Investissement de 11 millions de dollars pour lutter contre le suicide chez les Inuit

Ottawa injecte 11 millions de dollars de plus pour renforcer la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit. Une somme appréciée et nécessaire, a souligné le leader inuk Natan Obed car les communautés inuite sont parmi celles qui ont les taux de suicide les plus élevés au Canada : de 6 à 25 fois plus que celui de la population générale.