces discussions soient menées selon le principe mohawk de la maison longue. Il s'agit d'un système de prise de décision entre les différents clans mohawks. Les décisions sont prises par les femmes en consensus.

Kahentinetha est l'une des aînés qui a participé à de nombreux combats des Mohawks. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Contactée par Espaces Autochtones, la SQI rappelle qu' elle est engagée dans un processus d’échange avec les Premières Nations et elle entend poursuivre sur cette voie .

Elle ajoute : elle prend note également de l’invitation du tribunal à poursuivre le dialogue avec les demandeurs et l’interlocutrice spéciale indépendante concernant les plans de recherches archéologiques pour le site .

Le jugement ordonne à la SQI et à l’Université McGill de ne pas poursuivre les travaux entrepris sur le site de l’ancien hôpital Royal-Victoria jusqu’à ce que les parties aient terminé les discussions, entreprises dans un esprit de réconciliation, concernant les recherches archéologiques qui doivent être effectuées .

L’entreprise Arkéos avait déjà été mandatée par les instigateurs du projet de réaménagement de l’hôpital. Ils devaient être présents pour observer les travaux

Le juge Moore a plutôt demandé à ce que des fonds soient fournis pour qu’une enquête médico-légale et archéologique soit menée par une équipe d'enquête indépendante dirigée par les Mères mohawks et les survivants des expériences du Dr Donald Ewen Cameron.

Ce programme était baptisé MK-Ultra.

L’ancien directeur du programme MK-Ultra, Sidney Gottlieb (à gauche), comparaît devant une commission sénatoriale en 1977. Photo : Getty Images / Bride Lane Library/Popperfoto

Le juge indique aussi que l’étude archéologique doit prendre en considération les préoccupations des Autochtones et que donc, les experts utilisent des techniques non invasives pour identifier s’il y a ou non des restes humains.

Le juge invite également les parties à se rencontrer afin d'établir les modalités de réalisation des travaux archéologiques . Il s'agit d'une manière pour le juge d’encourager les parties à ne pas se rendre au bout des procédures juridiques et de chercher plutôt un consensus, d’autant plus que les deux parties s’accordent à dire que des travaux archéologiques doivent être menés.

Il estime d’ailleurs que les Mères mohawks sont dans leur bon droit quant à leur demande déposée devant la cour.

Le juge a reconnu les traumatismes que subissent encore les Autochtones qui ne savent pas où sont enterrés certains de leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les plaignants [Mères mohawks] ont le droit de porter ces préoccupations devant la Cour et d'être écoutés et entendus. [Elles] exercent ces droits au début d'une ère de réconciliation au Canada, que la Commission de vérité et de réconciliation définit comme un processus continu d'établissement et de maintien de relations respectueuses , peut-on lire dans le document juridique.

Le juge Moore semble en tout cas avoir été sensible aux préoccupations des Mères mohawks en évoquant les traumatismes des Autochtones.

M. Moore rappelle aussi que l’identification des lieux de sépultures autochtones non marqués évoque l’un des appels à l’action de la Commission vérité et réconciliation.