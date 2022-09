Une population autochtone en croissance accentue les problèmes de logement

Alors que la population autochtone continue de croître au pays, selon les dernières données du recensement de 2021 de Statistique Canada, les membres des Premières Nations, Inuit et Métis sont de plus en plus susceptibles d'avoir des problèmes de logement.

Bien que l’agence fédérale indique que la proportion d'Autochtones vivant dans des logements surpeuplés et dans des logements nécessitant des réparations majeures est en baisse depuis 2016, elle continue d’être beaucoup plus élevée que celle de la population non autochtone.

Ainsi en 2021, un Autochtone sur six vivait dans un logement nécessitant des réparations majeures, un taux quasiment trois fois plus élevé que pour la population non autochtone (5,7 %), et plus de 17 % des Autochtones vivaient dans des logements surpeuplés.

En raison d'un certain nombre d'obstacles auxquels font face les communautés autochtones, des conditions de logement inadéquates constituent un problème important pour les Autochtones au pays , stipule Statistique Canada.

Les Autochtones des communautés nordiques ou isolées sont particulièrement touchés puisque l'accès limité aux matériaux et aux fournitures de construction et leurs coûts élevés s'ajoutent aux défis liés à la construction ou à l'entretien de logements, ajoute l’agence fédérale.

« Pour les Premières Nations vivant dans les réserves, il peut être difficile d'obtenir du financement pour acheter, construire ou rénover un logement en raison de l'application de la Loi sur les Indiens, qui ne permet pas l'utilisation de propriétés comme garanties dans un accord de prêt. » — Une citation de Statistique Canada

Il reste qu’au cours des cinq dernières années, la baisse du nombre d'Autochtones vivant dans des logements en mauvais état n'a pas diminué de manière égale dans les communautés. Le recensement enregistre une baisse de près de 4 % des membres des Premières Nations vivant dans des logements nécessitant des réparations importantes.

Les Autochtones sont près de deux fois plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés que les non-Autochtones (17,1 % par rapport à 9,4 %). Un écart qui s’est toutefois légèrement rétréci en cinq ans, passant de 9,5 % à 7,8 %. Il reste qu’en 2021, plus de 40 % des Inuit vivaient dans des logements surpeuplés, contre 21,4 % des membres des Premières Nations et 7,9 % des Métis.

Plus de détails à venir