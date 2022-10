Faye HeavyShield fait dialoguer les ancêtres au Musée d’art de Joliette

Faye HeavyShield inaugure son entrée au Musée d'art de Joliette avec sa percutante exposition Clan, une série de six installations minimalistes à taille humaine et en perpétuelles interactions.

Membre de la Confédération des Pieds-Noirs au cœur des Grandes-Prairies du sud de l'Alberta, l'artiste visuelle issue de la nation Kainai parvient à créer une véritable synergie entre ses œuvres.

En trente ans de pratique, Faye Heavyshield, 70 ans, continue de puiser dans ses souvenirs d'enfance et les expériences de ses proches. Son expo solo aux multiples facettes met en lumière les relations familiales à travers plusieurs générations de femmes autochtones.

J'ai grandi avec l'histoire de ma communauté , déclare l'artiste en entrevue. J'ai été baignée par ma langue [siksikáí’powahsin] et mes traditions. Ma vision des choses est le résultat de cette existence que je continue d'avoir auprès des miens.

L'utilisation de matériaux naturels et d'images inspirées de sa communauté natale sont une constance dans le travail minimaliste de Faye HeavyShield.

Déjà à 26 ans, lorsqu'elle s'inscrit à l'Université des arts de l'Alberta, elle se souvient avoir commencé à collecter des objets tels que des os, de l'herbe et du bois pour narrer de manière conceptuelle sa propre histoire évoquant souvent la résilience. J'utilise des matériaux naturels et des objets plutôt simples , note-t-elle. Je propose au fond une expérience ancrée dans la vie de tous les jours.

« Il n'y a pas une seule manière de comprendre les choses. De mon côté, j'aime fabriquer des œuvres qui ont une relation forte qu'elle soit dans la matière ou autre. » — Une citation de Faye HeavyShield

Elle explique ainsi qu'on ne peut pas vraiment lire ou décoder une œuvre sans comprendre les liens subjectifs (le territoire, le temps) et les matériaux (les textiles, la sculpture) qui unissent l'ensemble de l'exposition. À la manière justement d'un clan, ses pièces sont intimement imbriquées entre elles.

HeavyShield pointe du doigt l'installation intitulée Where You Were, Here I Am (Là où tu étais, me voici) composée d'une plateforme en bois sur laquelle flottent une multitude de drapeaux blancs.

Cette œuvre référentielle est reliée avec les images que l'on peut voir sur les deux écrans accrochés au mur , ajoute-t-elle. Il y a ma mère, mes filles et mes petites-filles plantant les drapeaux dans le sol de notre territoire.

L'installation vidéo montre une performance de plusieurs générations de la famille de l'artiste.

Bagage culturel

Les visiteurs noteront que les femmes portent toutes la même robe blanche qui reprend l'habit que portait sa grand-mère aujourd'hui disparue. Les robes sont regroupées dans la salle d'expo et baptisées The Grandmothers (Les grands-mères).

Des photographies du clan familial sont également reproduites en grand-format avec toujours comme point de départ le portrait original de la grand-mère. Pendant la performance vidéo, toutes les femmes communiquent avec une personne [son aïeule] qu'elles n'ont jamais rencontrée et dont elles sont pourtant issues.

« La communication est sans parole, mais en passant par la terre, il y a un message directement adressé aux ancêtres. » — Une citation de Faye HeavyShield

Elle précise aussi que l'expo – d'une grande poésie – est en quelque sorte un hommage à sa grand-mère qu'elle a connue très jeune. Elle était une conteuse incroyable. Elle avait beaucoup de talent et je lui dois probablement ma carrière d'artiste, car sans elle, je n'aurai jamais eu ce bagage culturel qu'elle m'a laissé en héritage.

HeavyShield prétend ne rien inventer artistiquement, elle dit écouter plutôt son intérieur. Son processus créatif découle, selon elle, d'une pensée organique ancrée dans un récit personnel dans lesquels les souvenirs du passé et la réalité du présent ouvrent une réflexion vers l'avenir .

L'exposition Clan est présentée au Musée d'art de Joliette du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023.