Le Quechua qui chasse l’orignal chez les Mi’gmaq

« Il y a environ quatre ans, un orignal d'à peu près 700 kilos s'est approché à dix mètres de moi. J’ai fait en sorte qu'il me regarde, qu'il vienne vers moi, parce qu’entre lui et moi se trouvait Ronnie derrière un arbre, en position pour tirer avec son arc et sa flèche. » — Une citation de Félix Atencio-Gonzales

C'est très émouvant. On n’éprouve non pas de la peur, mais de l'admiration pour la majesté de l'animal , explique ce chasseur qui est aussi journaliste, entre autres.

Ce qui le rattache à la forêt et à la culture mi'gmaw, ce sont des moments comme celui-là, passés avec son grand ami Ronnie Lexie Martin.

Félix Atencio-Gonzales chasse à l'arc. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Lorsqu’il était jeune dans son village de Rancas, près de Cerro de Pasco, dans la cordillère des Andes du Pérou, il accompagnait son grand-père à la chasse aux parionas , une espèce de flamant rose indigène de ces montagnes.

Mais le jeune Félix n’avait aucun goût pour la chasse. Il ne voulait surtout pas toucher aux armes qui lui rappelaient de mauvais souvenirs.

« Située à 4300 m d'altitude, Rancas, tout comme Listuguj, s'est toujours battue pour défendre son territoire. En 1961, la communauté s'est soulevée quand des personnes de sa communauté ont été tuées à cause des compagnies minières qui usurpaient les terres communales. » — Une citation de Félix Atencio-Gonzales

Dans sa région natale, on trouve depuis des décennies des exploitations minières canadiennes. La communauté de Rancas, au Pérou, a souvent été le théâtre de confrontations entre des villageois et des agents de police.

Félix Atencio-Gonzales garde des souvenirs de cette époque.

En fait, ce sont ces expériences qui lui ont en partie donné la piqûre du journalisme. Un métier qu’il exerce depuis des années.

Félix Atencio Gonzales (deuxième de gauche à droite) en visite dans sa famille à Cerro de Pasco, au Pérou. Derrière eux : la lagune PunRun à 4400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Photo : (Gracieuseté : Félix Atencio Gonzales) / Gracieuseté

Voyager pour comprendre

Ce sont aussi ces expériences qui l’ont poussé à vouloir voir le monde. Le Quechua espérait qu’à l’extérieur de son pays, il trouverait des réponses à ses questions sur les droits territoriaux dont il entendait parler dans sa communauté.

Pendant plus de quatre ans, il a parcouru le continent américain. Il est passé entre autres par le Brésil, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, appelée erronément française , l’Amérique centrale, pour aboutir enfin au Canada en 1982.

Le long de son parcours en auto-stop, en canot, en voiture, en camion ou par d'autres moyens, en n'ayant parfois même pas de quoi manger, le Quechua dit avoir compris que les difficultés que les habitants de Rancas éprouvaient pour défendre leurs terres n'étaient pas uniques au monde.

La lutte de ma communauté, on la retrouve ici, au Mexique, au Guatemala, dans n'importe quel pays du continent , dit-il.

Selon lui, il s’agit d’une lutte historique pour la reconnaissance des droits au territoire et, surtout, pour le respect de l'identité des peuples autochtones.

« Je suis comme une pierre tombée des Andes qui s'est retrouvée dans Listuguj en empruntant divers chemins. Mais ici ou là, mes convictions et préoccupations restent les mêmes. » — Une citation de Félix Atencio-Gonzales

La famille

Après s'être mariés à Montréal en 1986, Félix Atencio-Gonzales et Audrey Mitchell (à droite sur la photo) sont allés vivre à Listuguj pour offrir à leur fille, Killa, une vie dans la communauté autochtone. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Sans qu'il s'en rende trop compte, il a préparé son arrivée à Listuguj pendant plusieurs années.

À Montréal, il a travaillé dans des usines et des restos, fait des études en journalisme, enseigné l'espagnol au Centre d'amitié autochtone de la métropole québécoise.

C’est là qu’il a rencontré Audrey Mitchell, son épouse depuis 1986.

Il portait une chemise et un pantalon en jean et il avait une coupe de cheveux à la Jackie Chan. Il était plutôt mignon , se souvient Audrey Mitchell.

Pour elle, originaire de Listuguj, la rencontre avec cet Autochtone du Sud a été le début d’une belle histoire d’amour et de parentalité, mais aussi un incitatif pour retourner dans sa communauté.

À l’époque où Félix et Audrey se sont rencontrés, ils n’allaient à Listuguj que quelques semaines pendant l’été.

Mais, aucun des deux ne se satisfaisait de ces courts séjours.

« Chaque été, nous venions pour quelques semaines et il adorait l'endroit. Et ici, des amis l'amenaient à la chasse. Aujourd’hui, il est chasseur et pêcheur. Donc, il est tombé amoureux de l'endroit, et de moi aussi. » — Une citation de Audrey Mitchell, épouse de Félix Atencio-Gonzales

Audrey Mitchell, épouse de Félix Atencio-Gonzales, travaille comme assistante d'enseignement à l'école primaire de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Audrey Mitchell, qui est assistante d’enseignement à l’école primaire Alaqsite'w Gitpu de Listuguj, croit que son mari a un don pour l’écoute. À son avis, ce talent a été sa porte d’entrée dans la communauté.

« Il écoute vraiment avec son cœur. Il ne se contente pas d'écouter pour le plaisir, c'est un auditeur sincère. À Listuguj, les gens l'ont chaleureusement accueilli. Par ses histoires, ses questions et son intérêt pour les gens, il a réussi à créer des liens solides avec la communauté. » — Une citation de Audrey Mitchell, épouse de Félix Atencio-Gonzales

Rêves en commun

L'ancienne cheffe de Listuguj Brenda Gideon-Miller Photo : Félix Atencio Gonzales

Pour l'ancienne cheffe Brenda Gideon-Miller, les relations humaines que Félix Atencio-Gonzales a construites au fil du temps à Listuguj sont basées sur la confiance et les espoirs mutuels.

Cette Mi'gmaq, première femme à devenir cheffe de la communauté autochtone, estime que « le Quechua de Listuguj » a apporté sa culture et son histoire, mais qu'il est aussi venu se greffer à la population.

Grâce à son expérience en journalisme et en communication, ainsi qu’à sa connaissance des causes autochtones, Félix Atencio-Gonzales était la personne idéale pour transmettre des messages complexes, explique Brenda Gideon.

« Nous devions communiquer étroitement avec la communauté sur des questions complexes telles que la récupération de notre territoire et de nos droits. Il s'agissait de grandes questions constitutionnelles et nous connaissions peu de choses sur la Constitution, mais Félix en a compris plusieurs aspects qu'il a pu expliquer à la communauté. » — Une citation de Brenda Gideon-Miller, ancienne cheffe de Listuguj

L'ancienne cheffe de la Première Nation de Listuguj se souvient que Félix Atencio-Gonzales faisait souvent référence à ses propres expériences au Québec et au Pérou, et que cela donnait aux personnes de l'équipe des lignes directrices non seulement pour expliquer les problèmes, mais également pour faire des propositions lors des négociations sur la chasse et la pêche, par exemple.

Félix Atencio-Gonzales avec Darcy Gray, chef de Listuguj Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Darcy Gray, l'actuel chef du Conseil de bande de Listuguj, se souvient d'une rencontre avec Félix Atencio-Gonzales sur un terrain de soccer.

« Je n'avais jamais joué au soccer de ma vie, mais il était là, au milieu d'un match, à m'entraîner, à m'encourager et à tout m'enseigner au fur et à mesure. Au fil du temps, j'ai constaté qu'il utilise cette technique non seulement dans le football, mais pour tout! » — Une citation de Darcy Gray, chef du Conseil de bande de Listuguj

Darcy Gray affirme que Félix Atencio-Gonzales est toujours là pour soutenir et apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre.

Et aujourd'hui encore, je découvre tous les différents rôles qu'il a joués dans cette communauté , déclare Darcy Gray.

Par exemple, c'est en reprenant la responsabilité du journal Listuguj Wi'gatign dans les années 1990 que Félix Atencio-Gonzales a joué l'un de ses plus importants rôles.

Chaque année, Félix Atencio-Gonzales collecte des fonds ou trouve un moyen de relier sa culture et sa communauté du Pérou à la communauté de Listuguj, indique Darcy Gray.

« Il y a donc un échange d'informations, de connaissances et d'aide mutuelle [...] Il a un grand cœur! » — Une citation de Darcy Gray, chef du Conseil de bande de Listuguj

La forêt de Listuguj Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Lorsqu'on l'interroge sur sa présence dans la communauté de Listuguj parmi les Mi'gmaq, Félix Atencio-Gonzales n'hésite pas à dire qu'il s'est toujours considéré comme un pont reliant le Sud au Nord, les communautés autochtones d'ici à d'autres ailleurs dans le monde.

Durant ses années de militantisme à Montréal, il a organisé des activités de sensibilisation aux réalités autochtones du Brésil, de l'Arizona, du Guatemala ou de la Côte-Nord, mais il a aussi eu l'audace d'inviter des dirigeants des nations autochtones de l'Amazonie ou des Nahuas dans les communautés autochtones d'ici.

Pour ce communicateur, il est important de se connaître et d'apprendre les uns des autres car, dit-il, nous partageons des luttes et des solutions similaires, ainsi que des rêves communs.

Considéré comme un aîné par les jeunes

Derek Bouge Barnaby invite souvent Félix Atencio-Gonzales aux ateliers de chasse des étudiants de la Sugarloaf Senior High School, en tant qu'aîné de la communauté. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Ce qui est intéressant avec Félix, c'est qu'il n'est pas originaire de Listuguj, mais qu'il est un ancien de Listuguj , explique Derek Bouge Barnaby, responsable du programme d'appréciation de la culture autochtone à la Sugarloaf Senior High School (SSHS).

Depuis plusieurs années, cet éducateur invite Félix Atencio-Gonzales en tant qu'accompagnateur expérimenté aux ateliers de chasse pour adolescents de son école.

Selon lui, les gens de la communauté se tournent vers Félix à la recherche de connaissances, parce qu'il est dans la communauté depuis longtemps et qu'il a adopté les us et coutumes des Mi'gmaq.

« Je fais partie de ceux qui font appel à lui. Il est l'un de mes aînés, même s'il n'est pas mi'gmaw. Il est vraiment intéressant de voir que, si quelqu'un a vécu dans la communauté et qu'il est bénéfique à la communauté, il arrive alors à en faire partie. Félix appartient à Listuguj, c'est pourquoi il est l'un de nos aînés. » — Une citation de Derek Bouge Barnaby, intervenant auprès des élèves autochtones à la SSHS

Deven James Condo Mitchell, neveu de Félix Atencio-Gonzales, travaille dans l'équipe de Rangers de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Deven James Condo Mitchell est du même avis que Derek Bouge Barnaby.

Pour ce jeune homme, Félix Atencio-Gonzales, mari de la sœur de son père, membre de la Première Nation de Listuguj, est un homme très important qui a beaucoup de connaissances.

Deven trouve que son oncle Félix est particulièrement inspirant par son esprit autodidacte, combiné à sa nature positive, à son affection et à son respect des autres.

« Il a toujours fait partie de ma vie et j'ai beaucoup appris de lui en grandissant. Il m'a appris comment pêcher et chasser, ainsi que les techniques de photographie, de vidéographie et de journalisme. C'est juste un bon gars, un homme très cultivé et sage. » — Une citation de Deven James Condo Mitchell, neveu de Félix Atencio-Gonzales

Félix Atencio-Gonzales et Deven James Condo Mitchell (à droite de l'orignal sur la photo) lors d'une journée de chasse. Deven était âgé de 11 ans. Photo : (Gracieuseté : Félix Atencio Gonzales)

La forêt apprivoisée

Au début, ma relation avec la forêt était marquée par la peur, se souvient Félix Atencio-Gonzales. La peur de me perdre parce que je ne la connaissais pas bien.

Mais maintenant, il dit avoir un lien heureux et profond avec la nature entourant la communauté de Listuguj.

« C’est une relation de connaissance, d'intérêt pour écouter, marcher, goûter, sentir le parfum de la forêt à différentes saisons. J'aime donc beaucoup la forêt où je passe beaucoup de temps. » — Une citation de Félix Atencio-Gonzales

Félix Atencio-Gonzales va la plupart du temps dans les bois avec son ami Ronnie, même s'il lui arrive aussi d'y aller avec d'autres personnes ou seul.

« J'aime écouter les animaux. Ici, dans la communauté, vous voyez des élans, des ours, des cerfs, des perdrix, des oies, des renards, des coyotes et des lynx. Le simple fait de les voir est un cadeau pour moi. » — Une citation de Félix Atencio-Gonzales