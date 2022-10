Le cinéaste innu Réal Junior Leblanc, dans le sillage de Denys Arcand

C’est une belle aventure qui va changer ma vie! , partage-t-il avec l’enthousiasme de celui qui repart avec mille idées en tête pour son premier documentaire sur les pensionnats pour Autochtones.

M. Leblanc a été invité à participer au tournage de Denys Arcand à Montréal pour se familiariser avec la réalisation d’une fiction et la panoplie des métiers du cinéma. Comprendre la mise en scène et la réalisation, les rouages d'une production, ce qu’un cinéaste veut et attend de son équipe...

C'était une belle ambiance, il n'y avait pas de stress, Denys Arcand s’est juste fâché deux fois rapidement [en deux mois] , résume la jeune recrue. Eux-autres travaillaient, j’étais celui qui riait! , ajoute-t-il en fidèle représentant de l’humour innu.

Au milieu d’une équipe de professionnels chevronnés, très concentrés , soumis à des échéances serrées, il raconte comment il a joué le rôle de l’affable trublion qui naturellement décoince le climat de travail.

Je blaguais en disant que j’étais la doublure de Rémy Girard ! , lance-t-il, sans cacher avoir été impressionné par toutes les vedettes vues à la télévision et devenues collègues. Un chauffeur venait le chercher tôt le matin à son hôtel, les repas étaient fournis…la vie rêvée de star? J’étais loin de ma famille , nuance Réal Junior Leblanc, père de quatre enfants.

Le tremplin Wapikoni

C’est son côté organique, sa sincérité, sa curiosité, sa sensibilité qui m’ont touchée , commente à son tour la productrice du film, Denise Robert.

« Sur le plateau, il était comme un enfant dans un magasin de bonbons […] Il nous fait réaliser qu’on est privilégiés de faire ce qu’on fait. » — Une citation de Denise Robert, productrice

La productrice, également compagne de Denys Arcand, souhaitait que ce dernier transmette sa riche expérience en réalisation à un stagiaire. La directrice générale de l'organisme culturel Wapikoni, Véronique Rankin, lui suggère alors la candidature d’un cinéaste prometteur venu de la Côte-Nord.

C’est d’ailleurs grâce au Wapikoni Mobile, studio de production audiovisuelle ambulant, que l’Innu de Uashat a découvert le cinéma, créé plusieurs courts métrages et voyagé dans le monde entier pour les présenter.

Parmi ses productions, L’enfance déracinée a particulièrement ébranlé Denise Robert, partage M. Leblanc. Ce court métrage suit le récit d'un jeune Innu qui retourne sur les lieux du pensionnat de Sept-Îles afin d'y rendre un hommage poétique aux victimes.

Le réalisateur désormais établi à Québec prépare son tout premier long métrage; un documentaire également sur le thème des pensionnats et des enfants trouvés , évoque-t-il.

Son expérience d'immersion sur le tournage de Denys Arcand l'a poussé à vouloir réécrire son scénario, à privilégier le recrutement de femmes – elles travaillent mieux, s'entraident, il n'y a pas de compétition – ou encore à s'inspirer de certaines astuces techniques sur le plateau.

Avant de filmer, Denys Arcand utilise une fausse caméra pour vérifier l’angle de la prise de vue , partage Réal Junior Leblanc, visiblement conquis par le travail de son mentor aujourd'hui octogénaire et qui, comme lui, débuta par le documentaire (au sein de l'Office national du film).

Le jeune réalisateur explique vouloir modeler son processus de création à son projet de long métrage. Plutôt que de mener des entrevues classiques avec ses intervenants, il veut libérer la parole au moyen d'activités traditionnelles, pour aussi faire vivre la culture autochtone par son film.

« J’arrive de l’ombre, de la drogue, de l’alcool, j’ai été égoïste, absent pour mes enfants, j’avais envie...comme de racheter ma cause. » — Une citation de Réal Junior Leblanc, poète et réalisateur innu

Pour l'accompagner sur le plan psychologique et spirituel, il évoque recourir à des tentes de sudation (matutishan), selon les rites ancestraux des Innus.

Un ami proche

Son projet de documentaire a suscité l'intérêt de la productrice Denise Robert.

Je voudrais bien pouvoir l’accompagner en lui donnant une liberté totale, confie-t-elle, lui offrir une infrastructure mais pour moi, ce serait important qu’il ait une liberté totale pour raconter ce qu’il veut.

De cette expérience sur le tournage de Denys Arcand est née une amitié entre le couple de cinéastes et l'Innu de Uashat qui a reçu deux tambours traditionnels pour le remercier de sa présence sur le tournage. Ça m’a touché, j’ai été pris sous le choc, confie-t-il, je leur ai dit "là, vous venez me chercher à un autre stade".

Pour Denise Robert, Réal est même devenu un ami proche qu'elle a pris son aile. C'était, comme si on se connaissait depuis longtemps , raconte la productrice. Au-delà du mentorat inhérent à l'embauche d'un stagiaire, c'est un véritable échange d'expériences et de cultures qui s'est imposé avec la venue de Réal.