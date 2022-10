L’enclos de Wabush : onirisme et humour noir plantés au cœur d’une communauté autochtone

Mise en scène par Daniel Brière et Dave Jennis, cette production pleine d’inventivité raconte les mésaventures intérieures de Pierre Wabush, un quadragénaire cafardeux tiraillé par son enfance difficile entre une mère alcoolique, un père absent et des traditions autochtones qu'il rejette.

Joint par téléphone, l’écrivain et poète Louis-Karl Picard-Sioui raconte avoir voulu faire une analyse approfondie de Pierre Wabush, le personnage principal interprété sur les planches par Charles Bender. En effet, même si L’enclos de Wabush est tiré de ses Chroniques de Kitchike – La grande débarque, un recueil de nouvelles paru en 2017, la proposition théâtrale demeure une production originale.

Je ne voyais pas d’intérêt de reprendre l’œuvre littéraire, surtout qu’il y avait déjà eu auparavant un spectacle qui s’en était inspiré , lance l’auteur. J’ai donc pris l’occasion d’écrire la pièce pour creuser dans l’histoire personnelle de Pierre Wabush. Je voulais expliquer pourquoi il est devenu ce qu’il est.

Émily Séguin, Charles Bender et Marie-Josée Bastien font partie de la distribution. Photo : Espace Libre

Ainsi, L’enclos de Wabush peut se voir sans forcément connaître l’univers de Kitchike, explique l’auteur wendat. Oui, les lecteurs reconnaîtront quelques clins d’œil et plusieurs références, mais on n’a pas besoin d’avoir lu les chroniques pour apprécier le résultat.

« Les gens qui viennent voir le spectacle viennent de plein de milieux différents. On ne peut pas tenir pour acquis qu’ils connaissent les réalités autochtones ou les personnages de ''Kitchike''. Mais tout se joue au niveau des émotions. C’est important pour moi que le public puisse se reconnaître par ce qui est vécu sur la scène. » — Une citation de Louis-Karl Picard-Sioui

L’écrivain rappelle que durant la pandémie, le spectacle – fruit d’une collaboration entre les Productions Ondinnok et le Nouveau Théâtre expérimental (NTE) – avait déjà été présenté en webdiffusion en 2021.

Avec les restrictions sanitaires, on ne pouvait pas inviter plus de huit personnes à la maison à l’extérieur , se souvient-il. J’avais alors organisé dans ma cour deux projections distinctes avec des amis. J’avais adoré. Néanmoins, rien ne peut remplacer le théâtre, qui est un art vivant qui nous fait voir et ressentir les choses.

Les règles sanitaires maintenant levées, le public a l’occasion de faire connaissance avec un Pierre Wabush en chair et en os. En pleine dérive, cet homme tente de recoller les morceaux de sa vie en entamant une réflexion quasi mystique.

C’est un être cassé par le système après avoir dénoncé un scandale de corruption impliquant le chef de la réserve. Il est devenu le paria de la communauté et s’enfonce dans ses névroses.

Le comédien Charles Bender incarne Pierre Wabush, un personnage complexe et névrosé. Photo : Espace Libre

Le récit en forme de puzzle se déroule à Kitchike, une communauté fictive du sud du Québec dont Louis-Karl Picard-Sioui fait un portrait caustique et fantastique. L’auteur précise qu’il n’a jamais vu d’intérêt à montrer du doigt une véritable communauté autochtone. Les anecdotes et les expériences sont puisées ici et là, dit-il.

J’essaye de démontrer comment on se sent dans une réserve, mais identifier des personnes ou une nation en particulier, il n’y a plus de création ni de marge de manœuvre possible.

« Ça a l’air toujours plus vrai en créant une nation imaginaire. En tant qu’auteur, tu peux tout exprimer. Kitchike, ce n’est pas Wendake ni Odanak ou Essipit : c’est toutes ces communautés en même temps. » — Une citation de Louis-Karl Picard-Sioui

En s’inspirant de la mythologie autochtone, l’auteur insuffle à la trame narrative une atmosphère surnaturelle représentée par Noé Saint-Ours (joué par Dave Jennis), le farceur de Kitchike, alias le trickster, ce démon légendaire commun aux Premières Nations d’Amérique du Nord.

Au-delà de son côté fripon, j’en ai fait une figure de vieux savant fou capable de déceler les différentes destinées. Il a une faculté d’identifier les vagues de probabilité liées à la physique quantique.

Le comédien et metteur en scène Dave Jennis prend les habits de Noé Saint-Ours, un démon farceur qui a plus d’un tour dans son sac. Il donne la réplique à Pierre Wabush, interprété par Charles Bender. Photo : Espace Libre

Des univers parallèles accompagnent la pièce au fil des digressions et des retours en arrière. Historien et anthropologue des religions de formation, Louis-Karl Picard-Sioui aime décortiquer les comportements humains.

On ne commence pas forcément au début de l’histoire , ajoute-t-il. Il y a des va-et-vient comme avec nos vieilles cassettes. Il existe plusieurs couches d’interprétation et le public est invité à se perdre de la même façon que Pierre Wabush.

Le rire à la rescousse

L’enclos de Wabush utilise également l’humour pour dénoncer des thèmes graves tels le racisme et le rejet. Dans un moment franchement désopilant qui reprend les codes d’une émission de télévision sensationnaliste des années 1990, en pleine crise d’Oka, les préjugés sur les Autochtones fusent de manière grotesque et ridicule.

Quand on revient sur les lignes ouvertes de l’époque et sur le discours ambiant, on n’est malheureusement pas loin de la caricature , lâche l’auteur.

Je suis de cette génération , poursuit-il. Pendant la crise d’Oka, j’étais au secondaire. J’avais beaucoup d’amis et j’allais à l’école à Québec. Et puis, soudainement, je suis devenu l’hostie de sauvage et le bandit. Il n’y avait plus de nuances.

Revenir sur une période aussi difficile en utilisant l’humour est aussi une manière d’exorciser les chocs, indique Louis-Karl Picard-Sioui. Dans la tradition autochtone, l’humour est une forme de médecine. Il nous permet de digérer les pires atrocités. Au théâtre mais aussi en écriture, rire des choses est, selon moi, un moyen vivable d’aborder de plein fouet des réalités qui seraient, sinon, impossibles à exprimer autrement.