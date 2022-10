Kahnawake : l’industrie du jeu finance la culture

Paniers en osier, cartes, regalia et livres sont aujourd’hui rangés sur les étagères et les locaux du centre culturel de Kahnawake qui a élu provisoirement domicile le long de la Old Malone Highway. Bien loin du centre de la communauté et surtout bien caché.

Lisa Phillips, la directrice générale du centre, a bien hâte de voir le début de la construction du bâtiment dans lequel ils déménageront. Cela devrait se faire au printemps prochain, pour une ouverture prévue en 2025.

Nous travaillons sur ce projet depuis six ans. Avant, nous étions dans un bâtiment qui a été condamné et nous sommes ici en attendant , dit-elle, chignon impeccable sur le haut de la tête.

Lisa Phillips attend la construction de ce bâtiment depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le centre, qui doit s’étendre sur 4800 m2, abritera un musée, un théâtre baptisé Turtle Island Theater et les locaux de l’office de tourisme.

Mais pour lancer un tel projet, il a fallu trouver les fonds. D'un coût d'abord estimé à 32 millions de dollars, puis 37 à cause de l’inflation , précise Mme Phillips, le centre sera financé à hauteur de 16 millions de dollars par le gouvernement fédéral.

Le casino Playground a également versé un chèque d’un million de dollars, et Mohwak Online, une entreprise de jeux en ligne, a quant à elle versé cinq millions.

Mackenzie Kirby croit que le casino doit soutenir ce genre d'initiatives tournées vers la culture. Photo : Jared Pollack

Tout le monde parle de don, je vois plutôt ça comme un investissement , explique Mackenzie Kirby, responsable de la conformité au Playground, qui présente le projet comme un moyen de préserver et revitaliser la langue et la culture mohawks .

Montrant la photo de ses petits-enfants sur son téléphone, M. Kirby explique que c’est pour eux qu’il fait ça.

« Nous avons toujours été impliqués dans la communauté et avons toujours redonné à la communauté. La langue, la culture, c’est ce qui fait notre identité autochtone. Il y aura "un retour sur investissement" pour les futures générations. » — Une citation de Mackenzie Kirby, responsable de la conformité au casino Playground

Lisa Phillips se dit enchantée par le soutien de deux entreprises issues de la communauté.

Le centre culturel est envisagé comme un endroit aux buts multiples. Photo : Jared Pollack

Le conseil de bande devrait aussi participer au financement, mentionne Lisa Phillips.

Tout comme M. Kirby, elle s’inquiète de la pérennité de la culture et de la langue. Aujourd’hui, peu de Mohawks ont le kanien'kéha comme première langue. Et malgré les cours qui sont donnés aux adultes, justement au centre culturel, elle reste en grand danger d’extinction.

Au-delà de la culture et de la langue, Lisa Phillips souhaite que ce lieu devienne un lieu d’échange et de rassemblement pour toute la communauté .

Ateliers, discussions avec les aînés, organisation de conférences… la directrice générale voit les choses en grand.