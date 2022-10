Les maux des pensionnats transcendés par l’union artistique d’une mère et de sa fille

D’un côté, il y a Lara Kramer, 42 ans, danseuse et artiste multidisciplinaire née en Ontario, d’origine ojibwée-crie et mennonite. De l’autre côté, il y a sa mère, Ida Baptiste, 72 ans, professeure de langue ojibwée née au Manitoba et survivante des pensionnats pour Autochtones. Ensemble, elles proposent Ji zoongde’eyaang, une exposition intergénérationnelle fascinante dont le titre signifie en anishinaabemowin « avoir un cœur fort ».

L’idée d’une telle exposition est venue après avoir présenté en 2021, dans les rues de Montréal, deux panneaux d’affichage pour le projet d’art public baptisé In Blankets, Herds and Ghosts , raconte Lara Kramer en entrevue. On me voyait enveloppée dans des couvertures de traite imaginées et fabriquées en collaboration avec ma maman.

Pour les besoins de cette exposition, qu'on peut visiter gratuitement au centre MAI – Montréal, arts interculturels – jusqu’au 19 novembre 2022, les deux femmes ont cousu neuf nouvelles couvertures de traite, chacune composée de motifs et incrustée de clochettes issues des regalias.

Ces œuvres narrent à leur manière un récit filial qui puise sa source non seulement dans les racines de nos ancêtres mais aussi dans la douleur de notre histoire , poursuit Lara Kramer, aujourd’hui mère de deux enfants.

Outre les couvertures, l'exposition présente une série de propositions contemporaines qui marient différents supports, notamment le son et une vidéo filmée par Lara Kramer. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Un exemple : la touchante proposition This Is The Place Where We Pray (Voici l'endroit où nous prions). Cette œuvre représente un arbre généalogique au moyen de différentes lignes de couleur tracées sur une couverture de traite.

Chaque clochette posée sur une ligne correspond à un membre de la famille , dit-elle. Si on observe bien, on remarque qu’il manque parfois des clochettes. Ce sont les sacrifiés des pensionnats, une génération de déracinés.

Mme Kramer, qui réside à Montréal depuis plus de 18 ans, ajoute toutefois avoir greffé à l’ensemble une future lignée familiale comme un véritable message d’espoir et de renaissance. À la manière d’une page d’un livre ouvert, les couvertures de traite exposent la mémoire de l’expérience autochtone au Canada liée à la présence continue des premiers peuples.

« À une époque pas si lointaine, parler des pensionnats n’intéressait vraiment personne. Ce sujet n’était tout simplement pas populaire et je crois que cette réalité a empêché beaucoup de victimes et de survivants, aujourd’hui disparus, d'entreprendre un chemin vers la guérison. » — Une citation de Lara Kramer, artiste

Cette histoire personnelle a été notamment marquée par les politiques d’assimilation qui ont brisé et séparé les membres de cette famille. Très jeune, la mère, Ida Baptiste, a été coupée de sa culture, de ses parents et de ses frères et sœurs lorsqu’elle a été envoyée de force, de 4 à 11 ans, dans deux établissements : d’abord au pensionnat de Portage la Prairie, au Manitoba, et ensuite à celui de Brandon, situé dans l’ouest de la province, avant d’être envoyée dans une famille d’accueil.

Il m’a fallu du temps avant d'être capable de parler de ma vie dans les pensionnats , admet Ida Baptiste, notant qu'elle a attendu jusqu'à sa trentaine pour reprendre contact avec sa famille biologique. Cette collaboration artistique avec ma fille m’aide progressivement à me sentir mieux et j’ai enfin l’occasion de construire une relation qu'on m’a empêchée d’avoir avec mes parents.

Une série de peintures inédites réalisées il y a 30 ans par Ida Baptise revient sur ses souvenirs des pensionnats. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Pour enraciner cette expérience d’acculturation profonde dans un dialogue mère-fille, l’exposition est constituée de plusieurs peintures inédites signées Ida Baptise, que l'artiste a réalisées au début des années 1990. Elles n’avaient jamais été présentées au grand public jusqu’ici. Elles illustrent ses souvenirs des pensionnats.

« J’ai fréquenté les pensionnats durant sept ans. Lorsque j’en suis sortie, j’étais devenue inadaptée. Je ne savais pas exprimer mes émotions et je ne savais plus comment interagir avec les autres personnes, y compris mes propres enfants. » — Une citation de Ida Baptiste, artiste

Une œuvre en particulier attire l’attention, celle sommairement titrée #64, qui montre un enfant assis sur une balançoire entourée de chiffres. On avait tous un numéro et le mien était le 64 , explique Ida Baptiste. On n’avait pas le droit de parler notre langue autochtone : seuls l’anglais et une éducation religieuse stricte étaient permis.

Un numéro à deux chiffres correspondait à l'identité de chaque enfant autochtone qui vivait dans le pensionnat qu'a fréquenté Ida Baptiste autrefois. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

C’est pourquoi l’artiste a également pris soin de peindre des visages d’enfants dont on ne voit que le regard, la bouche dissimulée par les interdits édictés dans les pensionnats. Les temps étaient très durs pour les membres des Premières Nations. Dans ces établissements inhumains, nos existences étaient malheureuses.

Même si Lara Kramer fait partie de la première génération de sa famille à ne pas avoir fréquenté un pensionnat, elle confirme avoir grandi hantée par ces traumatismess familiaux. En tant qu’enfant d’une survivante, elle a ressenti très tôt la douleur et le sentiment d’abandon ressentis par sa mère, malgré les silences et les non-dits.