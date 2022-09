Une journée pour « apprendre du passé et embrasser l’avenir »

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est l'occasion pour une deuxième année consécutive de rendre hommage aux enfants autochtones disparus et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs proches. Le moment est d'autant plus solennel que ces derniers mois ont été marqués par plusieurs initiatives douloureuses pour les communautés autochtones du pays.

La mise en place de nouvelles recherches de sépultures non marquées près d'anciens pensionnats pour Autochtones ou le récent voyage de pénitence du pape François continue de raviver des souvenirs traumatisants pour les survivants.

On n'est pas encore guéris , souffle Irene Neeposh, 47 ans, cheffe de la communauté crie de Waswanipi. Nous sommes en plein processus de guérison qui prendra des années, voire des générations. Mais ce qui demeure important, c'est de créer un environnement sécuritaire et sain pour permettre aux survivants et aux familles d'entreprendre ce processus.

On parle beaucoup du mot réconciliation , mais il ne faut pas mettre de côté le mot vérité , ajoute-t-elle. Les Autochtones veulent aujourd'hui la vérité dans les excuses et dans les intentions politiques. Pour y parvenir, il faut mettre fin aux approches paternalistes en incluant les communautés dans toutes les décisions qui les concernent.

Elle reproche notamment au gouvernement fédéral d'avoir plusieurs fois manqué d'honnêteté sur ces questions. Elle revient sur le mandat de l'ancienne ministre Jody Wilson-Raybould, qui a démissionné de son poste dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin.

Le gouvernement s'était félicité d'avoir dans son cabinet une Autochtone, mais il s'en est débarrassé dès qu'elle a fait preuve d'intégrité. Les membres des Premières Nations sont fatigués de ces comportements d'ancien régime.

Irene Neeposh est la cheffe de la communauté crie de Waswanipi. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Irene Neeposh, qui a été élue cheffe de sa communauté en août dernier, pense toutefois qu'en instaurant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, cela permet surtout à la population canadienne de s'arrêter sur l'histoire dramatique des peuples autochtones au pays.

« On a besoin d'une journée comme celle-ci pour que les gens comprennent ce que l'on a fait subir aux membres des Premières Nations et les conséquences que tout cela à encore sur nos vies. » — Une citation de Irene Neeposh, cheffe de la communauté crie de Waswanipi

Malgré les violences, les membres des Premières Nations sont prêts à tourner la page, croit Irene Neeposh. Mais encore faut-il qu'ils aient les ressources et l'accompagnement pour le faire. En attendant, beaucoup de survivants continuent de porter seuls le poids du passé sur leurs épaules.

La découverte en 2021 de sépultures anonymes sur le terrain de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops a été un véritable choc collectif au Canada, admet Marc Miller, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, en entrevue avec Espaces autochtones.

Cette journée, c'est justement l'occasion de donner de la place aux voix autochtones et aux survivants afin que tout le monde au pays puisse se recueillir et réfléchir sur l'histoire tragique des pensionnats , dit-il.

Le ministre jure qu'il ne sera jamais satisfait tant que les 94 recommandations du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ne seront pas remplies. Il reste que plusieurs actions ne relèvent pas directement du gouvernement fédéral. Je pense par exemple aux excuses du pape ou à d'autres demandes qui visent des institutions privées ou universitaires.

Marc Miller (à droite), le ministre des Relations Couronne-Autochtones, rencontre le chef Terrence Lee Spahan (à gauche), le chef de la communauté de Coldwater en Colombie-Britannique, en juillet à Vancouver. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Des pistes de succès, il y en a, dit le ministre. Il énumère les fonds d'urgence débloqués pour répondre aux recommandations du rapport en ce qui concerne les recherches de sépultures anonymes. Il mentionne aussi le projet de loi sur la création du Conseil national de réconciliation, qui, s'il est adopté, aura pour mandat de s'assurer que le gouvernement tienne ses promesses en la matière.

Il note toutefois que ces deux dernières années, à la tête du ministère des Services aux Autochtones, la gestion de la pandémie a été sa principale priorité afin de garder les gens vivants et en santé .

Dans mes nouvelles fonctions de ministre des Relations Couronne-Autochtones, j'ai maintenant l'objectif de m'assurer que cette relation basée sur une confiance souvent brisée puisse néanmoins continuer pour que les gens aient accès à la vérité, y compris en ce qui concerne les pensionnats.

Lenteur dans les politiques

Le ministre indique que les traumatismes des survivants ont trop souvent été niés, ignorés ou minimisés par les pouvoirs publics. C'est pourquoi on a investi dans le Centre national de la réconciliation à Winnipeg, pour s'assurer d'accueillir les survivants qui sont en quête de réponse.

M. Miller affirme également avoir facilité cette année l'envoi de plus d'un million de documents et archives au centre. Ça prend des fonds pour permettre d'accompagner convenablement les survivants qui sont souvent d'un âge avancé afin qu'ils puissent avoir des réponses.

Mais selon Wanda Gabriel, professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université McGill, les autorités fédérales ne prennent pas assez au sérieux la souffrance des communautés autochtones. Elles ne vont pas assez vite et sont toujours dans la réaction sans jamais prendre les devants , regrette-t-elle.

Le gouvernement sépare encore les enfants autochtones de leur famille, rétorque la professeure et Mohawk de Kanesatake. La même mentalité qui consiste à croire que les Autochtones ne sont pas aptes à élever leurs enfants subsiste encore de nos jours.

« Il existe encore trop de citoyens canadiens qui ne savent pas ce qui s'est véritablement passé dans les pensionnats pour Autochtones. Cette journée permet d'apprendre du passé et d'embrasser l'avenir. » — Une citation de Wanda Gabriel, professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université McGill

Regard sur le Québec

Les provinces peuvent aussi faire leur part, déclare Anne Panasuk, conseillère spéciale pour le soutien aux familles d’enfants autochtones disparus, précisément ceux qui sont admis dans un établissement de santé du Québec.

Elle prend pour exemple la loi 79 sur le soutien aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés adoptée en 2021 par le gouvernement québécois : Cette loi déverrouille les archives médicales, gouvernementales et religieuses pour retracer les enfants qui ont disparu après un séjour dans un établissement de santé du Québec.

Anne Panasuk est conseillère auprès du ministre sortant responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. Elle a promis aux familles de faire tout ce qui est possible pour qu'elles obtiennent la vérité. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La loi ne vise pas précisément les enfants des pensionnats pour Autochtones, bien qu'il y ait des cas où l'on tente de retrouver les causes de décès d'enfants ayant fréquenté ces institutions, raconte la conseillère spéciale. Les familles qui ont perdu des enfants dans les pensionnats vivent d'immenses douleurs. Elles ne sont pas prêtes à la réconciliation. Il faut réparer avant de parler de réconciliation.

Mme Panasuk explique qu'à l'échelle québécoise, il reste encore beaucoup à faire concernant les gestes de réconciliation. On peut parler de Joyce Echaquan, des centres de santé ou des revendications territoriales, mais dans ce dossier-là, des mères et des pères qui ont perdu la trace de leur enfant, il faut leur permettre de faire leur deuil. Qu'ils comprennent ce qui s'est passé.

Une loi précurseur?

La loi 79 est un premier pas vers la vérité et la réconciliation, soutient Ian Lafrenière, ministre sortant des Affaires autochtones. Au-delà des gestes symboliques, c'est l'exemple d'une action concrète pour permettre aux familles d'avoir des réponses.

Ce dernier stipule que cette législation est unique au Canada, mais que le gouvernement québécois n'a pas de pouvoir juridique à l'extérieur de la province. Il souhaite néanmoins que le reste du pays emboîte le pas en adoptant des lois similaires.

On sait qu'il existe des cas d'enfants disparus dans les Maritimes ou en Ontario. J'ai approché le gouvernement fédéral, qui a montré une certaine ouverture.

De son côté, Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ( APNQL ), estime que le gouvernement de François Legault doit en faire davantage sur plusieurs dossiers, en particulier pour les recommandations de la commission Viens concernant les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé et il y a beaucoup d'appels à l'action qui ont été formulés, et on demeure toujours sur notre appétit par rapport à la mise en œuvre de ces appels à l'action.

« Pourtant, le gouvernement doit rapidement trouver des solutions sur le comment assurer que le système de santé chez nous respecte ce que nous sommes, et comment assurer que le racisme soit chose du passé. » — Une citation de Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un autre dossier important pour le chef Picard concerne le droit à l'autodétermination des premiers peuples. À ce sujet, il propose la création d'une commission parlementaire spéciale instituée par le gouvernement qui sera élu le 3 octobre et qui rapidement mettra la table pour un dialogue direct entre les nations autochtones et l'ensemble des élus du Québec.

L'Assemblée nationale a voté le 8 octobre 2019 une résolution qui engage le gouvernement à s'asseoir avec nous pour discuter des termes de la mise en application de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Trois ans plus tard, on n'est même pas au seuil de ce processus.