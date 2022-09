Tensions autour de la rénovation de la chapelle de Uashat

Le conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-utenam suspend les travaux de rénovation entrepris dans la petite chapelle située sur la rue Arnaud, car l'ancien vice-chef réclame des heures de travail « non payées ». Une pétition pour renverser la décision du conseil a été lancée.

Nous avons demandé une évaluation d’ingénieur pour savoir jusqu’à quel point nous pouvons faire des travaux pour que le bâtiment reste reconnu comme patrimoine , explique Kenny Régis, un conseiller.

Il assure que cela fait un moment que le conseil essaye de faire arrêter ses travaux dont le montant s’élève à 500 000 $.

Ils étaient menés par l’ancien vice-chef et candidat à la chefferie cet été, Antoine Grégoire. Ce dernier indique qu’il est impliqué dans le projet depuis le début et que le conseil de bande lui doit des heures de travail.

Ces travaux ont été entrepris en mai.

Les travaux de rénovation ont débuté au printemps 2022. Photo : Antoine Grégoire

Laissée à l’abandon depuis une vingtaine d’années, la chapelle devait bénéficier de travaux de consolidation des fondations, notamment. Hydro-Québec participe même au financement.

Selon ce qu’on sait, la décision d’interrompre les travaux a été prise par le conseil pour des raisons internes à la communauté, mais l’objectif demeure de les compléter dès que possible , indique Francis Labbé, porte-parole d’Hydro-Québec.

M. Grégoire ne comprend pas la décision du conseil de stopper ces rénovations.

Antoine Grégoire a été vice-chef et présenté comme celui qui pilotait le dossier de la chapelle. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il accuse d’ailleurs le conseil de ne pas lui avoir versé l’équivalent de 220 heures de travail. Ils m’ont donné une avance de 3000 $ puis plus rien. Ils voulaient me payer 35 $ de l’heure, moi je demandais 50 $ , dit-il en rappelant qu’il détient un diplôme en charpenterie-menuiserie, qu’il compte 25 000 heures enregistrées à la Commission de la construction du Québec et qu’il est compagnon.

L’ancien vice-chef soupçonne le conseil et notamment le chef réélu, Mike McKenzie, de représailles à son encontre.

En effet, M. Grégoire conteste les dernières élections de la communauté devant la cour fédérale.

C'est juste pour me faire de la misère , lâche-t-il.

Interrogé s'il s'agit là d'éventuelles représailles, le conseiller Kenny Régis rétorque : pas du tout .

Hydro-Québec finance la moitié de ce projet de rénovation. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Concernant les heures qui n’auraient pas été payées à M. Grégoire, il répond : c'est administratif, je ne peux pas répondre. Mais Antoine Grégoire s’est inventé un poste, il s’est autoproclamé chef des travaux .

Par ailleurs, trois autres Innus qui travaillent sur le chantier ont été avertis que vendredi serait leur dernier jour. L’un d’eux s’en est fortement plaint sur les réseaux sociaux, accusant le conseil de bande de mettre des Innus au chômage.

Pétition lancée

La décision de suspendre les travaux mécontente plusieurs Innus. Une pétition  (Nouvelle fenêtre) a été lancée pour demander leur reprise.

Quatre personnes au total travaillaient à la rénovation de la chapelle. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

En 10 minutes, elle avait déjà récolté 50 signatures et en compte presque 100 au moment de publier ces lignes.

Il y est expliqué que les signataires demandent que les travaux se poursuivent dans l'immédiat, car ceci porte préjudice à l'avancement de la transmission de notre héritage culturel et de notre histoire .

Nous ne comprenons pas la décision d'ITUM [le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, NDRL] de vouloir cesser pour un temps ce beau projet qui mettra en valeur notre patrimoine innu , peut-on encore lire.

Denise Jourdain veut que les travaux reprennent et a lancé une pétition. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La pétition a été lancée par Denise Jourdain, qui tient particulièrement à la restauration de cette chapelle. À une époque, lorsque les autorités ont tenté de retirer les ornements religieux, des femmes de la communauté, dont l’arrière-grand-mère de Denise Jourdain, se sont barricadées dans le bâtiment pour le protéger.

Il faut dire que l’édifice a une place spéciale dans le cœur des Innus.