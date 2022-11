Les Innus de Pessamit laissent la forêt aux non-Autochtones en période de chasse

Adélard Benjamin se souvient du temps de la chasse durant sa jeunesse. Cet Innu de Pessamit, une communauté de la Côte-Nord, raconte : Quand j’étais jeune, dans les années 1970, mes parents commençaient déjà à ne plus aller à la chasse lorsqu’elle ouvrait pour les Blancs .

Dans la zone où se trouve Pessamit, la chasse à l’orignal est ouverte pour les Québécois jusqu’au 10 octobre.

Adélard Benjamin explique que presque tous les Innus de Pessamit attendent l'hiver pour aller chasser l'orignal. Photo : Radio-Canada

Eux, ils paient un permis. Nous on peut chasser toute l’année , explique Adélard.

« L’Innu ne veut pas déranger. On est là en paix et la terre est à tout le monde. On préfère éviter les conflits. » — Une citation de Adélard Benjamin

C’est mot pour mot ce que dit aussi Michel Kanape, un autre Innu de Pessamit. On attend l’hiver pour aller chasser l’orignal. Janvier, février, mars… , ajoute-t-il.

Par contre, si un cervidé a la malchance de croiser son chemin, Michel Kanapé l’abattra sûrement. Mais il ne partira pas à l’affût.

Michel Kanape pourrait passer sa vie dans son campement, situé proche de Labrieville. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Plusieurs communautés ont aussi raconté que certaines tensions peuvent entacher cette saison. Adélard se souvient que son père et son grand-père ont déjà été victimes de harcèlement de la part de chasseurs non autochtones. Ils auraient même été visés par des tirs.

Qui est le plus sauvage? , questionne Adélard en ajoutant que certains non-Autochtones, lorsqu’ils le croisent en forêt, pensent qu’il est là pour voler leur gibier.

Selon lui, beaucoup de non-Autochtones ne connaissent pas les droits des Innus sur le territoire. Beaucoup oublient aussi que les Innus étaient là bien avant eux .

Contactée par Espace autochtones, l'Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes n'avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevue au moment de publier ces lignes.

Deux manières de chasser

Il décrit aussi une philosophie différente derrière la façon de chasser des Autochtones et celles des non-Autochtones. Nous, on ne mettra pas une tête d’orignal en trophée sur notre voiture , raconte Adélard.

Les Autochtones récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer de la bête pour ne rien gaspiller. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Les Autochtones ont la réputation de ne rien jeter de l’orignal qu’ils tuent. On récupère tout. Avant c’était une question de survie, et on a gardé cette habitude , explique Adélard.

Michel détaille : On mange le museau, la tête, la langue. On utilise les intestins pour faire des saucisses. On laisse aussi des choses à la nature, mais on essaye de ne rien gaspiller .

Si on pouvait manger les sabots, on le ferait ! , lance-t-il en riant.

La viande d'orignal est souvent distribuée aux aînés qui n'ont plus l'occasion d'aller chasser dans le bois. Photo : Radio-Canada / Ariel Fournier

Les techniques de chasse sont aussi différentes. Les Blancs vont utiliser des salines pour attirer le gibier, ils imitent aussi le son de l’animal. Nous, on va plutôt aller directement dans les endroits ou les orignaux se tiennent en hiver, en haut des montagnes , détaille Michel.

Les deux hommes racontent qu’aucun Autochtone ne va d’ailleurs chasser une bête pour le plaisir.

Généralement, lorsqu’ils tuent un orignal, une partie de la viande est distribuée dans toute la famille et aux aînés de la communauté qui ne peuvent plus aller dans le bois.

Les Innus ne se privent toutefois pas de profiter de l'automne dans leur territoire. Et avec un peu de chance, un orignal croisera leur route.