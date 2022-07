Une famille inuit apprend la mort d’un frère quatre ans plus tard

Joan Saunders n'était pas particulièrement inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son frère Daniel Saunders, un Inuk qui vivait à Montréal. L'absence de réponse à ses souhaits d'anniversaire et de Noël aurait pu s'expliquer par une incarcération ou bien par un téléphone perdu. Elle n'avait toutefois aucune idée que son frère était en réalité décédé et enterré à Laval depuis 2018 sans que la famille le sache.

Il nous a fallu quatre ans pour apprendre que notre frère était décédé et déjà enterré , a confié Joan lors d'une entrevue accordée à CBC News.

Son défunt frère ne possède par ailleurs aucune pierre tombale. Seul le numéro 212 écrit à la peinture orange sur la pelouse du cimetière indique le lieu où il est enterré.

Aucune pierre tombale ne se trouve sur le lieu où Daniel Saunders a été enterré au cimetière de Laval. Photo : Chloë Ranaldi/CBC News

Qui a donné l'autorisation d'enterrer notre frère de la sorte sans entrer en contact avec nous? s'interroge la famille de Daniel Saunders.

Selon le bureau du coroner du Québec, il revient aux policiers assignés au dossier – le SPVM dans le cas présent – de contacter la famille pour l'informer du décès. Les proches de Daniel Saunders exigent maintenant des réponses et demandent des comptes au Service de police de la Ville de Montréal ainsi qu'au gouvernement du Québec.

Apprendre la mort par les réseaux sociaux

Les membres de la famille Saunders ont vu leur frère pour la dernière fois le 12 novembre 2017 dans son logement de l'arrondissement Saint-Léonard, à Montréal. Daniel Saunders participait à un programme de réinsertion et était suivi par un travailleur social.

Sa famille originaire de Happy Valley-Goose Bay, au Labrador, est composée de 14 frères et sœurs. Plusieurs d'entre eux sont venus lui rendre visite à Montréal. Par la suite, il a fait une rechute.

Danny était comme ça, nous avons grandi ainsi , explique Tim Saunders.

La semaine dernière, un membre de cette fratrie vivant toujours au Labrador a reçu un message d'un voisin de Daniel à Montréal. Ce dernier a expliqué n'avoir pas vu leur frère depuis longtemps. Après une recherche plus approfondie, ce voisin a découvert que Daniel Saunders était mort quatre ans auparavant.

La famille a appris du coroner du Québec que Daniel était décédé aux environs du 1er mars 2018 et qu'il avait été mis en terre trois mois plus tard.

D'après l'enquête du coroner, le travailleur social est allé rendre visite à Daniel et, sentant une odeur nauséabonde provenant de l'appartement, il a demandé au concierge de l'immeuble de l'accompagner sur les lieux. À travers la porte-fenêtre, ils ont aperçu l'homme inanimé, étendu sur son lit.

Le rapport d'enquête conclut à une mort causée par une maladie coronarienne précipitée par un diabète non contrôlé et un état d'obésité sévère. L'alcool et les drogues ne seraient pas en cause.

J'ai découvert que mon frère n'était plus sur terre par les réseaux sociaux et c'est vraiment dommage , se désole Tim Saunders.

La police n'a fait aucun effort, selon la famille

Les membres de la famille Saunders croient qu'il n'aurait pas été difficile pour la police de les retrouver. Les 14 frères et sœurs ont les mêmes père et mère, et plusieurs partagent par conséquent le même nom.

Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de regarder sur Facebook. Ils auraient pu me trouver. Ils auraient pu trouver la plupart de nos frères et sœurs de cette manière , dit Elizabeth Adams, la sœur aînée dont le nom de famille sur Facebook est Saunders Adams .

Les dossiers judicaires et carcéraux de Daniel auraient dû permettre à la police de retrouver la famille , dit Joan Saunders qui réside à Montréal. Elle explique que les policiers savaient où la trouver étant donné qu'ils se présentaient chez elle chaque fois que Daniel avait des problèmes.

Il n'avait pas d'ennuis cette fois, car il était mort. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas venus frapper à ma porte? Il avait beaucoup de famille et d'amis, mais la police et le travailleur social ne s'en souciaient pas assez pour entrer en contact avec nous , ajoute-t-elle.

Les frères et sœurs de Saunders disent qu'il est inacceptable de ne pas avoir été contactés en cet ère technologique. Ils accusent le SPVM de ne pas avoir fait son travail correctement.

La réponse de la police de Montréal

Contacté à de multiples reprises par CBC, le Service de police de la Ville de Montréal a initialement redirigé les questions vers le Directeur de l'état civil du Québec.

La seule déclaration du SPVM a été que des inspecteurs de son service ont comme tâche de contacter les familles des victimes lorsque cela est possible. Malheureusement, tous nos efforts pour localiser les membres de la famille de M. Saunders ont été vains , explique le SPVM dans une déclaration par courriel. La police de Montréal ne commentera pas davantage le cas de M. Saunders.

Dans les cas où un service de police n'est pas en mesure d'identifier la famille d'une victime, le bureau du coroner publie le nom du défunt dans la section corps non réclamés de son site Internet pendant au moins 30 jours pour donner une chance à la famille de réclamer le corps, a déclaré le bureau du coroner dans un communiqué.

Si aucun membre de la famille ne s'est manifesté après ce délai, le défunt est enterré aux frais du bureau du coroner.

Le nom de Daniel a été ajouté à cette liste le 20 avril 2018, soit plus d'un mois après sa mort. Il a été enterré le 31 mai de la même année.

En 2021, 31 personnes ont été enterrées après que la famille ne se soit pas manifestée, dit le bureau du coroner. Huit dépouilles non réclamées ont été enterrées depuis le début de 2022.

Les peuples autochtones et le système

Le système laisse tomber les peuples autochtones du Canada , a déclaré Tim Saunders en regardant la tombe anonyme où repose son frère.

Les sœurs et frères de Daniel expliquent qu'ils ne peuvent s'empêcher de penser que la mort de leur frère a été prise à la légère en raison du fait qu'il est Inuk et qu'il possédait un dossier criminel. Ils croient qu'une telle chose ne se serait jamais produite pour une famille non autochtone.

Ils s'en fichaient puisqu'il était un soi-disant criminel et parce qu'il était autochtone. Ils s'en foutaient de lui , dit sa sœur Joan en larmes.

En plein mouvement Chaque enfant compte , la sœur de Daniel, Elizabeth, se demande comment cela peut encore se produire en 2022. Nous avons besoin de clore l'histoire, d'avoir des réponses… La vie de mon frère compte aussi , dit-elle.

La famille demande au gouvernement du Québec d'assumer les frais pour l'exhumation de la dépouille de leur frère et son rapatriement à Happy Valley-Goose Bay afin qu'il soit enterré auprès de ses parents où ses trois enfants pourront lui rendre visite.

Daniel Saunders avec Blaze, l'une de ses trois filles. Photo : Tim Saunders

La famille souhaite être la dernière d'une série de familles autochtones à devoir vivre cette situation.

Je ne leur pardonnerai jamais, jamais , dit Tim Saunders.

En février dernier, une femme autochtone nommée Tara Niptanatiak  (Nouvelle fenêtre) est morte et a été enterrée à Calgary le mois suivant à l'insu de sa famille vivant à Cambridge Bay au Nunavut. Une situation similaire s'est produite en décembre dernier, toujours à Calgary, où une autre Autochtone nommée Courtney Wheeler  (Nouvelle fenêtre) est décédée sans que sa famille en soit informée.