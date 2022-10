S’il semble y avoir consensus autour du fait que la solution pour une meilleure cohabitation en période de chasse passe par une plus grande sensibilisation et une éducation à l’importance de cette activité pour les communautés autochtones, reste à savoir quels sont les concepts à démystifier et de quelle manière les rendre accessibles.

Edith Bélanger est une diplômée de philosophie de l’Université Laval et de l’ÉNAP en administration publique en contexte autochtone. Elle est candidate au doctorat en gouvernance traditionnelle autochtone à l’UQAT. Edith est membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite). Espaces autochtones est heureux de l'accueillir à nouveau à titre de chroniqueuse.

Avec l’arrivée des couleurs et des courants d’air froid de l’automne, les esprits des chasseurs s’échauffent. Cette frénésie saisonnière est pour plusieurs synonyme de moments inoubliables en famille ou entre amis. Malheureusement, pour les personnes autochtones, cette activité traditionnelle qui repose sur des milliers d’années d’histoire ne s’exerce pas toujours dans la quiétude.

En effet, ici comme ailleurs au Québec, sur le terrain, les conflits d’usage sont nombreux comme le rapportait récemment le reportage de Marie-Laure Josselin dans lequel il est fait état des tensions récurrentes entre les différents usagers.

Parfois, tous les ingrédients sont réunis pour que cette belle activité tourne au vinaigre. La fatigue des réveils en pleine noirceur, la patience usée par des heures à faire le guet dans l’humidité et le froid, l’angoisse de réussir sa chasse et la volonté de sauver son honneur de chasseur dans un contexte où la ressource se raréfie et les territoires disponibles se rétrécissent, tous ces éléments s’unissent pour mettre les nerfs à vif.

Déjà que l’activité de chasse comporte en elle-même des risques, il faut en plus composer avec des dynamiques alimentées par des tensions raciales. Certains chasseurs allochtones croient que les chasseurs des Premières Nations se croient tout permis et ne se gênent pas pour le faire savoir.

Parallèlement, certains chasseurs autochtones ne reculent devant rien ni personne pour défendre l’exercice de droits aux contours plutôt flous et qui vont bien au-delà de la simple subsistance alimentaire.

J’ai l’doua

Quand on me demande d’expliquer les contours des droits ancestraux autochtones je me retrouve souvent avec l’envie folle d’évoquer ce classique de YouTube j’ai l’doua .

Dans cette vidéo où un homme justifie au journaliste l’accumulation de déchets sur son terrain en se justifiant simplement parce qu’il a le droit on trouve un peu de l’argumentaire simpliste qu’il faut éviter sur le terrain.

Les communautés autochtones ont des droits ancestraux et parfois même des droits issus de traités. Parmi ceux-ci se trouvent certains droits de chasser qui sont exercés par les individus.

S’il vous plaît, pouvez-vous prendre le temps de relire ces deux dernières phrases ?

Elles sont importantes et tout est là, incluant les nuances qu’il faut prendre en considération et le flou dans lequel il faut naviguer.

Si vous le voulez bien, allons-y morceau par morceau.

Les communautés autochtones ont des droits ancestraux

Cette notion est essentielle pour comprendre la racine des conflits sur le terrain. Lorsque des membres d’une communauté exercent leurs activités de chasse, ils le font en vertu d’un droit qui leur a été transmis de génération en génération par leurs ancêtres qui exerçaient ces droits, avant même l’arrivée des Européens.

C’est un droit à la subsistance inhérent à l’identité autochtone.

À l’opposé, les chasseurs allochtones pratiquent une chasse sportive, d’ailleurs ils doivent acheter une permission de le faire en se procurant un permis émis par le gouvernement du Québec.

Parfois même des droits issus de traités

Sans entrer dans les détails, et le parfois est important ici, l’essentiel est de comprendre que les droits protégés varient selon la nation, voire la communauté d’appartenance. Ce ne sont pas des droits tous azimuts, d’un océan à l’autre, et ça, ce n’est pas toujours compris, même par les chasseurs autochtones.

En effet, ce qui est un droit reconnu et qui cadre avec les pratiques ancestrales d’une nation des Prairies peut ne pas s’appliquer à une nation de l’Atlantique et vice versa.

Exercé par des individus

Dans le feu de l’action, sur le terrain, c’est facile de l’oublier, mais les droits ancestraux des Autochtones sont de nature collective. Ils n’appartiennent donc pas en propre aux personnes qui les exercent à titre individuel.

C’est peut-être de là que vient l’impression que ressentent certaines personnes d’être investis d’une mission en allant à la chasse, de travailler à quelque chose de plus grand que soi.

D’ailleurs, dans certaines communautés la chasse et la distribution communautaire de viande de gibier est une pratique qui contribue à créer des liens entre les membres d’une nation et à favoriser le maintien et la revitalisation des savoirs traditionnels.

Et ça, à mon sens c’est le point le plus important à retenir : la chasse c’est un rappel de ce qui a permis à nos ancêtres de vivre, malgré les tourments, pour que nous puissions voir le jour à notre tour. C’est une activité qui revêt même parfois un caractère sacré ce qui explique sans doute l’émotivité qui peut y être attachée.