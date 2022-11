Sépultures non marquées : après les témoignages, la technologie

La technologie du géoradar peut offrir un début de réponse aux familles qui se demandent ce qui est arrivé à leurs enfants qui n'ont pas survécu à leurs années de pensionnat. Mais c’est loin d’être une solution miracle et elle doit s’appuyer sur des témoignages et des archives, précisent les experts.

Le géoradar, appelé aussi radar pénétrant, ressemble de loin à une tondeuse à gazon. Il permet de détecter des objets ou des structures qui se cachent sous la surface du sol, sans avoir à creuser. On l’utilise par exemple dans l’industrie de la construction pour repérer des tuyaux enfouis, en archéologie pour retrouver des bâtiments oubliés, ou en sciences judiciaires pour étudier des scènes de crime.

Lorsque les conditions s’y prêtent, le géoradar peut faciliter la localisation de sépultures non marquées autour de pensionnats pour Autochtones.

Le [radar pénétrant], c’est loin d’être magique et précis, pour l’avoir utilisé beaucoup , indique l’anthropologue Adrian Burke, de l’Université de Montréal, qui travaille avec la communauté crie de Chisasibi, dans le nord du Québec, pour mener des recherches sur l’île de Fort George où se trouvaient autrefois un pensionnat catholique et un pensionnat anglican pour Autochtones.

Le but d’utiliser un [radar pénétrant], c’est de ne pas excaver, de voir s’il est possible de voir quelque chose avant d’excaver, parce que l’étape d’excavation, c’est déjà plus ardu et plus complexe dans le sens où ça soulève beaucoup d’émotions , explique-t-il.

Localiser les sépultures

John Elliott, un survivant du pensionnat Mohawk Institute à Brantford, s'exerce à utiliser la technologie du radar pénétrant lors d'une séance de formation. Photo : Radio-Canada / Bobby Hristova

Parmi ses appels à l’action publiés en 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) recommande de repérer et de protéger les lieux où des enfants auraient pu être inhumés et d’informer les familles du lieu de sépulture de leurs enfants. Une tâche qui est loin d’être facile.

Jusqu’au début du 20e siècle, il n’y avait à peu près pas de réglementation sur les cimetières et, selon la CVR, la plupart des cimetières des pensionnats ont été établis officieusement . Plusieurs pensionnats ont aussi changé de lieu ou ont été démolis, laissant derrière eux des cimetières désaffectés, aujourd’hui envahis par les broussailles. Il existe aussi des tombes non marquées dans des cimetières toujours existants.

Et c’est ici que peut intervenir le géoradar.

« On peut passer à travers l’asphalte sans problème. On l’a utilisé [le géoradar] à Montréal à plusieurs reprises pour repérer des bâtiments sous l’asphalte, mais aussi de possibles sépultures autour d’églises. » — Une citation de Adrian Burke, anthropologue

L’appareil repère ces structures souterraines en projetant des ondes radar dans le sol. Ces ondes rebondissent vers la surface de façon différente selon les propriétés électriques des substances qu’elles touchent. Cet écho est capté par une antenne.

Quand le sol a été perturbé, par exemple par le creusage d’une sépulture, on peut parfois détecter une variation à l’aide du radar pénétrant. On peut également détecter d’autres types de structures, comme des roches, des souches d’arbres, des trous de marmotte, etc. , explique l’archéologue Kisha Supernant dans une vidéo sur l’utilisation des techniques de télédétection pour localiser des sépultures non marquées préparée pour l’Association canadienne d’archéologie.

Directrice de l’Institute of Prairie and Indigenous Archaeology et professeure au Département d’anthropologie de l’Université d’Alberta, Kisha Supernant a notamment supervisé des travaux de géoradar aux abords du pensionnat Saint-Bernard, à Grouard, en Alberta.

La situation idéale est celle où le contraste est très marqué entre les propriétés électriques de deux matériaux, par exemple, entre le bois d’un cercueil et l’air qu’il renferme, ou encore entre le contenu en eau d’une dépouille et le terrain sec qui l’entoure. Dans ces circonstances, on peut obtenir un signal fort.

Pas de certitude

Marie-Louise Chakapash (à gauche) et Molly Pashagumskum (à droite) lors d'un rassemblement sur le site de l'un des anciens pensionnats de l'île de Fort George, dans le nord du Québec. Photo : Gracieuseté George E. Pachano / T.Philiptchenko

Toutefois, le graphique généré par le géoradar est loin d’avoir la précision d’une radiographie. On ne peut pas y voir d’ossements, par exemple.

On nous demande souvent comment nous savons que ce que nous voyons est une sépulture et non autre chose. Le fait est qu’il est impossible de le savoir à 100 % uniquement avec l’aide du radar pénétrant, mais qu’il existe des méthodes utilisées par les archéologues depuis longtemps qui nous permettent de penser avec confiance que ce que nous voyons sont des sépultures , indique Kisha Supernant.

Il est aussi possible qu’une sépulture soit présente, mais que le géoradar ne produise aucun signal, précise Adrian Burke. C’est pourquoi il est utile de corroborer les informations du géoradar avec d’autres méthodes de télédétection : images aériennes utilisant diverses longueurs d’onde, télédétection par laser ou magnétométrie, par exemple.

Autre inconvénient de cette technique : elle est extrêmement coûteuse en temps. Par exemple, aux abords de l’ancien pensionnat de Grouard, en Alberta, il a fallu six jours de travail de géoradar pour arpenter environ un acre de terrain, soit l’équivalent de la superficie de deux patinoires de la LNH.

Pour éviter de gaspiller temps et argent, il est donc absolument nécessaire d’avoir à l’avance une idée de l’endroit où fouiller. Les entrevues avec d’anciens pensionnaires et leurs familles, ou encore avec des voisins, sont cruciales, de même que la consultation de documents d’archives.

L’Église catholique romaine gérait le pensionnat pour Autochtones de Grouard, aussi connu sous le nom de Mission St. Bernard, de 1894 à 1961. Photo : Archives Deschâtelets-NDC

On obtient les résultats les plus probants dans les cimetières historiques ou des lieux de sépulture déjà connus. Ce n’est pas un secret que des gens sont enterrés là, c’est plutôt qu’on ne retrouve plus les marqueurs, les petites croix sont parties, explique Adrian Burke. Oui, il y avait peut-être des sépultures non inscrites par les prêtres ou les sœurs. Mais la réalité, c’est que beaucoup des décès et des sépultures étaient marqués et qu’elles étaient inscrites quelque part .

À Grouard, des témoignages et la consultation des archives de la paroisse ont permis de concentrer les travaux à quatre endroits : le cimetière de la localité, les alentours de l’église, la résidence des religieuses et le caveau à légumes.

En tout, 169 sépultures non marquées potentielles ont été trouvées au moyen du géoradar. Toutes avaient la taille, la forme générale et la profondeur attendues. Elles ont été classées en trois catégories : possible, probable et très probable, selon le niveau de clarté du signal et de corroboration par d’autres techniques.

Sans surprise, le cimetière est l’endroit où on a localisé le plus grand nombre de sépultures potentielles, soit 8 très probables et 107 probables. Près de la résidence des religieuses, on a trouvé 22 probables sépultures. Les 32 autres signaux ont été classés dans la catégorie sépultures possibles .

Creuser ou ne pas creuser

Lors d'une consultation locale menée en novembre 2021, une majorité des anciens survivants du pensionnat de l'île de Fort George présents se sont prononcés en faveur de fouilles par géoradar. Photo : Gracieuseté Fort George Residential School organizing committee / Reggie D. Tomatuk

Le géoradar détecte des anomalies sous terre. Mais la seule façon de savoir avec certitude qu’il s’agit de sépultures, c’est de creuser, une décision déchirante au sein des communautés autochtones dont les enfants ont fréquenté les pensionnats.

Certaines personnes souhaitent laisser les morts tranquilles. D’autres tiennent à ce que les corps soient exhumés et identifiés, par exemple au moyen de techniques d’ADN, pour que les familles sachent enfin la vérité.

Adrian Burke donne l’exemple du pensionnat catholique de Fort George, dans le Nord-du-Québec, où vivaient des enfants cris de la région, mais aussi des Inuit, des Atikamekw et des enfants originaires d’autres provinces. Ces gens-là veulent ramener leurs enfants à leur communauté, à leur nation , souligne-t-il.

Une immense bannière portant les noms des enfants morts dans des pensionnats pour Autochtones a été déployée pendant la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Photo : APTN

À ceux qui mettent en doute l’existence même de restes d’enfants autochtones autour des pensionnats, sous prétexte qu’on n’en a pas encore trouvé, il répond de façon lapidaire, s’appuyant entre autres sur les milliers de témoignages reçus par la CVR : On n’a pas encore trouvé de corps parce qu’on n’a pas excavé, mais je peux assurer ces gens que si on se met à excaver, si c’est ce que veulent les communautés, on va trouver les corps de ces enfants et que ce sera très difficile. […] Est-ce qu’il y a des corps? 100 % sûr. Est-ce que ces enfants ont été abusés? C’est absolument certain.