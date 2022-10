Mashteuiatsh et Essipit s’entendent, Wendake conteste

Les communautés innues de Mashteuiatsh et d’Essipit ont signé mardi une entente « pour l’application de leur gouvernance respective en matière de protection et d’exercice de leurs droits ancestraux ».

L’entente prévoit que les deux communautés collaborent lorsqu'il est question de la gestion, de l'occupation et de l'utilisation de leur Nitassinan (territoire traditionnel) commun.

Par cette entente, Essipit et Mashteuiatsh souhaitent structurer les relations d’échange et de collaboration entre leur communauté pour renforcer leur pouvoir d’intervention auprès des gouvernements, des instances régionales, des promoteurs et des autres Nations, afin de faire respecter leurs droits , expliquent les deux communautés dans un communiqué.

Membres du regroupement Petapan, les communautés de Mashteuiatsh et d’Essipit sont par ailleurs présentement en négociations avec les gouvernements fédéral et provincial afin d’obtenir un traité.

Le premier ministre François Legault a affirmé, pendant la dernière campagne électorale, que ce traité sera conclu d’ici le 31 mars 2023.

Wendake riposte

En fin de journée jeudi, le Conseil de la Nation huronne-wendat s’est opposé à la signature de l’entente par voie de communiqué.

Je veux être clair : Essipit et Mashteuiatsh ne peuvent pas s'arroger unilatéralement des droits sur le territoire de la Nation huronne-wendat, écrit le grand chef de Wendake Rémy Vincent. De toute manière, aucun traité ne sera signé avec les communautés innues avant qu'une entente entre elles et la Nation huronne-wendat ne soit conclue.

Dans le même communiqué, le Conseil de Wendake dit vouloir rappeler que cette nouvelle entente ne confère aucun droit, comme la Cour fédérale l’a confirmé en 2014. C’est tout le contraire du Traité Huron-Britannique, reconnu par la Cour suprême du Canada, qui garantit des droits constitutionnels à la Nation huronne-wendat.

Le Conseil assure qu’il travaillera de bonne foi pour régler l’enjeu territorial, malgré les refus de collaboration passés et récents des deux communautés innues.

Les tensions territoriales entre Wendake et Mashteuiatsh avaient fait jaser l’été dernier lorsque des actes de vandalisme, revendiqués par le Conseil de Wendake, ont été commis sur des terrains occupés par des Innus de Mashteuiatsh.