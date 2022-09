Elisapie à l’OM : une aventure dans le Grand Nord

Au-delà de mes chansons, j’avais envie de proposer un univers, explique Elisapie en entrevue téléphonique avant le concert. Je voulais proposer un voyage dans le Grand Nord, chez les Inuit […] et faire découvrir les rythmes de chez nous.

En compagnie de Sylvia Cloutier, Elisapie a su intégrer les sons du Nord, comme les chants de gorge, le vent et le qilaut (tambour traditionnel inuit), aux sonorités de l’orchestre.

Je voulais amener aussi la folie que le Nord peut apporter avec l’immensité du territoire, l’aventure, la température, souligne-t-elle. C’est une ambiance de mystère.

En effet, le concert intitulé Nunami nipiit (Échos de la terre), était construit d’une manière qui rappelle de grandes épopées.

« Je veux que les gens soient happés et qu’ils se disent ‘’wow, on part en voyage avec Elisapie comme guide!’’. »

Sur scène, au centre de l’orchestre, Elisapie avait une forte présence avec sa longue robe scintillante du designer Denis Gagnon et ses énormes boucles d’oreille rouges qui encadraient son visage.

Au terme de la prestation, les membres du public se sont rapidement levés et ont applaudi pendant de longues minutes.

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin avait laissé carte blanche à Elisapie pour cette collaboration.

C’est un méga privilège que j’ai et je suis extrêmement honorée , affirme Elisapie.

Il était temps que nous [les Autochtones] occupions ces espaces-là, soutient-elle. Il n’est jamais trop tard pour venir à notre rencontre et qu’on propose nos sons.

« On a souvent l’impression que les Autochtones, on n’appartient pas à ces lieux-là, mais rien n’est plus faux. »