Trois femmes reconnues pour leur engagement dans la défense des droits autochtones

Trois femmes aux parcours diversifiés, mais toutes impliquées dans la justice sociale auprès des Premières Nations et des Inuit, ont reçu chacune un prix de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Habituée des récompenses artistiques, et non des moindres, la cinéaste militante Manon Barbeau reconnaît que ce prix plus inattendu lui tient particulièrement à cœur dans la mesure où il émane d’une organisation dont elle partage les valeurs de respect de la dignité et des droits des personnes .

Les prix remis par l'Ordre des travailleurs sociaux soulignaient plus particulièrement l’implication dans la défense des droits des jeunes Autochtones.

Manon Barbeau a fondé un studio mobile qui est devenu un lieu de rassemblement, d’intervention et de création audiovisuelle et musicale pour les jeunes des Premières Nations. Depuis 2004, le Wapikoni mobile a sillonné des dizaines de communautés autochtones au Canada et à l’étranger.

L'une des roulottes du Wapikoni mobile (ici, dans la communauté de Gesgapegiag) Photo : Sarah Gagnon-Piché

Rendre visibles des peuples marginalisés, contribuer à leur redonner une certaine fierté, défendre la justice sociale par la création audiovisuelle… La cinéaste avoue ne pas avoir vu défiler les deux dernières décennies.

Elle a d’ailleurs laissé les rênes de la direction il y a trois ans à une équipe autochtone, avec Melissa Mollen Dupuis à la présidence.

Mme Barbeau prépare un projet d’écriture sur l’aventure du Wapikoni mobile, confie-t-elle, pour la mémoire collective. Ça a tellement impliqué ma vie , assure l’auteure qui, depuis un an, a été nommée présidente du conseil d’administration de la Cinémathèque québécoise.

Les multiples visages du travail social

Autre lauréate récompensée à titre de Membre émérite 2022 , Nadine Vollant a tracé sa route comme travailleuse sociale innue, avant de devenir gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Recevoir une récompense de ses pairs, c’est l’une des plus belles reconnaissances de notre profession , se réjouit-elle, avant de préciser derechef qu’ on ne se bâtit pas seule .

« J’ai eu la chance d’être bien accompagnée tant sur le plan personnel que professionnel, et c’est ce qui m’a amenée vers une carrière avec des défis et des projets au-delà de mes attentes. » — Une citation de Nadine Vollant, travailleuse sociale innue et lauréate

S’il reste encore beaucoup de travail à faire pour promouvoir l’autodétermination des peuples autochtones, notamment en ce qui a trait à la protection et des droits de l’enfant et de la jeunesse, Mme Vollant mesure les avancées en la matière ces dernières années.

Elle cite la reconnaissance du droit coutumier autochtone par le Code civil du Québec, mais aussi la loi fédérale C-92, qui vient confirmer le droit des Autochtones à déterminer leurs pratiques en matière de service de protection à l’enfance.

La recherche a beaucoup contribué à soutenir ces initiatives-là , commente celle qui a siégé à moult comités et commissions sur les droits des familles et des enfants issus des communautés des Premières Nations et Inuit.

Nadine Vollant a d’ailleurs été la mentore d’une troisième lauréate récompensée par un Prix relève, Lisa Ellington.

Professeure adjointe et chercheuse à l’Université Laval, la travailleuse sociale Lisa Ellington s’intéresse particulièrement aux impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse dans les communautés. Photo : Université Laval

Nadine Vollant est une source d’inspiration, témoigne à son tour Mme Ellington. Elle m’a montré les différents visages de l’intervention sociale, avec une nouvelle vision qui respecte les droits des peuples autochtones.

Professeure adjointe à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval et chercheuse, Lisa Ellington a obtenu le Prix relève pour souligner la rigueur, l’innovation et les réels impacts dans les communautés de ses travaux , indique l’Ordre.

La chercheuse avoue qu’en début de carrière, elle manquait de connaissance sur les Autochtones , ce qui a fait naître en elle une responsabilité de s’informer , puis le désir de leur consacrer ses projets de recherche-action.

C’est une belle reconnaissance, commente la cadette des lauréates, c’est une façon de rendre visibles les travailleurs sociaux qui œuvrent à différents niveaux.