La Chambre des communes reconnaît qu’il y a eu « génocide » dans les pensionnats

La motion avait été déposée par la députée néo-démocrate de Winnipeg, Leah Gazan.

Aujourd'hui, je rends hommage aux survivants, aux familles et aux communautés qui ont tant sacrifié pour que les gens partout au Canada sachent la vérité ; que ce qui s'est passé dans les pensionnats pour Autochtones était un génocide. Je suis reconnaissant aux parlementaires qui ont adopté à l'unanimité ma motion reconnaissant la vérité de l'histoire du Canada , a déclaré Mme Gazan dans un communiqué.

La motion intervient après la reconnaissance par le pape François qu’il avait bel et bien eu un génocide dans ces pensionnats qui pour la plupart ont été gérés par l'Église catholique. Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuit ont été forcés de fréquenter ces écoles financées par Ottawa entre 1870 et 1997.

Le rapport de 2015 de la Commission vérité et réconciliation  (Nouvelle fenêtre) avait déclaré que ces pensionnats constituaient un génocide culturel tout en détaillant les abus physiques et sexuels, les mauvaises conditions de vie et la malnutrition qui y régnaient.

Mme Gazan avait annoncé son intention de soumettre cette motion à la suite des commentaires du pape.La motion affirme que les pensionnats répondent à la définition de génocide des Nations unies.

L'article II de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression des crimes de génocide définit le génocide comme l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux .

Avec les informations de CBC.