Avec Okinum, Émilie Monnet ouvre les vannes de la guérison

Imaginé en 2018 au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, Okinum revient dans une version légèrement modifiée à Espace Go. Occasion de retrouver sur scène une Émilie Monnet investie corps et âme dans cette puissante production où se télescopent expériences personnelles, savoirs traditionnels et conditions des femmes autochtones.

J'ai retravaillé plusieurs passages et inclus une nouvelle scène , explique Émilie Monnet en entrevue. Je m'exprime également davantage en anishnabemowin, ce qui témoigne de mon aisance de plus en plus forte avec la langue de mes ancêtres.

Aux origines d'Okinum, il y a ce rêve récurrent d'un castor géant sortant de l'eau et qui lui pose un sac dans la main. Il m'a dit qu'il m'offrait sa médecine et qu'il fallait que j'en fasse bon usage , raconte Émilie. J'ai ensuite fait ce même rêve trois fois. Ce qui est particulier, c'est que je me réveillais toujours avec l'image en tête d'un barrage de castor.

Émilie Monnet espère qu'avec sa pièce de théâtre le public ressentira le rapport des langues autochtones à la terre. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

L'artiste découvrira un peu plus tard que les castors géants ont bel et bien existé sur terre, il y a des dizaines de milliers d'années. Ces rongeurs peuplent d'ailleurs la tradition orale de plusieurs communautés autochtones depuis des temps immémoriaux. Quand, plus tard, on m'a diagnostiqué un cancer de la gorge, la médecine du castor m'a beaucoup aidée , dit-elle.

« Les castors sont une des seules espèces avec l’humain qui laissent une trace sur terre visible depuis l’espace. Une trace laissée sur la Terre. Un barrage pour se protéger, mais seulement visible depuis le monde des étoiles. » — Une citation de Okinum, extrait

Émilie Monnet a tiré de ses songes sa première pièce de théâtre en grande partie autobiographique et au pouvoir cérémoniel, qu'elle a baptisée Okinum, qui signifie un barrage en anishinabemowin, résultat d'un amoncellement d'ossements d'arbres. Dans son esprit, le terme renvoie aussi à la notion de barrage intérieur, telle une véritable métaphore poétique à la maladie qui vient obstruer les corps.

C'est une façon de parler de toutes ces femmes autochtones, ces générations qu'on essaie de supprimer ou de faire disparaître. En ce qui me concerne, la maladie s'est manifestée dans ma gorge, elle-même reliée à ma voix, à la faculté de m'exprimer , affirme-t-elle.

Un geste de libération

Le castor est devenu aujourd'hui l'un des symboles du Canada moderne. Son image est reproduite sur les fameuses pièces de monnaie de 5 cents, mais derrière l'espèce animale qui a failli disparaître en raison de la traite de fourrure, se cache les dessous d'un récit colonial, rappelle Émilie Monnet.

Elle précise qu'au tournant du XIXe siècle, les Français qualifiaient les prostituées de femmes castors. Ce n'est pas un hasard non plus si en anglais on dit beaver pour parler du sexe féminin , note-t-elle.

En puissant à même sa propre expérience, l'artiste pluridisciplinaire livre une réflexion intime sur la notion de barrages intérieurs. Photo : Espace Go

Celle qui a grandi entre un père francophone et une mère anishnabe précise que la colonisation des territoires et le vol des ressources naturelles passent généralement par la violence contre les femmes autochtones.

Ma présence sur scène, c'est une opportunité de se réapproprier des termes offensants comme la "squaw" ou la sauvage. J'y projette toute la colère enfouie pour s'en libérer.

« Il y a tellement de choses qui me révoltent, comme la discrimination dans les services de santé en refusant d'appliquer le Principe de Joyce, l'épidémie de meurtres des femmes autochtones aux quatre coins du pays ou l'accès à l'eau potable pour de nombreuses communautés. » — Une citation de Émilie Monnet

À 44 ans, Émilie Monnet propose également une analogie sur la transmission et la mémoire orale. Okinum, qui est présentée dans une version trilingue mêlant en majorité le français et l'anishnabemowin, avec quelques mots en anglais, inclut les sonorités et les mots de sa langue autochtone qu'elle qualifie de terreau précieux .

L'anishnabemowin est né de ce territoire. [Cette langue] est fortement connectée à la géologie, à la nature et à la vie d'ici. C'est important de ne pas oublier cette richesse , dit l'artiste.

En solo sur une scène circulaire, Émilie Monnet décloisonne durant presque une heure les possibilités artistiques, ajoutant environnements visuels envoûtants et effets sonores. À travers sa performance physique, il est surtout question de filiation, indique-t-elle.