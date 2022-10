Le prix de la conquête des Amériques

À la suite de l'occupation de l'Amérique par les Européens, environ 90 % de la population autochtone a été décimée par les maladies, le travail forcé, les déplacements de population, les guerres et la famine. C’est ce que démontrent les auteurs du livre Le génocide des Amériques - Résistance et survivance des peuples autochtones, d’abord publié en portugais et qui sort ces jours-ci en français au Québec.

Lorsqu’ils ont appris cette statistique, le coopérant et docteur en sciences sociales québécois Marcel Grondin et la sociologue et éducatrice populaire brésilienne Moema Viezzer ont été abasourdis de découvrir qu’ils ignoraient l’ampleur du désastre engendré par la découverte du Nouveau-Monde .

On parle encore de "découverte", alors que le territoire était habité de l’Alaska à la Patagonie , dénonce Moema Viezzer, jointe au téléphone à Toledo, au Brésil, où vivent les deux auteurs. Elle ajoute que tous les Autochtones du continent ont été appelés Indiens en raison de l’erreur de Christophe Colomb, qui croyait arriver en Inde. Une façon de balayer les nombreuses nations et cultures qui existaient alors et qui avaient leurs propres noms , souligne-t-elle.

À partir d’un éventail de sources, les auteurs ont compilé des statistiques sur la mortalité des Autochtones à la suite de la conquête des Amériques.

« Nous parvenons ainsi à la constatation du plus grand génocide de l’histoire humaine avec plus de 70 millions de victimes sur le territoire des Amériques. » — Une citation de Moema Viezzer et Marcel Grondin, dans Le génocide des Amériques

Leur livre, qui s’adresse au grand public, se concentre sur cinq grandes régions des Amériques : les Caraïbes, le Mexique, les Andes, le Brésil et les États-Unis.

Une humanité faite d’exclusion

Il faut avoir l’estomac assez fort et le cœur assez ouvert pour s’immerger dans cette œuvre qui nous révèle de quelle manière est faite la "civilisation" à laquelle nous prétendons appartenir : une humanité faite d’exclusion , nous prévient la préface.

Le récit des exactions des conquérants se ressemble dans toutes les régions, bien que les circonstances diffèrent d’un endroit à l’autre. Il s’agit toujours de soumettre les peuples autochtones dans le but d’exploiter les ressources du territoire.

Sur l’île Quisqueya, sur laquelle se trouvent aujourd’hui Haïti et la République dominicaine, l’appétit insatiable des conquérants pour l’or et l’argent a entraîné en 20 ans l’extermination totale des populations par le travail forcé dans les mines, la privation de nourriture, la séparation des familles, les exécutions, la torture, les sévices sexuels, auxquels se sont ajoutées les maladies et la mortalité infantile. À Cuba, la cruauté des conditions de vie imposées par les Espagnols a même mené à des suicides de masse.

Aux États-Unis, les auteurs n’hésitent pas à parler de nettoyage ethnique des premiers peuples au 19e siècle. Avec la bénédiction des législateurs, les Autochtones ont été déportés, leurs terres morcelées et attribuées aux colons, afin de libérer les bonnes terres pour les immigrants européens. Des villages ont été détruits, des plantations rasées, des personnes massacrées. Pour [le gouvernement et les colons], la décimation des Premières Nations qu’ils trouvaient sur leur chemin n’avait aucune importance puisque, en accord avec leur conception de la société, les Blancs appartenaient à une culture supérieure aux peuples qu’ils rencontraient , écrivent les auteurs.

Ils soulignent également la création du phénomène connu comme étant le Far West , qui légitima plus tard le pouvoir des États-Unis à travers les dessins animés, les séries télévisées et les centaines de films de Far West .

Génocide colonial au Canada

Shanawdithit, dernière survivante connue du peuple des Béothuks, qui habitait Terre-Neuve, est morte en 1829. Photo : commons.wikimedia

Dans la version québécoise du livre s’est ajouté un chapitre intitulé Le génocide colonial des Premiers Peuples au Canada, écrit par le professeur en études autochtones innu Pierrot Ross-Tremblay et l’avocate Nawel Hamidi.

On y évoque l’élimination complète du peuple Béothuk à Terre-Neuve, par l’intermédiaire des famines, des maladies et des armes , ainsi que les sévices commis envers les premiers peuples des Prairies (déplacements forcés, politiques de famine, contamination par des maladies, etc.).

Les auteurs plaident pour que le colonialisme soit reconnu comme un crime contre l’humanité. Même si les concepts du droit international ne permettent pas de faire un lien intrinsèque entre colonialisme et génocide, la notion de génocide colonial a été définie, notamment par l’ ENFFADA , comme des actions, mais aussi des omissions d’agir de l’État. Cela a fait en sorte que les membres issus des Premiers Peuples (sic) vivent dans des conditions précaires qui s’apparentent à une mort programmée .

Le colonialisme est souvent comparé au mal dans les traditions intellectuelles autochtones , affirment les auteurs, qui font l’analogie avec le Wetiko de la tradition anishnabe, un être mythique doté d’un appétit sans fin : tel un virus qui se répand dans les sociétés humaines et qui rend possibles l’exploitation des êtres vivants et la destruction de la vie .

Partager l'abondance

De tout temps, les Autochtones ont résisté aux assauts contre leurs cultures et leurs territoires, et ils continuent de le faire aujourd’hui. Le livre fait la part belle aux héros de la résistance, en particulier les femmes. Pour Moema Viezzer, il était important d'en parler pour offrir un certain espoir.

Tout un chapitre est consacré à une organisation contemporaine, Abya Yala, nom qui signifie terre mûre, terre vivante ou terre en floraison dans la langue du peuple Kuna d’Amérique centrale et qui a été adopté pour désigner tout le continent. Cette organisation réunit les peuples autochtones d’Amérique et expose une manière d’être qui propose de partager l’abondance qui existe sur la planète et qui est absurdement mal répartie afin de faire face à la pauvreté et à la destruction de l’environnement.

Nous avons beaucoup à apprendre en étant à l’écoute de la sagesse des Premières Nations , en acceptant leur façon d’être dans le monde, d’administrer leurs affaires, de gérer leurs lois , conclut Moema Viezzer.

Le génocide des Amériques - Résistance et survivance des peuples autochtones

par Marcel Grondin et Moema Viezzer

Éditions Écosociété

355 pages