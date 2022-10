Une émission spéciale pour se souvenir des enfants autochtones

Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Radio-Canada diffuse une émission spéciale dédiée aux victimes des pensionnats pour Autochtones et à leurs proches.

Se souvenir des enfants est une programmation qui rend hommage à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ainsi qu'aux survivants et survivantes des pensionnats, à leurs communautés et à tous les enfants qui ne sont jamais retournés à la maison.

Cette émission est produite par le diffuseur APTN.