Allégations de corruption électorale à Uashat

C’est lui qui a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire à la cour fédérale le 30 août qui réclame entre autres l’annulation de l’élection du 18 juin dernier.

Mais il n’y a pas que lui. Espaces autochtones s’est entretenu avec plusieurs Innus de la communauté qui appuient ces allégations. Tous, par peur de représailles, ont tenu à garder l’anonymat.

L’histoire, d’une grande complexité, révèle les problèmes de gouvernance illustrant les difficultés de certaines communautés autochtones où les élections contestées sont monnaie courante.

L’entente avec IOC en arrière-plan

Tout a commencé avec l’entente signée entre les Innus et la minière IOC. Cette entente, qui visait à régler des années de conflits entre les Innus et l’entreprise, prévoyait le versement d’importants montants aux familles qui avaient poussé IOC devant la cour pour avoir détruit leur territoire traditionnel.

La minière IOC était présente à Schefferville avant d'investir un autre site, près de Labrador City. Photo : Gracieuseté : IOC Rio Tinto

L’entente, signée en décembre 2020, stipule que le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) versera dans [un] fonds la somme forfaitaire de 1,5 million de dollars et la somme annuelle de 450 000 dollars pour toute la durée de vie des mines d’IOC.

À Uashat, chaque membre nommé chef de famille des territoires concernés, soit cinq personnes, devait ainsi percevoir plusieurs centaines de milliers de dollars en guise de compensation pour le territoire perdu.

Par exemple, un membre d’une des familles qui ont reçu une compensation a confirmé avoir eu droit à plusieurs centaines de milliers de dollars. Son territoire se résume aujourd’hui à… rien. Il n’y a plus rien là-bas, tous les lacs, les rivières sont pollués , raconte-t-il en se souvenant de la dernière fois qu’il y a mis les pieds.

Ce dernier n’a pas voulu dévoiler son identité dans cet article par peur de représailles du conseil de bande et du chef McKenzie.

Mike McKenzie est le chef de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam (ITUM). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mais d’autres branches de ces familles voulaient elles aussi leur part du gâteau, estimant elles aussi être touchées par la destruction des territoires concernés.

Si j’avais su que ces branches allaient être ajoutées, je me serais battu pour qu’on ait plus d’argent , dit notre source.

Résolution caduque?

Pour régler ce que le conseil de bande décrit comme des conflits familiaux qui ont causé des divisions sociales importantes , une résolution a été discutée par ITUM.

Cette résolution est évoquée dans le document déposé en cour fédérale de la façon suivante : le 11 mai 2022, soit à peine plus d’un mois avant les élections du 18 juin 2022, [une] résolution a été prise par le Conseil, sur la proposition du [conseiller] Kenny Régis et suivant des manœuvres de [Mike McKenzie], afin de modifier la liste des bénéficiaires du Fonds IOC.

Espaces autochtones a obtenu une copie de cette résolution.

Ce n'est pas la première fois que l'élection de Mike McKenzie est contestée. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

On peut y lire que depuis la signature de l’entente, certaines branches familiales considèrent qu’elles auraient dû pouvoir bénéficier du deuxième volet du fonds [celui prévu pour les familles dont le territoire a été impacté, NDRL] .

Cette résolution prévoit donc des versements additionnels pour apaiser les tensions.

Plusieurs branches des chefs de famille toucheraient donc elles aussi une somme d’argent puis des versements annuels. Ces sommes ont été détaillées dans un tableau qu’Espaces autochtones s’est procuré.

Toutefois, Antoine Grégoire allègue que cette résolution est caduque.

Les Innus de Uashat mak Mani-utenam sont près de 4000 à vivre dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Cette résolution est invalide en ce qu’elle a été prise alors que le conseil n’avait pas le quorum. En effet, seuls trois conseillers, à savoir Kenny Régis, Dave Vollant et Normand Ambroise, ont voté sur cette résolution, alors qu’il est prévu aux articles 6.5 et 6.7 de la Politique [relative à l’exercice des responsabilités et à la régie interne du conseil, NDLR] que le quorum est de quatre représentants élus et qu’aucune décision ne peut être prise sans le quorum.

Contacté par Espaces autochtones, Jean-Claude Therrien Pinette, le chef de cabinet du chef Mike McKenzie, indique par courriel : ITUM respecte l’ensemble des règles prescrites pour tenir ses rencontres et la prise de nos décisions.

Espaces autochtones a demandé une entrevue au chef Mike McKenzie, mais il a refusé l’invitation. Nous n’avons pu échanger que par courriel avec M. Pinette et l’avocat d’ITUM, Morgan Kendall.

Jean-Claude Therrien-Pinette est le chef de cabinet de Mike McKenzie. C'est lui qui a en partie répondu à nos questions par écrit. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

L’avocat précise au sujet de la résolution : Le quorum de quatre personnes n’a rien à voir avec le nombre de signataires. Le quorum pour une rencontre du Conseil est de quatre personnes. La résolution passe si la majorité des personnes présentes votent oui. Ici, trois membres du Conseil sur les 5 membres présents ont voté oui, donc la résolution a passé.

Antoine Grégoire allègue plutôt que seulement trois personnes étaient présentes et, donc, que le quorum de quatre n’était pas atteint.

L’avocate d’Antoine Grégoire, Alexandra Lapointe, ajoute dans le document déposé en cour que cette résolution n’aurait tout simplement pas dû être discutée dans un moment si rapproché de l’élection à venir.

Antoine Grégoire était le vice-chef de Uashat mak Mani-utenam avant de se présenter comme candidat à la chefferie. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il existe au sein d’ITUM une coutume bien établie voulant qu’aucune décision qui pourrait être de nature à influencer le vote des électeurs ne soit prise pendant une période minimale de trois mois précédant la date des élections , peut-on lire dans le document déposé en cour.

La résolution contestée par Antoine Grégoire a été rédigée le 11 mai, soit un peu plus d’un mois avant les élections.

Enfin, l’avocate allègue que les modifications de la liste de bénéficiaires prévues dans la résolution ont été apportées sans aucune justification ni consultation .

La question du consentement des cinq chefs de famille se pose aussi. Le conseil l’a-t-il obtenu?

L’avocat Morgan Kendall répond : Après environ un an de ces divisions sociales, au printemps 2022, les familles sont finalement parvenues à une solution qui réglerait les conflits familiaux de la dernière année et ont demandé au conseil d’entériner leur solution dans le cadre de la résolution qui a été adoptée .

Les élections sont aussi contestées par un groupe d'Innus qui se fait appeler le Comité national des droits des premiers peuples. Photo : Élections Québec

Il considère d’ailleurs qu'il n’y a pas eu de modifications à la liste de bénéficiaires du fonds et certainement pas de modifications à l’entente IOC.

Contactée par Espaces autochtones, la minière IOC a indiqué, par la voix de l’un de ses porte-parole, Simon Letendre, que le conseil de bande [...] est responsable de l'administration des fonds prévus à l'entente et nous ne commenterons pas la gouvernance interne de la communauté .

Gros montants

Espaces autochtones s’est procuré un document de 12 pages détaillant une partie de ces versements dont certains datent même du 16 juin, soit deux jours avant le vote. D’autres ont eu lieu quelque temps après les élections.

On y voit que des sommes importantes ont été versées à toutes ces branches familiales additionnées. Par exemple, la famille de feu Eugène Vollant a obtenu plus de 14 000 $. Celle de feu Simone Vollant plus de 72 000 $ et celle de feu Georges Michel plus de 188 000 $.

La mère du chef, Suzanne McKenzie, a également reçu 200 000 $.

La communauté innue est « divisée » en deux parties. L'une collée à Sept-Îles et l'autre à quelques kilomètres au bord de la route 138. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Rappelons que le Fonds IOC concerne à la base Raoul Vollant, Philippe McKenzie, Agnès McKenzie, Albert Vollant et Gilbert Michel.

Espaces autochtones a rencontré d’autres Innus qui se sont vu offrir des sommes d’argent via le fonds IOC. Tous ont voulu rester anonymes par peur de représailles également.

Des sources racontent que le comité indépendant qui gère ce fonds leur a offert plusieurs dizaines de milliers de dollars en pleine campagne électorale.

Impossible de savoir comment ce comité a été constitué, ITUM n’ayant pas répondu à notre question à ce sujet.

Selon des témoignages écrits et envoyés à Services aux Autochtones Canada, des Innus se seraient fait offrir de l’argent mais l'auraient refusé. Ils considéraient qu’il s’agissait d’une tentative de corruption de la part du chef Mike McKenzie et des conseillers le supportant [pour] [les] inciter à voter pour eux .

Il y a six conseillers et un chef élus au conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Une autre source raconte aussi qu’on lui a offert de l’argent, notamment car elle fait partie de ces branches ajoutées par ITUM dans la résolution du 11 mai.

Elle a rendu visite à l’un des membres du comité indépendant pour en savoir plus.

Je ne connaissais pas vraiment l’histoire derrière l’entente avec IOC. On ne m’a pas vraiment expliqué les choses , dit cette source qui, finalement, a accepté l’argent qu’on lui offrait.

Je regrette, car j’ai l’impression d’avoir cédé notre territoire et, en plus, on a eu droit à des miettes , dit-elle encore.

Selon deux de nos sources, les gens qui ont refusé de prendre l’argent offert ou hésité à le prendre ont agi ainsi, car ils estiment que l’accepter aurait été une preuve de leur accord avec le contenu de l’entente signée avec IOC. Cette entente est encore aujourd’hui contestée par certains Innus.

Des achats contestés

Ce qui dérange aussi certains Innus de la communauté, c’est la manière dont les bénéficiaires ont utilisé l’argent d’IOC. Ils estiment que les règles n’ont pas été respectées.

Dans l’entente signée avec IOC, il est indiqué que ces fonds doivent servir à financer la construction ou la rénovation de chalets, des déplacements additionnels en train, le transport du matériel et d’équipements motorisés, la réparation des chemins d’accès, des tentes, des téléphones satellites… .

Dans la mesure où certaines de ces familles ne peuvent plus pratiquer d’activités traditionnelles, ces sommes seront affectées à des fins en lien avec la culture, l’infrastructure, la santé, l’éducation, l’entrepreneuriat et d’autres domaines similaires , peut-on encore lire.

Les bénéficiaires sont censés dépenser l'argent pour la culture notamment. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Certains Innus ne comprennent donc pas en quoi des remboursements pour l'achat de meubles, le loyer, l'acquittement du compte d’électricité, un peintre, ou encore une chaise berçante entrent dans la catégorie culture .

Payer des cartes de crédit, des meubles… c’est pas bien utilisé, c’est pas correct, d’après moi. C’est pas un roi, Mike [McKenzie, le chef, NDLR], et il gère ITUM comme si c’était sa compagnie , affirme une source proche d’ITUM.

Je comprends que ces familles touchent de l’argent, mais ce n’est pas normal, la façon dont il est dépensé , s'écrie une autre source.

À ces accusations, l’avocat du conseil Morgan Kendall rétorque : Toute utilisation du fonds doit respecter les critères du fonds prévus dans l’entente IOC, lesquels incluent des dépenses liées aux infrastructures, et c’est le comité indépendant qui veille au respect de ces critères .

À cause de l'exploitation minière, des familles ont perdu leur territoire ancestral et ont demandé réparation. Photo : Courtoisie / Corporation du Mushuau-nipi

L’une de nos sources, qui fait partie des branches familiales ajoutées à l’entente, raconte aussi que, pour demander le versement d’argent, on lui aurait dit de simplement aller chez un entrepreneur et de récupérer une soumission pour que cela suffise comme preuve afin d'obtenir le remboursement.

Une accusation que réfute l’avocat d’ITUM, Morgan Kendall, qui rappelle l’indépendance de ce comité.

En effet, chaque fois que ces familles souhaitent piger dans ce fonds, elles doivent fournir des factures justificatives au comité.

Par ailleurs, la demande déposée en cour fédérale allègue que dans le cadre du projet 200 maisons, indépendant de l’entente avec IOC, des promesses de logement auraient été faites, peu de temps avant les élections.

Beaucoup de territoires innus ont subi les répercussions de cette activité, comme ici, à la mine du lac Bloom, près de Fermont. Photo : Radio-Canada

La procédure déposée en cour fédérale exige que le conseil fournisse plusieurs documents : des résolutions se rapportant au poste budgétaire concernant les bénéficiaires IOC, les noms des personnes autorisées à faire les paiements, la liste des personnes qui ont reçu une maison construite, des procès-verbaux de séances du conseil très spécifiques, ainsi que les états financiers du conseil de 2019 à 2022.

ITUM a déjà fourni une série de documents, mais il manquerait des pièces, selon l’avocate de M. Grégoire. La procédure suit donc son cours.

Après la première contestation de l’élection du 18 juin faite par un regroupement d’Innus qui se font appeler le Comité des droits des premiers peuples, ITUM avait déjà réfuté ces accusations sensationnalistes , estimant que ses détracteurs s’acharnent à son encontre.

ITUM a réitéré ce commentaire dans le cadre de cet article.