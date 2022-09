Mais à Ekuanitshit, la communauté de Uapukun Mestokosho, située à 2 h de Sept-Îles, c’est l’orange qui a gagné les cœurs. La jeune femme de 30 ans se porte candidate pour Québec solidaire, avec un objectif clair : tout faire pour prendre soin de la planète.

En attendant l’ouverture de la maison de la culture innue, Uapukun Mestokosho accorde une entrevue à l’abri de la pluie, dans une voiture. La jeune femme n’a pas l’habitude des médias. Elle a une petite voix timide. Elle n’est pas à l’aise. Elle ouvre la fenêtre pour reprendre son souffle.

Je n’aime pas vraiment être sous le feu des projecteurs .

Les deux candidates font partie des neuf candidats autochtones qui se présentent cette année au Québec. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle préfère être derrière la caméra pour montrer les beautés du territoire traditionnel de sa nation et lui donner sa propre voix.

Soutiens dans la communauté

Son premier soutien est sa mère : la poétesse Rita Mestokosho, qui arbore une broche avec le logo de Québec solidaire sur la veste.

Je l’accompagne, je suis avec elle à 150 % et je crois en elle et ses valeurs qui lui viennent de ses grands-parents maternels et paternels. Elle a beaucoup à apprendre dans cette aventure , dit-elle.

Rita Mestokosho s'occupe du centre de la culture innue de la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Selon la poétesse, Uapukun n’est pas tant une voix politique qu’une voix universelle .

« Ma fille porte tout un peuple. » — Une citation de Rita Mestokosho, poétesse innue

La complicité entre la mère et la fille est palpable. Il suffit de voir la manière dont Uapukun regarde Rita. Elle est mon modèle. Elle m’a transmis notre identité, notre identité innue , dit-elle en souriant.

Sa décision de se lancer dans la course des élections provinciales force le respect du chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho. Je connais Kateri et Uapukun. Uapukun, c’est notre fleur , lance-t-il.

Le chef Piétacho soutient Uapukun Mestokosho, même s'il ne croit plus trop en la capacité et la volonté des partis politiques à s'occuper des enjeux autochtones sérieusement. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Québec solidaire est un parti assez nouveau. Tant mieux pour Uapukun, mais…

Le chef hésite. Marque une pause.

Sa foi dans les politiciens s’est effritée depuis longtemps.

Il termine finalement sa phrase : on me dit de donner la chance aux coureurs. Mais ça fait 30 ans qu’on essaye. Mais je ne veux pas empêcher nos jeunes de rêver. Ces jeunes qui comme moi veulent changer le monde .

Assise devant le conseil de bande, ShanDak Puana fume une cigarette. Cette femme qui sait affirmer ses convictions vote solidaire depuis toujours. Autrement dit, je perds toujours mes élections, mais je gagne par mes valeurs , lance-t-elle en rigolant.

ShanDak Puana (Vollant) affiche son soutien pour Uapukun. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Celle qui est gestionnaire en administration publique au conseil de bande d’Ekuanitshit évoque Uapukun comme une femme innue qui a le potentiel de se présenter .

Elle votera pour elle, c’est certain. Et elle va même plus loin dans son argumentaire : si Kateri [Champagne Jourdain, candidate innue pour la CAQ , NDLR] est élue, ce ne sera pas par les Innus, mais par les Blancs.

Mais elle aussi, comme le chef, a du mal en croire en la réelle capacité de Uapukun ou de Kateri de changer les choses.

La jeune innue a beaucoup appris des Maoris qui se battent pour préserver leur territoire, comme les Autochtones du Canada. Photo : Facebook Uapukun Mestokosho

Le Québec dit "je me souviens", mais est-ce qu’il se rend compte aujourd’hui qu’il fait partie des colonisateurs? On devrait créer notre propre parti et on aurait enfin une voix , ajoute-t-elle.

Uapukun n’avait pourtant pas la politique dans sa ligne de mire. Du haut de ces 30 ans elle rêve surtout de naviguer sur sa rivière, et de faire ce qu’elle veut, quand elle veut .

Uapukun Mestokosho a beaucoup navigué sur la rivière Magpie. Photo : Facebook Uapukun Mestokosho

Québec solidaire est venu me chercher. Je me suis dit que j’allais essayer. Ce que je fais, c’est pour mes ancêtres, pour les futures générations et pour la nature. C’est une opportunité de donner une voix aux sans-voix , explique-t-elle.

L’ouverture affichée du parti pour les enjeux autochtones et pour la protection de l’environnement a séduit Uapukun Mestokosho.

Tous les sujets qui sont apportés par le parti, comme la crise du logement, le salaire minimum, les changements climatiques… on les vit encore plus en région et encore plus dans les communautés autochtones , explique la jeune Innue.

Une campagne discrète

Mais difficile pour elle d’entrer pleinement dans sa campagne. Participer aux débats, faire la tournée des 5 à 7, se montrer dans les médias… Ce n’est pas comme ça que la jeune militante imagine gagner des voix.

La jeune candidate en est à son premier essai en politique. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle-même le dit : elle n’est pas comme les autres, comme ceux qui veulent absolument gagner. Je reste moi-même. Je ne veux pas promettre des choses qui n’arriveront pas .

« Je n’ai aucune équipe et aucune ressource, mais j’espère que mes actions parleront pour moi. » — Une citation de Uapukun Mestokosho, candidate pour Québec solidaire

Bref, un tout autre monde que celui de Kateri Champagne Jourdain, l’autre candidate innue dans la circonscription de Duplessis qui porte les couleurs de la CAQ et qui enchaîne rencontres et visites (voir encadré).

Fracture

Au-delà de la manière de mener sa campagne, la fracture entre les deux femmes innues se mesure aussi dans les programmes qu’elles défendent.

La jeune candidate est originaire de la communauté innue d'Ekuanitshit, en Minganie. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Je me demande ce qu’elle [Kateri Champagne Jourdain] va chercher… La CAQ est très axée sur le développement, moi je suis plutôt pour la protection du territoire. Je ne comprends pas comment on peut encore parler de construire un nouveau barrage , lance Uapukun Mestokosho.

Elle fait référence à la possibilité évoquée par le chef de la CAQ , François Legault, de construire un barrage sur la rivière Magpie. Hydro-Québec avait inscrit cette rivière dans son Plan stratégique 2009-2013, mais le projet n’a jamais eu lieu.

Le projet pourrait donc éventuellement être sorti des cartons.

La rivière Magpie a obtenu le statut de personnalité juridique, dans la région de la Côte-Nord. Photo : SNAP Québec/Charlene Daubenfeld

Uapukun Mestokosho n’a pas d’enfant. Mais cette rivière – Muteshekau-shipu en innu – est comme son bébé. Depuis 2021, la rivière Muteshekau-shipu est reconnue comme personnalité juridique par le conseil de bande d’Ekuanitshit, mais aussi par la MRC de Minganie. Il s’agit du premier élément naturel à obtenir un tel statut au Canada.

Uapukun a même plaidé la cause de ce cours d’eau devant l’ONU.

Alors un nouveau barrage? Pour elle, c'est non.

Quand Uapukun Mestokosho évoque la rivière, les larmes bordent ses yeux. Cela fait déjà plusieurs minutes qu’elle semble se retenir de pleurer quand elle en parle. Maintenant elle craque. De grosses gouttes perlent sur ses joues.

Une grande respiration et elle se reprend. La jeune femme est sensible. Parle avec son cœur et une certaine candeur.

On peut voir ici le visage à moitié peint en rouge, le poing tendu, la candidate innue, lors de la marche pour le climat en septembre 2019. Photo : Facebook Uapukun Mestokosho

Là où elle se sent bien, c’est dans ce territoire. Uapukun a tenté d’étudier les sciences infirmières à Chicoutimi, puis le droit à Montréal. Jamais elle n’a tenu bien longtemps.

L’éloignement avec la communauté était trop difficile. Des grands centres, elle se souvient surtout des sirènes et des itinérants .

La jeune femme devra attendre la création de l’Institut Kiunua, situé à Odanak, dans le Centre-du-Québec, et qui dispense une éducation collégiale, pour se sentir à l’aise dans ses études. Un collège réservé à des Autochtones, comme elle.

Puis au Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA), à Sept-Îles, où elle a fait un DEP en protection et exploitation du territoire faunique. Une expérience qu’elle considère avoir vécu comme une thérapie .

La candidate innue pense que tous les problèmes qui touchent la société québécoise touchent encore plus les communautés autochtones. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le 3 octobre, cela risque d’être difficile pour la jeune femme de se faire élire. Car même si les Innus de sa communauté l’encouragent, ce n’est pas pour autant qu’ils vont se déplacer jusqu’aux urnes et la candidate caquiste est pressentie comme gagnante.

La candidate solidaire l’avoue elle-même : elle n’a voté qu’une seule fois aux élections fédérales et une autre pour les élections provinciales. Elle souligne notamment le manque de représentation autochtone dans les instances gouvernementales qui n’encourage pas la participation.

Les deux femmes sont très complices. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Je comprends pourquoi les Innus ne votent pas… ce système n’est pas le nôtre , ajoute-t-elle. Pour autant, elle espère être élue pour, justement, le changer et surtout le décoloniser .

Mais que je sois élue ou pas, je vais continuer à faire ce travail de protection du territoire et de décolonisation .