Le 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, proclamée jour férié en 2021 par le gouvernement libéral. Comment peut-on évaluer, un an plus tard, le chemin parcouru?

La lumière sur la vérité

À pareille date l’année dernière, je me souviens d’avoir entendu plusieurs personnes impliquées dans le milieu autochtone faire des commentaires disant que la réconciliation, c’est bien, mais que la vérité est encore plus importante.

Si on se remet en contexte, souvenons-nous qu’en septembre 2021, nous sortions à peine de l’été des horreurs alors que des milliers de tombes anonymes d’enfants décédés dans les pensionnats indiens étaient découvertes sous le regard souvent incrédule du grand public. Au-delà de l’empathie généralisée et qui s’est exprimée d’un océan à l’autre, il était néanmoins clair que l’une des réalités mises au grand jour était l’ignorance de cette page sombre de l’histoire par de trop nombreux Canadiens. La vérité était cachée et venait d’éclater au grand jour, c’est du moins ce qu’on pouvait entendre autour des machines à café : on ne savait pas.

Or, ce n’était qu’un secret de polichinelle. La vérité n’était pas cachée, c’est juste que très peu de personnes voulaient la voir, Autochtones comme allochtones, pour des raisons différentes certes, mais unis dans une forme de déni collectif. Les uns pour se préserver de l’inavouable, les autres pour ne pas rouvrir des blessures douloureuses.

La dissonance cognitive

Le Canada a une histoire coloniale basée sur la dépossession des terres autochtones qui s’appuie sur des idéologies racistes telles que véhiculées, entre autres, par la doctrine de la découverte. Dès les fondements mêmes des projets coloniaux en Amérique du Nord, les puissances impériales ne pouvaient asseoir leur domination que par l’éradication des structures sociales traditionnelles et l’assimilation des Premiers Peuples. Ce n’est un secret pour personne et, d’ailleurs, on enseigne ça à la petite école. Vous savez, le commerce triangulaire, les colonies comptoirs, les couvertures à la variole, les guerres coloniales, les tortures infligées aux saints martyrs canadiens? Qui pourrait nier que les racines de ce pays ont poussé à même le sang versé?

Malgré ces faits historiques accessibles, on dirait que la réalité, j’oserais dire la vraie vérité , restait cachée derrière un voile semi-opaque. Une séparation psychologique qui réconforte et qui tient ce qui appartient au passé à bonne distance. J’ai envie de faire un parallèle ici avec les tendances à verser dans le romantisme et l’exotisme à propos de certains pans de l’histoire des Premiers Peuples. Ce sont toutes des manières de se mettre la tête dans le sable dignement. C’est une peu comme se dire : c’est grave, mais c’est du passé et, en plus, ce n’est pas de ma faute, si j’avais pu faire quelque chose je l’aurais fait.

La dissonance cognitive est un phénomène d’aveuglement volontaire que l’on retrouve souvent chez les victimes de sectes ou de situations d’emprise psychologique. Ça arrive quand c’est plus douloureux de prendre pleinement conscience de la vérité que de remettre en question tout son système de croyances. Pour moi, il y a un peu de cela dans la surprise générée par la découverte des sépultures d’enfants. Après tout, comme disait l’ancien premier ministre Jean Chrétien, le Canada n’est-il pas le plus meilleur pays au monde?

Activisme esthétique

Ainsi, la vérité ne suffit pas. C’est un pas dans la bonne direction, ni plus ni moins. En effet, il me semble qu’il faut se demander : une fois qu’on le sait, on fait quoi? Quelles sont les étapes qui viennent ensuite, si jamais il y en a?

Je suis peut-être sévère dans mon jugement, mais il me semble que la vague d’indignation collective qui a mené à la création de cette journée du 30 septembre s’est déjà essoufflée. Pire encore, il y a des risques de dériver dans un activisme esthétique dénué de toute réflexion profonde.

Dans ma petite ville située sur mon territoire ancestral non cédé, je me questionne sérieusement quand je vois dans un magasin à grande surface des étalages de gilets oranges portant le slogan Chaque enfant compte à l’effigie d’un animal de clan des peuples de la côte du Pacifique. C’est bien, sans doute, mais je ne peux pas m’empêcher de me demander combien de personnes qui en feront l’achat connaissent l’histoire de Phyllis Webstad et de son petit gilet orange qu’on lui a enlevé lors de son arrivée au pensionnat?