Ottawa présente son nouveau cadre national sur le diabète

Ce nouveau cadre permettra entre autres la concertation des travaux visant amélioration de l'accès aux services, à la prévention et au traitement pour tous les types de diabète en vue de garantir de meilleurs résultats sur la santé .

Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus prévalentes au Canada, écrit Ottawa dans un communiqué. Plus de 3 millions de personnes vivent avec le diabète au pays, et, chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués.

Cette maladie présente de nombreux défis, comme des complications graves et le décès prématuré pour les personnes qu'elle affecte, et elle a des répercussions sur les systèmes de soins de santé , peut-on aussi lire.

Ottawa précise également qu'un processus de mobilisation sera mené auprès d'organismes autochtones afin de cerner les priorités pour ces populations.

« Comparativement à la population générale, les taux de diabète de type 2 sont plus élevés chez certains membres de la population canadienne, notamment les membres des Premières Nations et les Métis. » — Une citation de Communiqué du gouvernement fédéral

Cette prépondérance du diabète chez les Autochtones peut être notamment attribuable à la sédentarisation de ces peuples et les changements brusques de mode de vie qui ont alors été engendrés.

La rédaction du cadre a été réalisée avec des personnes ayant une expérience vécue du diabète, des universitaires, des chercheurs, des organismes à but non lucratif, les provinces et les territoires, des communautés autochtones.