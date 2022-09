Un premier débat électoral de l’APNQL « important et essentiel »

Le premier débat électoral organisé par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) s’est déroulé dans la civilité et l’affabilité mardi soir. ​​Cet unique débat portant exclusivement sur des enjeux qui touchent les Autochtones aura été l’occasion d’entendre des candidats de quatre partis sur leur vision sur ces questions.

Ian Lafrenière, de la Coalition avenir Québec ( CAQ ), Manon Massé, de Québec solidaire ( QS ), Gregory Kelley, du Parti libéral du Québec ( PLQ ), et Alexis Gagné-Lebrun, du Parti québécois ( PQ ), ont pris part à l’échange bilingue à HEC Montréal.

Seul le Parti conservateur du Québec ( PCQ ) n’a pas accepté l’invitation de l’ APNQL .

Animé par l’avocate crie Marie-Ève Bordeleau, le débat était divisé en quatre grands thèmes.

Les thèmes abordés : Gouvernance et autodétermination

Territoire, ressources et économie

Santé et éducation

Protection des langues et des cultures

Par thème, quatre questions étaient posées et chaque candidat avait une minute pour y répondre.

Ce court temps de parole permettait seulement une brève exposition des positions de chacun.

C’est l’occasion que nos nations soient informées, sans les encourager à voter, et que la population générale au Québec soit au courant de ces enjeux , a cependant souligné le chef de l’ APNQL , Ghislain Picard, en ouverture du débat.

On a jugé qu'il était important et essentiel qu'il y ait un débat qui se penche sur les enjeux qui préoccupent l'ensemble de nos communautés , a-t-il ajouté.

J'espère que ce ne sera pas seulement une parenthèse, a aussi dit M. Picard. J'espère que les questions abordées trouveront leur place dans la campagne.

Il n’y pas eu de temps alloué aux échanges directs entre les candidats. Ça n’a toutefois pas empêché l’envoi de légères piques à Ian Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones sortant.

Il faut mettre à contribution les connaissances ancestrales, on l'a vu beaucoup pour la sauvegarde de la faune, mais pour sauver la planète aussi on peut le faire , a, à un certain moment, lancé M. Lafrenière.

Pour sauver le caribou aussi on peut le faire , a ensuite lâché Manon Massé faisant ainsi référence à la discorde régnant entre le gouvernement caquiste et les Premières Nations sur cette question.

Par ailleurs, pour Ian Lafrenière, cette participation à ce débat a surtout permis de défendre son bilan et de mettre de l’avant les réalisations de son gouvernement.

Il a parfois même évité certaines questions pour insister sur le travail accompli par le gouvernement Legault. Par exemple, lorsque questionné sur les changements à apporter à l’enseignement de l’histoire dans les écoles québécoises, M. Lafrenière est plutôt revenu sur la création de logements pour les étudiants autochtones.

Oppositions sur la santé et le racisme systémique

Ce sont les questions touchant la santé qui ont surtout permis de mettre en évidence les divergences entre les quatre partis présents.

Sur la reconnaissance du racisme systémique et la sécurisation culturelle, Ian Lafrenière est demeuré bref.

On a fait plusieurs changements sur le terrain, a-t-il notamment dit. Écriture d'un guide de sécurisation culturelle, formation donnée aux employés de la santé [...] Il reste beaucoup de travail, on est dans l'action, on a fait de belles avancées.

C'est ça l'impact de la colonisation, c'est qu'il y en a qui paient le prix très, très, très, fort , a pour sa part affirmé Manon Massé.

Il y a du travail à faire parce que, oui, il y a du racisme systémique, a-t-elle poursuivi. Il faut changer les paradigmes, et ça, ça commence avec un leadership assumé de notre chef d'État notamment qui reconnaît que ça existe.

De son côté, Gregory Kelley a rappelé que le PLQ reconnaît l'existence du racisme systémique.

Il faut mettre en place le Principe de Joyce et la sécurisation culturelle le plus rapidement possible , a-t-il martelé.

Au PQ , on reconnaît plutôt le racisme institutionnel , a souligné M. Gagné-Lebrun.

Dans notre compréhension, c'est plus qu'une structure qui est responsable. Il y a des lois, des écrits, des pratiques et des politiques qui le sont , a-t-il expliqué.

Faire connaître les engagements

Loin d'un débat enflammé, cet échange aura par contre permis aux quatre candidats présents de faire connaître les engagements de leurs partis concernant les Autochtones.

On doit restaurer le respect et les relations de nation à nation, a souligné M. Kelley. Il faut arrêter de faire une politique de la division avec les peuples autochtones du Québec. Les mots sont importants.

Du côté péquiste, M. Gagné-Lebrun a plutôt parlé d'un désir de continuité.

On veut mettre de l'avant ce qu'on a déjà fait au Parti québécois dans l'histoire, on se souvient de René Lévesque en 1985 avec la reconnaissance des nations autochtones, de la paix des braves, a-t-il rappelé. Le droit à l'autodétermination, on le veut pour le Québec, donc aussi pour les Premières Nations.

Mme Massé a notamment mentionné le plan climatique de Québec solidaire Vision 2030 .

Dès le début, on positionne le rôle d'égal à égal, de main dans la main, qu'on veut avoir avec les Premières Nations , a-t-elle dit.

On va continuer de construire des résidences pour que les étudiants autochtones continuent d'aller au bout de leurs rêves, on va continuer d'améliorer le système de santé [...] et on va continuer de donner des réponses aux familles qui cherchent leurs enfants disparus , a pour sa part soutenu M. Lafrenière.

L’événement était ouvert au public et quelques dizaines de personnes s’étaient déplacées pour y assister.

Le réseau APTN assurait également une diffusion du débat sur les réseaux sociaux. Il est par ailleurs possible de revoir le débat sur sa chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) .