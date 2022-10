Transformer le Salon du livre des Premières Nations

Le rendez-vous aura lieu du 17 au 20 novembre, à Québec, et aura pour thème la transformation .

Ce thème nous est venu avec les réalités dans lesquelles on vit aujourd’hui. On sort d’une pandémie, beaucoup de choses ont changé, nous vivons dans une autre réalité, il y a une pénurie de main-d'œuvre et des transformations économiques et sociales deviennent nécessaires , dit Louis-Karl Picard-Sioui, le directeur de l’événement.

Le directeur souligne aussi que la transformation est en lien avec les mythologies autochtones.

La littérature autochtone intéresse de plus en plus les Québécois. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Après sept ans à la direction de l’événement, M. Picard-Sioui croit qu’il était devenu nécessaire de réfléchir à la façon de renouveler ce type de rendez-vous littéraires.

On a une position unique, car nous pouvons nous exprimer un peu plus librement sans pour autant déboussoler le lecteur ou lui faire peur , poursuit-il.

Qu’est-ce qui explique le succès de l’événement et pourquoi il attire encore les foules? Et pourquoi pas? , répond M. Picard-Sioui. On demeure le seul événement de ce genre au Canada. Les gens ont besoin d’un moment pour se rassembler, tant le public que les auteurs , poursuit-il.

Louis-Karl Picard-Sioui gère le Salon du livre des Premières Nations depuis sept ans maintenant. Photo : Hélène Bouffard / tirée du site web de l'événement

Selon lui, le public se détourne de plus en plus des grandes foires généralistes et préfère peut-être l’intimité et la proximité qu’offre le Salon du livre des Premières Nations.

Il a vu en grand cette année, puisque des activités se tiendront dans trois endroits différents : la Maison de la littérature, le Morrin Centre et la salle Multi. Certains éléments de la programmation seront aussi diffusés sur Internet.

Comme chaque année, les lecteurs pourront rencontrer les auteurs à l’occasion de tables rondes. Il y aura notamment l’écrivain innu Michel Jean, l’ethnologue et écrivaine wendat Isabelle Picard, l’auteur et journaliste Waubgeshig Rice et la romancière anicinabe Karen McBride.

Isabelle Picard sera présente au Salon du livre des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Des spectacles seront aussi présentés à la Salle Multi, à savoir le spectacle Kwatendotonnionhk, le happening littéraire autour du livre de J. D. Kurtness, Bienvenue, Alyson et le Cabaret littéraire Kwahiatonhk!.

Louis-Karl Picard-Sioui croit que les gens qui s’intéressent à la littérature autochtone y trouvent une certaine sensibilité qui les rejoint.

Il y aura aussi des animations familiales dans différentes bibliothèques de la ville.

Enfin, pour une troisième année, le Salon du livre des Premières Nations présentera une série de balados académiques.